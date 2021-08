Un sistema inmune deteriorado que, aunque tengan la pauta completa, hace a los mayores responder peor a las vacunas; una variante más transmisible y la reapertura explican el regreso del coronavirus a las residencias. Pese a ello, la letalidad ha caído al 9,2% tras superar el 21% en 2020.

Entonces no había vacunas; sin ellas, el escenario vivido ahora habría sido parecido, o peor, al de la primera ola, pues a la virulencia del Sars-CoV-2 con los mayores se uniría el agravamiento de las secuelas que les deja el aislamiento, señala a Efe el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), José Augusto García Navarro.

La incidencia en las residencias ha aumentado porque también lo ha hecho fuera; pero la mayoría son casos asintomáticos o muy leves, «molestias» que nada tienen que ver con los graves síntomas que acababan muchas veces en muerte, prosigue Julián Domínguez, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph).

Si las vacunas son tan eficaces, ¿por qué hay muertes en las residencias cuando el 99,5 % de sus usuarios está completamente vacunado? Ninguna vacuna, ni la del coronavirus ni otra, tiene una eficacia del cien por cien porque, explica Eva Martínez-Cáceres, vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), hay pacientes con sistemas inmunitarios que, como el de los mayores, responden peor -o incluso no lo hacen en absoluto- a estos fármacos.

Un reciente estudio con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicado por «Science Immunology», revela que la edad aumenta la frecuencia de tener una respuesta inmune alterada que impide afrontar el covid-19 y que el 20% de los mayores de 80 años que pasan la enfermedad grave tienen autoanticuerpos que inhiben la respuesta del sistema inmune.

Otras patologías

Factores a los que hay que sumar otro: son personas con multitud de patologías asociadas que se infectan más y desarrollan una enfermedad más grave: los mayores en residencias, según datos de la SEGG, tienen de media 7 enfermedades crónicas activas -en la mayor parte de casos en un estado muy avanzado- y consumen de media 11 fármacos.

La última estadística que publica semanalmente el Imserso, del 16 al 22 de agosto, revela que se han detectado 941 casos positivos mediante 20.657 pruebas, con una positividad del 5 % (la mitad que la del conjunto de España, que es del 10,37 %). En este mismo periodo han muerto 745 residentes por todas las causas, de los cuales 149 eran mayores con covid. Ocho de ellos en la Comunidad Valenciana.

Desde principios de marzo, la letalidad en residencias es del 9,9%, cuando la acumulada de 2020 supera el 21%. En total han fallecido 30.155, de ellos 10.492 en la primera ola con síntomas compatibles pero no con diagnóstico confirmado. Las defunciones en estos centros computan como muertes con covid, no por covid. Si aumenta la incidencia, también lo hace el de personas que han fallecido con un diagnóstico positivo.

«¿Cómo dilucidar si ha muerto por una enfermedad vírica o porque esa enfermedad ha producido una descompensación de una de sus patologías previas? Es imposible», afirma el geriatra. «Les provoca mucha descompensación, como la gripe», virus al que cabe achacar 3.900 muertes en la temporada 2019-2020.

Las vías de entrada

Sea como sea, el regreso del virus a las residencias preocupa, y mucho. Con las lecciones aprendidas del espanto allí sufrido, ¿cómo es posible que se haya colado? «Lo que está pasando no es algo descabellado ni absolutamente inesperado», asegura Domínguez, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta.

Y lo que está pasando es la conjunción de un aumento de la incidencia fruto de la variante delta, más transmisible que las anteriores; vacunas no esterilizantes que no impiden -aunque sí minimizan- el contagio, y la relajación de medidas.

El virus, precisa García Navarro, también director general del Consorci de Salut i Social de Cataluña, ha vuelto por tres vías: visitantes, trabajadores y salidas de los propios residentes al exterior, en las que entran en contacto con no vacunados, fundamentalmente jóvenes. «Se hizo muy bien cuando se les priorizó, pero quizás no fuimos conscientes de que, relajando las medidas, podía volver a entrar el virus», reconoce Martínez-Cáceres, jefa de Inmunología del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. «Con esa euforia de que ya estaban vacunados -lamenta-, no pensamos en mirarles la respuesta vacunal».

La portavoz de Política Social del PP en las Cortes, Elena Bastidas alertado de que «algo está fallando» en las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana tras los nuevos brotes Covid y ha pedido a las conselleras Mónica Oltra y Ana Barceló «que actúen y dejen de pasarse la responsabilidad». En un comunicado, la diputada popular ha señalado que agosto «ha sido un mes nefasto» para las residencias.