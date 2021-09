Los fondos de la AVI para asignar 5 millones más para innovación se plantearon pese a que la UA y la UMH se quedaban fuera

El polémico reparto de fondos inicial de la AVI en su convocatoria de 2021, la que destinó a la provincia 8,8 millones de euros de los 52,3 repartidos en el conjunto autonómico, cayó como un jarro de agua fría en el entorno académico, empresarial y sindical de la provincia. La descompensación generó un tsunami de críticas hacia la agencia concebida, precisamente, como un instrumento para mejorar el modelo productivo. Días después de trascender la «discriminación» hacia la provincia, tal y como fue calificada por el PP y Cs, en la oposición, la Generalitat anunció que entregaría cinco millones más. Sin embargo, la adjudicación de ayudas de esa convocatoria extraordinaria, resuelta ahora, ha puesto negro sobre blanco que los intereses del territorio alicantino quedan relegados una vez más.

Los cinco millones de euros adicionales han servido para financiar una treintena de proyectos estratégicos en cooperación con empresas que no obtuvieron fondos en la convocatoria inicial, dotada con 23,8 millones de euros, la más cuantiosa de todas las impulsadas por la AVI. Solo dos empresas de la provincia han conseguido apoyo a través de esa repesca. En cambio, han quedado fuera seis proyectos presentados por la UA y la UMH; propuestas que obtuvieron una baremación inferior en buena parte de los casos en comparación de las calificaciones recibidas por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia.

Probablemente, no hubiera ocurrido lo mismo si parte de esos cinco millones se hubieran destinado también al programa de valorización y transferencia de resultados de investigación a la empresa, sin duda, uno de las apuestas principales de las universidades de la provincia. La resolución de la convocatoria de ayudas especifica en la mayoría de los 14 proyectos presentados por la UA y la UMH que quedan desestimados por insuficiencia en la dotación presupuestaria, sin determinar cuál es el baremo obtenido por la comisión de evaluación para cada uno de ellos. Entre las propuestas figuraban investigaciones como la liderada por María José Frutos, de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (UMH), para explorar el desarrollo del azafrán, un proyecto que sí ha recibido financiación europea, con una dotación de 1,5 millones de euros. Como publicó recientemente este periódico, también la AVI ha denegado una ayuda de 500.000 euros para crear un laboratorio de terapia celular contra el covid, mientras que el Ministerio de Ciencia destinará 460.000 euros a un proyecto pionero a nivel internacional liderado por el mismo investigador, Bernat Soria.

Los acontecimientos han llevado al presidente del PP en la provincia, Toni Pérez, a reclamar de nuevo «un reparto equitativo» tras lo que ha calificado como una «falta de respeto» a la provincia. «Necesitamos más descentralización y que se tenga en cuenta la necesidad de innovación, especialmente en las instituciones académicas», añadió

La AVI, presidida por Ximo Puig, cuenta como vicepresidenta con la consellera de Innovación, Carolina Pascual, mientras que es su vicepresidente ejecutivo, Andrés García Reche, quien la dirige. Fuentes de la entidad señalan que se ha decidido aportar los cinco millones a un solo programa y no realizar una distribución más amplia, algo que hubiera corregido en parte el agravio a la provincia, debido a que «se trata del programa más representativo, cuyo objetivo es el desarrollo de soluciones conjuntas a retos de interés gracias al trabajo en común de todos los agentes de innovación de la Comunidad». Añaden que, por su cuantía y por la implicación coordinada de todos los agentes del sistema, «resulta ser el programa con mayor impacto en el sistema productivo».

Los agentes económicos piden transparencia

El presidente de la patronal CEV en Alicante, Perfecto Palacio, ha reivindicado un «trato justo» para la provincia en el reparto de ayudas de un tema tan importante para las empresas, para la competitividad y para el futuro como es la innovación. «Pedimos transparencia, que se ponga encima de la mesa los procedimientos de evaluación y los análisis realizados» en torno a los proyectos descartados, añade Palacio. Coincide con la presidenta de AEFA, Maite Antón, en que habría que conocer al detalle qué proyectos se descartan, así como las causas, y, añade Antón, estudiar cómo se puede incentivar que la provincia no se quede atrás. El presidente de la Cámara de Alicante, Juan Riera, considera que «es extraño que una provincia y unas empresas que están apostando decididamente por la innovación y la nueva economía no hayan recibido un porcentaje mayor de ayudas de la AVI», y añade que «la Cámara no considera justo que el criterio no sea territorial».