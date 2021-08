Desperté sudando, sin aliento. Impulsada por la necesidad de respirar, me incorporé de pronto en la cama. Mi corazón palpitaba muy deprisa, como si se hubiera puesto en marcha un instante antes. Nunca había sentido algo parecido y no estaba segura, pero intuí que en algún momento dejé de respirar, que el corazón luchó por reaccionar, por recuperar su ritmo de vida. Mi vida.

Los latidos fueron calmándose poco a poco. Entonces me di cuenta de que una idea persistía en mi mente: el bebé que parió mi madre en Villajoyosa no nació muerto. Eso quería decir mi hermana cuando me habló inesperadamente el día que la visité. Ahora no lograba recordar exactamente el sueño, pero aseguraría que estaba relacionado con mi hermana Carmen. Probablemente con la única frase que me dijo aquella mañana en el hospital con la mirada perdida. Cómo había llegado ella a tal conclusión era una incógnita para mí, pero estaba convencida de que tenía razón: el bebé que dio a luz mamá en aquella clínica privada en 1983 no nació muerto. Desde hacía meses, casi a diario venían informando los periódicos y los informativos de radio y televisión de casos de niños robados al nacer en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado. Muchos de estos casos estaban siendo investigados por diferentes juzgados, se habían descubierto varias tramas en distintos puntos del país, en las que estaban implicados médicos, comadronas, enfermeras, religiosos (curas y monjas) y, por supuesto, los padres adoptivos, que habían abonado grandes cantidades de dinero, dependiendo al parecer del poder adquisitivo de la familia.

Muy probablemente Carmen había oído hablar de estas tramas y, a pesar del deterioro cognitivo que sufría, llegó a la conclusión de que a nuestro hermanastro o hermanastra le ocurrió lo mismo, por esa razón no quisieron enseñarle el cadáver a mamá, recapitulé. Una conclusión a la que yo, estando supuestamente más cuerda, no fui capaz de llegar.

¿Merecía la pena investigar sobre lo ocurrido aquel Viernes Santo de 1983 en la clínica de Villajoyosa? Hacía once años que mamá había fallecido, pero todavía conservaba en nuestro ático de Benidorm la documentación que guardaba en varias carpetas. Quizá encontraría algo, datos relativos al parto. La próxima vez que fuera a Benidorm buscaría entre sus papeles, decidí. Una próxima vez que no debía retrasar, corregí de inmediato, si quería hacer esa búsqueda con mis propios ojos: aunque la pérdida de visión por culpa de la NOHL se había ralentizado durante la última semana, cada vez me costaba más leer. Tanto era así que no había tenido más remedio que pedir la baja laboral. Una baja que me permitía disponer de más tiempo para pensar en las sesiones de hipnoterapia y para visitar a mi hermana. Por cierto, que esa misma mañana (quedaban tres horas para que amaneciera) iría a visitar de nuevo a Carmen, quería ver si lograba comunicarme con ella, aunque sólo fuera a través de nuestras miradas.

Recuerdo cuando tuvo la primera crisis de esquizofrenia, faltaban unos meses para que cumpliéramos treinta años. El reciente fallecimiento de su hijo en un trágico accidente había servido de desencadenante para que se manifestara por primera vez tan horrible enfermedad.

Según los médicos, la edad de aparición de esta patología se desarrolla entre los quince y los cuarenta y cinco años. Pero la de tipo paranoide, la más frecuente, la que padecía mi hermana, se le manifestó por primera vez cuando iba a cumplir los treinta.

Para desesperación de su marido, que todavía no había logrado superar la pérdida de su hijo, Carmen se convirtió de pronto en una persona extraña que buscaba el aislamiento. Callada, aunque a veces hablaba sola, seria, adusta incluso delante de él, reía sin motivo aparente cuando creía que no la escuchaba nadie. Aunque se negaba a ir al médico, Mario consiguió que la trataran y la medicaran. Contrató a una enfermera para que la cuidara y vigilara la toma de medicación mientras él trabajaba, el resto del día no se separaba de ella, tampoco de noche. Las fases de remisión de los síntomas eran más estables y prolongados que las fases de agudización, pero con el paso del tiempo estos síntomas fueron acentuándose, perdiendo el contacto total con el mundo. Tenía momentos de apatía y otros de excitabilidad, desinterés por el sexo y la higiene personal, padecía insomnio, palpitaciones…

Gracias a la medicación que tomaba puntualmente, Carmen controlaba las crisis más agudas, pero, cuando brotaban, duraban días. Días terribles de alucinaciones casi siempre auditivas. Decía escuchar voces en el interior de su cabeza y delirios que la hacían vivir realidades restringidas y únicas. Se sentía controlada, perseguida por poderes extraños que le dictaban lo que tenía que hacer. Decía que buscaba a alguien que debía liberar de su prisión.

En octubre del 2000, en el cenit de uno de aquellos brotes psicóticos, Carmen intentó arrojarse al vacío desde la terraza de su casa. Por suerte, Mario llegó a tiempo de impedirlo. Pero aquel intento de suicidio, que ocurrió poco después de la muerte de mamá, aconsejó su hospitalización por primera vez en el Hospital Psiquiátrico Provincial.

Estuvo hospitalizada casi un año. Durante ese tiempo los efectos más negativos de su enfermedad desaparecieron gracias al tratamiento farmacológico y su rehabilitación psicosocial fue preparándose con la colaboración de Mario, que acudía al hospital para participar en las sesiones. Cuando salió del internamiento pudo recuperar casi su vida anterior. Según me contaba durante nuestras conversaciones telefónicas, había logrado reactivar su vida sexual con Mario y hasta volvió a trabajar como enfermera en el Hospital General de Elche.

