Educación avisó al bipartito dos veces y por escrito de las fechas de las obras para retirar amianto

Dos escritos envió la Conselleria de Educación al Ayuntamiento para avisar de las fechas de las obras para la retirada del fibrocemento en cuatro colegios de la ciudad en los que aún viven conserjes. Pese a que el alcalde, Luis Barcala, ha insistido que el bipartito desconocía los días elegidos para el arranque de los trabajos, la conselleria asegura que anunció con anterioridad las fechas para que el gobierno local pudiera dar una solución habitacional a los funcionarios locales. Al final, por el choque entre ambas administraciones, tres de esos colegios (Azorín, Tossal y Emilio Valera) empezarán las clases, un año más, con amianto en las instalaciones. El único centro que arrancará el curso ya sin fibrocemento será el Rabassa, ya que fue la propia conselleria la que asumió el realojo de los conserjes.

El primer escrito se firmó electrónicamente por un funcionario del Servicio Territorial de Infraestructuras Educativas el 5 de julio. El documento decía: «En contestación a su escrito del 16 de junio, en el que solicitaban con mayor concreción y antelación posible las fechas en las que las obras de retirada del fibrocemento y reposición de cubierta en los CEIP Azorín, Rabassa, Tossal, Emilio Valera afectarán a cada una de las viviendas auxiliares de servicio, se le comunica que en el periodo comprendido desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, las mismas deberán ser desalojadas». Diez días después, ya coincidiendo con la fecha prevista inicialmente para el inicio de las obras, la conselleria envió un segundo escrito al Ayuntamiento, en el que alertaba de un retraso en el arranque de los trabajos: «[...] Empezarán el 20 de julio y se prolongarán aproximadamente un mes».

Estos escritos chocan con la versión defendida por el gobierno municipal desde que saltó la polémica entre ambas administraciones, una más en unas tensas relaciones a lo largo de este mandato. «Me parece un escándalo las explicaciones dadas a las AMPA desde la conselleria. Se ha falseado y se ha mentido descaradamente. Yo he estado en reuniones y no conseguíamos bajo ningún concepto que se nos diera el calendario de las obras. Es algo sencillo. Hay que realojar a un conserje... Dime cuándo vas a ejecutar la obra para que se vea cómo tiene que ser ese realojo», señaló el alcalde, Luis Barcala, este mismo jueves al ser preguntado por los medios por la polémica que ha dejado a tres colegios con amianto en sus instalaciones.