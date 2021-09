De reinar en Fallas... a Portazgo

«Quiero llegar a las Hogueras, a debutar en Florida Portazgo el próximo mes de junio con dos triunfos consecutivos en las Fallas de València... Y así poder hacer un triplete». El artista Pere Baenas es uno de los protagonistas de estas atípicas fiestas en el Cap i Casal. El valenciano es el autor del mejor monumento de este 2021, plantado en Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal. Se entiende su euforia.

Este triunfo, muy especial por todo lo que ha rodeado a una edición que empezó en marzo de 2020, que se tuvo que suspender (ya iniciada) por la irrupción de la pandemia y que finalizará este domingo con la Cremà, no es uno más en la carrera del artista, que suma cuatro primeros premios en Especial en València: «Es la victoria más importante de mi carrera. Ha sido todo una proeza. Tiene muchos significados por todo lo que ha rodeado a esta edición, desde la pandemia que nos obligó a parar durante un año y medio hasta por la difícil plantà [la noche previa al examen del jurado cayó un diluvio sobre la ciudad]». Baenas sabe lo que es ganar en València, y también en Alicante, donde acumula siete victorias. De hecho, su palmarés dorado lo estrenó en 2002 en Carolinas Altas, su «casa» en la capital alicantina durante casi dos décadas. El artista valenciano, según recordaba este viernes, fue el primer artista «no alicantino» en llevarse el máximo galardón en Alicante. «En València me costó más, no fue hasta 2014. Y luego conseguí algo que no había sucedido hasta entonces: hacer doblete en València y en Alicante en el mismo año».

Baenas lleva ya tiempo trabajando en las fallas del próximo mes de marzo (repetirá en Convent de Jerusalem por quinto año). Sin embargo, aunque llegará más tarde en el calendario, el artista valenciano no deja de pensar en su debut en Florida Portazgo, que le contrató para volver a la senda de la victoria tras años de sequía. «No llega el momento, se está haciendo de rogar. Tengo muchas ganas de empezar a plantar en Florida Portazgo. Voy con presión añadida, porque me contrataron para ganar», añade el constructor, que debutará en la calle Cefeo en apenas nueve meses. «Para mí Alicante es muy especial, y no solo por tener familia en Villena. Cuando llego a la ciudad y veo al fondo el Castillo de Santa Bárbara se me eriza el vello», admite el artista valenciano.

Él no es el único que plantará en categoría Especial en las Hogueras de 2022 y que también ha participado en la misma sección en estas Fallas. Además de su primer premio, Carlos Carsí, que será el autor de la hoguera de Sagrada Familia (que celebrará su sesenta aniversario), ha conseguido el cuarto premio en La Antiga de Campanar (Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana), donde tocó la gloria en la última edición, la de 2019. El quinto puesto ha sido para Manuel Algarra, en Almirant Cadarso-Comte d'Altea, que junto a José Gallego volverá a Séneca Autobusos, donde sumaron un póker de victorias. Por último, Vicente Martínez, el artista de Diputació-Renfe, se quedó noveno en Cuba-Literat Azorín.

El último ganador de las Hogueras, Vicente Llácer, que consiguió el primer premio de 2019 en La Ceràmica [pero que no repetirá la próxima edición] se quedó en el octavo puesto en Sueca-Literat Azorín en esta atípica edición de unas Fallas que mañana se quemarán.

Reconocimiento para los artistas alicantinos en las fiestas de València

Muchos son los artistas alicantinos que han plantado en las atípicas Fallas de València. Según el Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante, en el concurso de las fallas adultas, Pedro Espadero ha conseguido el tercer puesto en 7ªC con Escalante-Marina, además de sendos séptimos lugar en 6ªA con Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana y en 4ªC con Riu Segura-Forn d’Alcedo. En 8ªB, Arte Efímero logró un segundo puesto con Guillem Sorolla-Recaredo. En otras secciones, Lorenzo Santana llegó al sexto lugar en 3ªB con Sant Rafael-Anton Martín y al sexto en 8ªA con Carcaixent-Compromís de Casp. Por su parte, José Gómez Fonseca ha conseguido un cuarto en 5ªB con Pelai-Matemàtic Marzal y un cuarto en 6ªC con Polo i Peyrolon-Ciutat de Mula. Por último, Fran Sierra llegó hasta el cuarto lugar en 6ªB con Blas Gámez-Ángel Villena y Federico Molinero, al quinto en 7ªA con Pintor Pasqual Capuz-Fontanars. Por otra parte, entre las fallas infantiles, Raúl García Pertusa se llevó la victoria en 1ª con Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí, mientras que Sergio Gómez se quedó en el puesto número 13 en Especial con Barri Beteró. En 6ª, Sergio Guijarro logró el tercer puesto.