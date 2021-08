Vox rechaza la reprobación a la edil Llopis: "La izquierda va a por ella porque es la única del PP que planta cara al Botànic"

Según el portavoz de la formación ultra, "el Ayuntamiento de Alicante no puede ser cómplice de los engaños del tripartito de izquierdas y debe explicar a los alicantinos que nos están engañando únicamente por rédito electoral". "Exigimos al Partido Popular y a Ciudadanos que dejen a un lado los complejos y evidencien, con actos y no con declaraciones institucionales, que con los recursos y el bienestar de las familias alicantinas no se puede jugar a hacer política. Ya basta de ir mendigando lo que por justicia nos corresponde y nunca puede ser menos de lo que recibe la ciudad de València. Alicante necesita un gobierno que no se pliegue cada dos por tres al Botánico y, de momento, únicamente Julia Llopis está cumpliendo con su obligación y este es el único motivo por el que es el objetivo principal de los ataques de una izquierda que se está desmoronando aquí, en Valencia y en toda España”, ha afirmado Ortolá.

Los ultras, en cambio, votaron a favor de la reprobación del alcalde, Luis Barcala, por el bulo sobre la hostelería. Esa reprobación, que salió adelante a finales de 2020, se basó, entre otros motivos, en la polémica por el bulo sobre el cierre de la hostelería lanzado por la concejala Lidia López o las «recomendaciones» desde Alcaldía para que el sector no respaldara una acción socialista. Previamente, Vox también permitió que aprobase la reprobación contra la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, por el vídeo del "Me Aburro" que publicó en redes sociales en pleno confinamiento.

Varios frentes

La pasada semana, la gestión política de la concejala Julia Llopis (PP) volvió a situarse en el centro del debate político en Alicante. En esta ocasión, por la decisión del bipartito de renunciar a la subvención de la Conselleria de Educación para promover actividades extraescolares entre los alumnos de la ciudad, que el pasado curso rondó el medio millón de euros. Este nuevo choque con la conselleria que dirige Marzà, que se suma a otros como el bloqueo a nivel municipal del plan Edificant y el retraso en la retirada del fibrocemento de colegios, llevó al grupo municipal socialista a mover ficha. Según anunció el portavoz, Francesc Sanguino, los socialistas propondrían la reprobación plenaria de la concejala Llopis si el bipartito no da marcha atrás en su renuncia a la subvención para las actividades extraescolares. "O Llopis rectifica en las ayudas de la conselleria o llevaremos su reprobación al pleno por boicot a la educación pública", señaló el socialista, quien lamentó el pasado viernes que la postura del gobierno de PP y Cs vaya a perjudicar a los estudiantes más necesitados: "Miles de niños y niñas verán cómo pierden la posibilidad de realizar distintos tipos de actividades que sus progenitores en muchos casos no se pueden permitir".