El PSOE da ideas a Barcala: el belén gigante y el árbol de Navidad en Colonia Requena y Ciudad de Asís

El PSOE ha decidido echar una mano al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que busca emplazamiento para el belén gigante y el árbol de Navidad, y propone que vayan a Colonia Requena y Ciudad de Asís "si no sabe dónde ponerlos".

Ante la duda del bipartito sobre dónde colocar las dos atracciones representativas de la Navidad y que se ubicaron el año pasado en la Plaza del Ayuntamiento y en la Explanada, el portavoz socialista, Francesc Sanguino, ha propuesto que “si no saben qué hacer con el belén gigante y el árbol de Navidad, les recordamos que el alcalde tiene muchos barrios de Alicante para buscar un hueco”.

Sanguino recuerda, además, de dónde proceden muchos vecinos que viven en Colonia Requena para justificar su propuesta: “El belén gigante podría ir a Colonia Requena, por ejemplo, ya que al fin y al cabo el belén representa a tres migrantes que buscan refugio. Qué mejor lugar que este barrio, donde existen tantas personas que han vivido experiencias similares, que han llegado a Alicante a mejorar sus vidas. Incluso allí reside desde hace años alguna familia de refugiados sirios. Estoy convencido de que Colonia Requena recibiría con los brazos abiertos la Sagrada Familia Guinness y que su instalación durante las Navidades sería todo un éxito y una ocasión para reflexionar sobre las desigualdades de nuestra ciudad".

Pero el portavoz socialista ofrece soluciones para que el alcalde no pierda el sueño y propone que considere otros emplazamientos como puede ser la Plaza de la Viña en La Florida, La Plaza de Argel, la Plaza de Benalúa, el Parque Lo Morant o la Plaza del Padre Ángel, por citar solo algunos ejemplos. "Y si no les parece bien, no estará mal que piensen en alternativas para esos barrios, aunque sean más modestas". añade.

El año pasado, recuerdan los socialistas en una nota, los barrios vieron cómo a pesar de las restricciones, el alcalde concentró todo su esfuerzo navideño en el centro y olvidó la posibilidad de tener una acción distributiva para que los artistas de fogueres dinamizaran los barrios con sus creaciones, ayudarlos y descongestionar de masas el centro en plena tercera ola. Como reconocía Joaquín Rubio, maestro mayor de Alicante, hace pocos días, “han vivido una lucha titánica de los talleres por sobrevivir y evitar el cierre o cese de actividad", ha recordado el edil socialista dedicado a fiestas Manuel Marín. El mismo edil, responsable de comercio, recuerda las declaraciones de FACPYME (Federación Alicantina de Comercio de la Pyme) de hace tan solo una semana, en las que asegura que la recuperación es muy lenta y pide acciones cuanto antes.

No obstante, "nos sorprende que la máxima preocupación de Barcala en estos momentos no sea que no se sabe nada del plan de inclusión, que no tengamos noticia del Plan Integral para esos barrios, y que Mari Carmen de España dé unos datos de desempleo desorbitantes en febrero sin inmutarse lo más mínimo. Es alarmante que la preocupación sea dónde colocarán un árbol y un belén o que arreglan dos tocones de la Explanada", añade la nota.

“Me permito recordar al alcalde que la ciudad la componemos todos y que todos amamos pasear por las calles de nuestros barrios en Navidad. Esperamos que consideren nuestras propuestas y que esta Navidad sea la de la recuperación definida porque cada barrio y cada distrito disfruta y aprovecha las fiestas sin desigualdades. Pero mucho me temo que los barrios tendrán que buscarse su propio humilde pesebre para celebrarlas olvidados por este alcalde", culmina Sanguino.