«La gente busca la relación cara a cara: es importante, y en los jóvenes más»

¿Ha cambiado la pandemia nuestra forma de relacionarnos con los demás?

Tuvimos que aprender al principio a relacionarnos de manera virtual y a aprender a hacerlo. Sin embargo, hemos visto que no son las preferidas ni se consideran positivas. Por eso, en el momento en el que las restricciones se relajaron, la gente tendió a juntarse, y así ha seguido ocurriendo cada vez que se han ido levantando las restricciones que se han ido poniendo. Es una tendencia social inevitable.

¿Y ha podido afectarnos de alguna forma ese cambio del cara a cara por lo virtual?

Es demasiado pronto para saberlo, esto que está ocurriendo es histórico, solo comparable a la llamada «gripe española» y de eso hace ya 100 años. Estamos aprendiendo todavía. Lo que nos salen son muchas preguntas.

Como por ejemplo, ¿si se van a ver alteradas nuestras pautas a la hora de salir y de encontrarnos con los demás?

Es difícil saber qué puede ocurrir, porque aún desconocemos mucho sobre cómo afecta el virus, y eso marca unas pautas que luego se trasladan a la sociedad. Además, no todos reaccionamos de la misma manera a la hora de salir. En cualquier caso, a grandes rasgos en la sociedad los individuos nos agrupamos por características comunes, por lo que es probable que podamos ver reacciones de todo tipo.

Es decir, que no habrá un patrón único...

Seguro que vamos a ver reacciones dispares en cuanto a ganas de salir de casa y relacionarse con los demás, porque escuchas todo tipo de declaraciones. Hay gente que tiene miedo a salir, o miedo a relacionarse con quienes no son de su círculo más íntimo; hay incluso quien no quiere ver a sus padres porque son personas mayores y teme contagiarlas. Sin embargo, al mismo tiempo vemos ya también todo lo contrario, gente que quiere relacionarse, que busca el encuentro. Va a depender de cada persona. Lo malo es que aún no tenemos estudios sobre estas cuestiones. Pero todos, al final, necesitamos relacionarnos y lo acabamos buscando.

¿La relación a distancia, a través de medios tecnológicos, no resulta suficiente?

No. La gente busca las formas de interactuar y de relacionarse cara a cara. Es importante, y en los jóvenes más aún. La gente joven necesita su grupo de iguales para completar su identidad. No me gusta que se les esté señalando como causantes de la quinta ola de la pandemia. Es verdad que relacionarse sin pensar en que el virus sigue ahí lleva a consecuencias malas, pero creo que hay que utilizar otro tipo de calificativos al hablar del tema.

¿Cree que se ha puesto en exceso el foco en los jóvenes?

Las sociedades son adultocéntricas, y tendemos a tachar a los jóvenes de irresponsables en vez de comprender que se encuentran en una etapa en la que están formándose, y el contacto con iguales es total.

¿Puede ser que tengan una menor percepción del umbral de riesgo?

Puede, aunque no tiene por qué ser algo necesariamente exclusivo de personas jóvenes. Es cierto que vemos cómo, por ejemplo, las personas mayores mantienen por lo general la práctica de llevar la mascarilla puesta en la calle, a pesar de que ya no es obligatorio; es algo elocuente acerca del miedo al contagio que tiene esta franja de la población. También lo vemos en personas de mediana edad. Y mientras esto ocurre, la mayoría de los jóvenes continúan con ritos que antes de la pandemia eran habituales, como el de besarse al saludar, algo que la gente más mayor no hace. Ahora bien, también hay gente joven que lleva la mascarilla y personas de más edad que estaban contando los minutos para quitársela. No debemos olvidar esta cuestión.

¿No se presta, quizá, tanta atención a la socialización de otros grupos de edad como a la de los jóvenes?

Así es. Conviene tener presente que la población adulta también se relaciona, y que la quinta ola también se debe en parte a la movilidad estacional, o por motivos de ocio, de población adulta en estas semanas de verano. Y tampoco nadie habla del transporte público y sus riesgos, por tratarse de espacios cerrados.

¿Pero no cree que haría falta más concienciación por parte de los jóvenes?

Sí, pero eso no justifica que todo el foco se ponga sobre ellos, olvidando la necesidad de socializar de los jóvenes. Debemos ser más comprensivos con ella. Hay un agravio comparativo clarísimo entre la atención a la socialización de la gente joven y la del resto de la población.

Y lo virtual no es suficiente...

No. Como decía antes, las relaciones virtuales no satisfacen esa necesidad. Por eso es inevitable el volver a juntarse tan pronto como resulta posible.

Pero no solo en los jóvenes...

En absoluto, en el conjunto de la población, lo que pasa es que en los jóvenes lo es más por esa construcción de la identidad y la necesidad de buscar iguales. En ese sentido, pienso que también ha sido muy negativo, aunque haya tenido que ser así por motivos sanitarios, el hecho de no poder acudir a clase con normalidad para los universitarios. Hemos asistido a una primera promoción de estudiantes que no ha podido conocerse en persona. Sería interesante investigar cómo va afectar la pandemia al curso que está próximo a comenzar, porque la gente va a comenzar 2º curso como si entrara en 1º; no han tenido posibilidad de socializar y de conocerse hasta ahora.

¿En los adultos, puede afectar de forma negativa sobre las relaciones el teletrabajo?

No creo que finalmente tenga mucho impacto, porque el teletrabajo no ha llegado para quedarse como se decía en un principio. Al comienzo de la pandemia había una cierta euforia al pensar que iba a cambiar más la sociedad, en las formas de trabajar o incluso a la hora de vivir en lugares menos aglomerados como las zonas rurales, pero al final se ha demostrado que no. No ha habido tanto cambio. Y es más, creo también que la pandemia ha erosionado el sentido de comunidad, y que a eso ha contribuido el hecho de que por las circunstancias nos relacionemos menos.

¿Quiere decir que nos hemos vuelto más huraños?

Más que huraños, nos estamos volviendo cada vez más individualistas, y en eso influye mucho la ruptura de vínculos afectivos y emocionales por no verse o no hacerlo con frecuencia. Cuando el confinamiento sí se dio con más frecuencia, pero ahora hay poca gente dispuesta a ayudar a vecinos, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no sea su círculo más íntimo.

¿Y todos estos cambios y esta contradicción entre la necesidad y la imposibilidad de socializar sin miedo, van a durar?

No se puede descartar que perduren, dependerá de la pandemia. En todo caso, estamos aprendiendo todavía, y en septiembre, con la vuelta de los jóvenes a las clases presenciales, será un nuevo aprendizaje también.