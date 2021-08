La UE no facilita el pasaporte covid a los diagnosticados solo con test de antígenos

Obtener el pasaporte covid se puede hacer a través de tres vías diferentes: estar vacunado con la pauta completa, haber pasado la enfermedad o tener una prueba diagnóstica reciente. El mayor problema, según explican afectados y médicos de familia de la provincia de Alicante, llega a la hora de obtener el llamado certificado de recuperación, que acredita que se ha pasado la enfermedad. Este certificado sólo se puede obtener con una prueba PCR positiva en los últimos 180 días. El reglamento europeo no admite la prueba de antígeno positiva como certificado de recuperación. «Muchos pacientes han sido diagnosticados en el centro de salud con test de antígenos y ahora esta prueba no les sirve para descargarse el certificado covid porque no en todos los casos se hace una PCR de confirmación», explica una médico de familia de la provincia.

Estas personas tampoco pueden optar al certificado de vacunación, puesto que hay un margen de tiempo entre que el paciente pasa la enfermedad y recibe una dosis de la vacuna. Hasta hace pocas semanas este intervalo era de seis meses, Sanidad acaba de acortarlo a cuatro semanas. La única alternativa para que estas personas puedan obtener un certificado que les permita viajar es haciéndose una prueba diagnóstica, pero la validez de este certificado será de 72 horas para la prueba PCR y de 48 horas para la prueba de antígeno desde su realización, lo que perjudica y obliga a realizar un gran desembolso a las personas que necesitan viajar constantemente por motivos de trabajo. Además, para poder acreditar los resultados de las pruebas de antígenos se deben emplear alguno de los kits comerciales aprobados por la Unión Europea. Desde la Conselleria de Sanidad, a preguntas de este diario, sostienen que este problema, «que afecta a toda España», debe ser resuelto por el Gobierno.

Pero los test de antígenos no están siendo el único problema a la hora de descargar el certificado de la Unión Europea. Los médicos de familia advierten de que hay muchos problemas cuando el diagnóstico se ha hecho en una clínica privada. «Los datos no se vuelcan correctamente a nuestro sistema y por lo tanto oficialmente la persona ni ha pasado la enfermedad ni está vacunada».

También están sufriendo muchas trabas personas que ya pasaron la enfermedad y a las que el cambio de criterio sobre cuántas dosis recibir les cogió en medio de la vacunación. Es el caso de M. G., una vecina de Alicante que enfermó en la primera ola. «En un principio a mí me iban a poner las dos dosis de la vacuna, pero a los pocos días de recibir la primera, Sanidad anunció que quienes habían pasado el covid sólo recibirían una dosis». Así ocurrió en su caso, «pero cuando me descargo el certificado de vacunación, aparece que sólo tengo puesta una dosis de dos». Pese a que ha llamado al teléfono gratuito de Sanidad, M. G. no ha conseguido que se modifique esta información. «Lo único que he podido lograr es que mi médico de familia me haga un certificado que tiene que ir acompañado de la PCR positiva de su momento, pero dudo mucho que ese documento me sirva para moverme en el extranjero porque no el reglamentario».

Recientemente, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha enviado varias recomendaciones al Ministerio de Sanidad para mejorar el pasaporte covid. La institución «ha recibido a lo largo del último mes un número elevado de quejas sobre incidencias vinculadas al certificado covid digital de la UE que emiten las autoridades españolas».

Por un lado, advierte Fernández Marugán, el certificado de vacunación español no recoge clara y expresamente que las personas con una sola dosis, por haber superado la enfermedad, o con dos dosis de vacunas distintas, han recibido un ciclo completo de vacunación .

Por otro, el reglamento de la Unión Europea «no reconoce las pruebas de antígenos o las pruebas serológicas de anticuerpos para dar validez a un contagio y exige para poder certificar la recuperación en el pasaporte covid que el diagnóstico se haya hecho mediante una PCR».