Me fui a Tenerife, a Puerto de la Cruz, para hacerme cargo por primera vez en mi carrera profesional de la dirección de un hotel.

Nueva sesión de hipnoterapia

Había acordado con el doctor Ríos que la siguiente sesión de hipnoterapia la seguiríamos haciendo en su consulta, con la asistencia de un colega suyo y la utilización de un encefalograma. Y si el resultado era positivo (lo que él entendía por positivo no me quedó muy claro), me comprometía a acudir a una clínica para la siguiente sesión, en la que me realizaría una resonancia del cerebro.

Tomé un taxi, llegué puntual a su consulta. Tan amable como siempre, me saludó antes de presentarme, en su despacho, a Francisco Bermúdez (en la mitad de la cincuentena, aura anaranjada brillante y clara), un eminente psicólogo que había venido expresamente desde Madrid para asistir a nuestra sesión. También me presentó, para mi sorpresa, a una joven de unos veintisiete años, cuyo cuerpo menudo estaba rodeado por un halo gris.

–Aitana Soler es una excelente neuróloga, hija de un buen amigo mío, que se ha ofrecido a colaborar. Espero que no le importe, Patricia.

Me limité a sonreír, pero estoy segura de que supo interpretar mi mirada. No me gustaba la presencia de desconocidos en un acto que para mí era tan íntimo como desnudarme. No le dejé en evidencia oponiéndome a que participara aquella chica en la sesión; me reservaba el derecho a reprocharle el modo como me la había impuesto más adelante, cuando estuviéramos a solas.

El cuartito donde acostumbrábamos a hacer las sesiones era demasiado pequeño para albergar a cuatro personas y un aparato más. Una vez acostada en la camilla, Aitana me colocó en la cabeza los electrodos del encefalograma. El doctor Ríos se sentó, encendió la cámara y sacó de un bolsillo de su bata un papel. El doctor Bermúdez permaneció de pie.

–Antes de comenzar, voy a hacerle unas preguntas relacionadas con la sesión anterior. Le ruego que sea lo más concisa posible.

–¿Sobre la sesión anterior? –repetí, sin entender a qué venía todo aquello.

–Sí. Será una especie de puesta a punto del encefalograma antes de comenzar y servirá además para comprobar la reacción de su cerebro…

–Como si fuera un polígrafo pero más sofisticado, ¿no? –inquirí, molesta pero contenida. Aunque me fastidiaba que cuestionaran mi sinceridad, comprendía que quisieran hacer sus comprobaciones.

–Bueno… –titubeó.

–Algo así –dijo el doctor Bermúdez sin atisbo de remordimiento.

–Bien –acepté.

–¿Alguna vez ha estado en Melilla? –preguntó después de comprobar que Aitana estaba preparada.

–No –dije extrañada.

–¿Ha leído alguna vez algo sobre la historia reciente de Melilla?

Pensé.

–Creo que no… Bueno, hace años leí una novela de Ramón J. Sender, Imán creo que así se titulaba, que trataba sobre la guerra de Melilla, la de 1921.

–¿Había oído, leído o visto antes de la última sesión algo sobre Mohammed Asmani, alias El Gato?

–No.

–¿Y sobre Guadalupe Molina?

–No.

–¿Sobre el general José Marina?

–No.

–¿La debacle del Barranco del Lobo?

Dudé.

–Hmm… No. Sabía lo del desastre de Annual, por la novela de Sender, como le he comentado.

–¿Su hermana tiene un lunar en la frente como el suyo?

–No –el inesperado cambio me hizo mirarle, pero el hipnólogo no separó los ojos del papel de sus apuntes.

–¿Y su madre?

–Sí.

–¿Su abuela materna?

–No.

–¿Guadalupe Molina tenía un lunar como el suyo?

–Sí. Bueno… –titubeé–. Aunque no sabía quién era esa mujer, la recordé como si la hubiera conocido… –respondí confundida.

–¿Y la madre de Guadalupe Molina?

–No lo sé.

–¿Y la madre de Mohammed Asmani el Gato?

–Hmm…, sí…, creo que sí.

–¿Y la abuela de El Gato?

–…Eso creo… No entiendo…

–¿No le parece curioso que, a pesar de no haberlas conocido, me haya hablado de ellas, y que todas las mujeres que cree recordar en sus regresiones tienen un lunar como el suyo?

–Todas no. Mi abuela y mi hermana no lo tienen. Tampoco muchas otras mujeres que aparecen en mis regresiones… ¿Qué insinúa?

El doctor Joan Ríos dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su bata.

–Ya hemos terminado.

–¿A qué venía eso del lunar? Desde luego que me parece extraño que tanto la cupletista como la madre y la abuela del moro Gato tuvieran un lunar como el mío, sobre todo porque no son de mi familia, pero…

Callé al ver que ambos psicólogos me sonreían mientras me observaban.

–O creen que estoy equivocada y piensan que esas mujeres sí pueden tener alguna relación parental conmigo, o han llegado a la conclusión de que estoy como un cencerro.

Ambos ampliaron sus sonrisas. El doctor Ríos me contestó, al mismo tiempo que bajaba la intensidad de la luz.

–Si le parece, empecemos la sesión…

De pronto me vino un agradable olor a miel y limón.