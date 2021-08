Los jóvenes dan la espalda al coche: los carnés se reducen un 14% el último año en la provincia de Alicante

Esta reducción apoya las opiniones de las autoescuelas que indican que los jóvenes no ven el carné de conducir como una prioridad debido a la ampliación en las opciones de movilidad, los cambios de residencia por estudios y la imposibilidad de adquirir vehículos propios. Las autoescuelas indican a su vez que el sistema CAPA que limita el número de alumnos en las convocatorias de exámenes demora la extracción de los permisos, un hecho que tampoco refuerza que vayan al alza y sigan disminuyendo ya que el alumnado se aburre pues quiere tener el carnet de forma inmediata.

De los 28.419 permisos de conducción que se extrajeron en la provincia en 2019 a los 24.315 de 2020, solamente a simple vista y sin hacer operaciones matemáticas ya se puede apreciar el gran descenso de licencias en estos dos últimos años.

En total 4.104 carnés de conducir menos en la provincia, un 14% que este 2021 y según indican las autoescuelas de la provincia con la que ha hablado este diario, volverá a bajar por diversos motivos, ninguno de ellos aseguran relacionados con la crisis sanitaria. Por sexos, este proceso sigue estando liderado por el género masculino.

En 2019 un total de 15.353 hombres se sacaron la licencia en la provincia mientras que la cifra de mujeres se registró en 13.066, 2.287 de diferencia. En 2020 esta tendencia siguió por la misma vía, con 13.227 permisos en hombres y 11.088 en mujeres.

Exámenes

Por franjas de edad la comprendida entre los 18 y los 20 años es con diferencia la que mayor número de permisos registra en todos los meses, aunque principalmente de julio a diciembre. Aunque según los datos publicados que únicamente reflejan la cifra nacional también refuerzan este descenso ya que en 2019, un total de 257.477 jóvenes en esta edad se sacaron su carné mientras que la cifra se quedó en 200.592 en 202, un 22% menos.

A pesar de no tener los datos provinciales, esta tendencia a la baja es respaldada por las autoescuelas que indican que así es.

Pilar Guillem, gerente de Autoescuela Ibi, asegura que «hay varios motivos, pero creo que el profesorado tenemos claro que prima, el cambio de los exámenes de recuperación de junio a julio, la actitud y comodidad del alumnado y el encarecimiento en los mantenimientos de los vehículos así como la adquisición de uno propio. Los gastos que lleva aparejados tener un coche muchas veces debido a que están en época de estudios, se van fuera a vivir, etc; ellos mismos no los pueden sufragar y para las familias es una añadido que complica la situación económica familiar puesto que además del combustible, está el seguro, etcétera».

Por su parte Raúl Sánchez, profesor de la Autoescuela Monza de Elche explica que «los cambios en la movilidad y la amplitud de oferta que tiene ahora los adolescentes para moverse de un lado a otro también ha afectado. Patinetes eléctricos, bicicletas de muchas modalidades y cantidad de mejoras en los transportes urbanos hacen que la juventud tenga más fácil moverse sin necesidad de tener coche». A todos estos factores y como asegura el propietario de Autoescuela Llorens de Alcoy y Bocairent, Llorens Calabuig «el sistema CAPA no beneficia en nada, el tiempo es uno de los factores que los jóvenes valoran, empiezan a sacarse el carnet en verano y quieren tenerlo cuanto antes y este sistema no lo permite ya que muchos que han aprobado la teórica durante el verano no podrán hacer el práctico hasta dentro de tres o cuatro meses, muchos de ellos incluso si se van a estudiar fuera tendrán que llevarse el expediente y terminar esta parte en otra ciudad».

Toda esta suma de factores hace que como manifiesta el sector de las autoescuelas los permisos de conducir sigan su tendencia a la baja. Un hecho que piensan que lamentablemente continuará de esta forma ya que los factores descritos irán en aumento ya que la modernización tecnológica va a afectar a la movilidad».