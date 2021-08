La decisión del bipartito de Alicante, liderado por Luis Barcala (PP), de renunciar al aproximadamente medio millón de euros en subvenciones para las actividades extraescolares del próximo curso escolar que concede la Conselleria de Educación, encabezada por Vicent Marzà, ha evidenciado, una vez más, la distancia entre las federación de padres. Mientras la FAPA Gabriel Miró carga contra el departamento autonómico por no inyectar las ayudas directamente en las asociaciones para su gestión, la FAPA Enric Valor reprocha al gobierno municipal que su actitud frentista contra el Botànic acaba por generar víctimas colaterales sobre lo que deberían ser protagonistas de políticas públicas, como los escolares.

Sonia Terrero, Fapa Gabriel Miró: «Las familias podíamos elegir las mejores extraescolares para los niños»

Desde la FAPA Gabriel Miró subrayan que no sólo el Ayuntamiento de Alicante ha renunciado a esas ayudas, aunque admiten que municipios como Elche u Orihuela sí han recurrido a ellas para fomentar las extraescolares. «Son muchos los que no se han adherido, ya desde el año pasado. La conselleria se lo tiene que hacer mirar. Esa subvención iba a ir destinada a las AMPA y las FAPA, pero en el último instante nos las quitaron para dárselas a los ayuntamientos», sostiene Terrero, secretaria general de la federación, quien asegura que la intención del departamento de Marzà es «perjudicar» a las asociaciones. «Las familias podíamos elegir las actividades mejores para los niños», finalizó la representante.

Txomin Angos, Fapa Enric Valor «A Barcala todo le parece mal. A ver si se piensa en los destinatarios de ese dinero»

Una posición totalmente contraria defienden desde la FAPA Enric Valor. Su presidente, Txomin Angos, reprocha al gobierno municipal liderado por Barcala la decisión de renunciar a medio millón de euros para las extraescolares. «No puede ser que el pagano siempre sea el mismo. A ver si en alguna ocasión se piensa en los destinatarios de ese dinero, los alumnos. A Barcala le parece mal todo. Es el ‘no’ por el ‘no’. Lo habitual es poner a caldo a conselleria, buscándose excusas», señala el dirigente, quien lamenta ese nuevo choque entre administraciones públicas: «Es evidente que el Ayuntamiento de Alicante no quiere saber nada de la conselleria. Los alumnos ni les va ni les viene. La escuela pública la defendemos algunos; ellos seguro que no lo hacen». Desde la FAPA Enric Valor ironizaron con las críticas hacia la conselleria: «Tienen culpa de todo... Pero es que no se puede mejorar en unos años lo que se destrozó en décadas. Un ejemplo es la retirada del fibrocemento de los colegios».

Compromís apunta a Barcala

El decisión del bipartito de rechazar la subvención llevó a los socialistas a promover una reprobación plenaria contra la concejala de Educación, la popular Julia Llopis, que el grupo municipal Vox desactivó este lunes, como era previsible. Ante esa nueva negativa de los ultras a reprobar a Llopis por su gestión, desde Compromís volvieron este martes a calificar de «insostenible» la situación de la concejala de Educación, añadiendo que ya «ni sus compañeros se atreven a defenderla con convicción, por lo que debe salir nuevamente la extrema derecha en rescatarla».

El portavoz de la coalición valencianista, Natxo Bellido, cargó contra el alcalde por mantener en el puesto a la edil Llopis, blanco de las críticas desde el inicio del mandato: «El señor Barcala no se puede esconder detrás de los ultras de Vox para defender una gestión marcada por la falta de empatía hacia los sectores de la población más vulnerables y una cruzada contra la educación pública en beneficio de sus amigos de la privada. Barcala no puede callar y no actuar ante la evidencia del impacto negativo de la gestión de una concejal que abandona a las personas en exclusión social, bloquea las mejoras de la red pública educativa y sólo se preocupa de quedar bien ante el electorado más ultra».

El PSOE y las «matineras»

Por otra parte, el portavoz socialista, Francesc Sanguino, volvió a centrar sus críticas este martes en el bipartito, al que acusó de obligar a los padres a asumir el coste de las «matineras» para fomentar la conciliación de los horarios laborales y escolares tras la renuncia de Llopis a la subvención autonómica. Sin embargo, desde el gobierno municipal explicaron que este servicio, que podría costar hasta 60 euros al mes, cuenta con una subvención al margen del Ayuntamiento que ronda los 25.000 euros al año.