El riesgo de tormentas por la DANA se traslada del norte al sur de la provincia

Todo apunta, según explica el geógrafo climatólogo Lluís Francés, a que las comarcas de Marina Alta y El Comtat serán las que reciban en la provincia el mayor acumulado de precipitaciones de este nuevo episodio que durará hasta el viernes. Para la madrugada del jueves se esperan tormentas en el norte e interior de la provincia, quedando al margen la mitad sur con probabilidad de lluvias irregulares. De hecho, Aemet mantuvo activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el interior de Alicante todo el miércoles. Para este jueves todo apunta a que las lluvias irán a menos en el norte de la provincia. Sin embargo podrían acentuarse en el resto de las comarcas alicantinas, sobre todo de cara a la tarde e incluso en las primeras horas del viernes.

Peligrosidad en Alicante

Pese a estar bajo un episodio de Gota Fría o DANA no se esperan precipitaciones generalizadas y abundantes en la provincia similares a otros episodios influenciados por este fenómeno. Y es que, DANA o Gota Fría no son sinónimos de lluvias excepcionales, inundaciones y catástrofe. Así lo explica César Donado Mazarrón, geógrafo climatólogo, puntualizando que el fenómeno no siempre implica lluvias fuertes o inundaciones y la razón es que una DANA debe combinarse con otros factores para poder desarrollar situaciones que entrañen cierta peligrosidad.

Uno de los más importantes es la posición. En concreto, para que sea peligrosa en Alicante debe situarse entorno al mar de Alborán para, así, conseguir que interactúe la inestabilidad generada por el gran gradiente térmico con una componente proveniente del Mediterráneo, en concreto, SE o E principalmente. «Pero esta combinación de factores no se da esta semana en la provincia por lo cual, aunque no se descartan tormentas aisladas, no adquirirán un nivel de peligrosidad excepcionalmente elevado», concluye el experto.

Aemet activó este miércoles la alerta naranja en toda la provincia de Valencia por tormentas con «granizo grande», fuertes precipitaciones y gran cantidad de aparato eléctrico que, según las predicciones, podían descargar más de 40 litros por metro cuadrado en una hora. La emergencia finalizaba a las cinco de la madrugada de este jueves. De hecho, en principio lo peor se esperaba para la noche de miércoles y las primeras horas de la madrugada del jueves.