La oposición critica que el Ayuntamiento no recurra el fallo del PGOU

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, afirmó que «Barcala quiere dar carpetazo al pasado más negro y oscuro de esta ciudad en términos políticos, porque él también forma parte de ese pasado». Bellido añadió que ha contravenido incluso su criterio siendo alcalde, «personándose en la causa del PGOU, que no se ha llegado a hacer y que nos ha costado mucho dinero a los alicantinos». El portavoz de Compromís criticó que el Ayuntamiento se salga del proceso del PGOU cuando la sentencia no es firma y echa en cara a Barcala que ahora decida «cerrar, sin haberla llegado a convocar, la comisión del Plan General que se creó para investigar lo que políticamente pasó.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, manifestó que «Barcala está aterrorizado por Castedo. La exalcaldesa lo tiene contra las cuerdas». Añadió que «está empezando a actuar más como un títere, que como un alcalde» y en su opinión está «defendiendo intereses que le proporcionen paz en el Partido Popular y no que pongan luz sobre la etapa más oscura de la corrupción en la ciudad». Para Unidas Podemos es una mala noticia que el Ayuntamiento no recurra el fallo y López asegura que «desde nuestro partido seguiremos señalando y denunciando a quienes utilicen los medios públicos o su posición de poder para beneficiar empresarios». Por su parte, el PSOE no valoró la decisión a preguntas de este diario.