La construcción supera en un 30% las cifras prepandemia por el tirón de la costa

La construcción en la costa tira del sector en la provincia de Alicante, que incrementa el número de operaciones en un 30% respecto a 2019 superando cifras prepandemia. Detrás de esta pujanza están las transacciones de nuevos clientes, belgas, suecos y polacos, que cubren el vacío dejado por rusos y chinos en la compra de nueva vivienda debido a las trabas al desplazamiento de los ciudadanos extracomunitarios por las medidas anticovid. En un segundo nivel estarían compradores islandeses, holandeses, alemanes y noruegos; y a continuación británicos que, pese al Brexit, siguen buscando casas nuevas. También empuja el mercado español.

El 70% de estos nuevos clientes paga su vivienda con dinero en mano, sin hipotecas, en torno a los 250.000 euros, de media, en Orihuela y Torrevieja, donde las zonas de Playa Flamenca y Punta Prima son un mar de grúas por el desarrollo de varios proyectos urbanísticos. En Benidorm la actividad se centra en la zona de Terra Mítica y Finestrat con precios de residencial nuevo en torno a 350.000 euros; y los costes se disparan en Dénia y Calp, que sin embargo ejercen de «verdadero» motor que ha hecho rebrotar el mercado de vivienda de segunda residencia y arrastran a las demás comarcas, con efectos positivos de norte a sur, hasta Pilar de la Horadada, afirma el presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, Carlos Casas.

«Dénia y Calp son focos de segunda residencia y el motor que tira de otras comarcas» Carlos Casas - Presidente del Colegio de Aparejadores

El modelo que copa estas transacciones son los apartamentos por encima de las casas unifamiliares, aunque los alemanes las buscan también en Benissa, Moraira, Xábia o Benitatxell. En Benidorm se aceleró justo antes de la pandemia la construcción de hasta ocho edificios de más de 20 alturas con un millar de viviendas.

En Torrevieja el planeamiento prevé construir hasta 18 rascacielos, algunos de hasta 40 alturas. Su ayuntamiento acaba de aprobar un primer plan urbanístico con 7.400 viviendas, lo que aumentará la población en 20.000 personas. En la capital, todavía quedan solares por construir en el PAU5 de la Playa de San Juan, en los PAUs de San Blas y hay planes en desarrollo como Benalúa Sur. La demanda varía y en un 80% es para primera vivienda de residentes y el resto clientes de Madrid, Albacete o el País Vasco.

Hay promotoras que llevan vendidas en lo que va de año un 112% más de viviendas que en 2020, año de pandemia. El dato que plasma la recuperación es el incremento del 32% respecto a 2019, cuando todavía no había estallado el covid.

Los registros del Colegio de Aparejadores correspondientes al segundo trimestre de 2021 confirman que el número de licencias y visados de nueva construcción en la provincia recupera la situación prepandemia paulatinamente, con un crecimiento de las viviendas iniciadas de un 62% con respecto al mismo periodo del año pasado, y en un 28% en comparación con el primer trimestre del actual ejercicio. «La tendencia es positiva si se continúa en estos parámetros en los próximos meses», afirma Casas. «Estadísticamente estamos recuperándonos. El covid ha hecho daño pero también rebrotar la segunda residencia», recalca, frente al turismo, que no ha podido crecer por las restricciones a los viajes.

De abril a junio de 2021 se iniciaron en la provincia 1.503 viviendas frente a 1.178 de enero a marzo, según los aparejadores. Las comarcas de las Marinas acaparan el 30% de la vivienda nueva, situándose como la zona de mayor actividad de la Costa Blanca por primera vez desde 2009.

«Hay intención de buscar sitios con buen clima, tranquilos, para teletrabajar» Pablo Serna - Consejero del Grupo Inmobiliario TM

El presidente colegial destaca de Dénia y Calp la calidad de sus playas. «Son focos para gente que se lo puede permitir, de rentas más altas. Pero han dado el empujón, tirando del resto de la Costa Blanca».

El Colegio de Aparejadores recalca que la gente no renuncia a sus vacaciones, y menos después de la pandemia, en un lugar donde descansar en su propia casa. «Es todo una cadena, y la Marina Alta tira de otros lugares, como la Playa de San Juan, en Alicante; o la Vega Baja, que está arrancando ahora, porque no todo está terminado y vendido pero sí está viviendo un reinicio, de turismo residencial algo más modesto, no con la misma capacidad económica. La gente no se rinde y ha podido comprar en sitios donde no se siente encerrado. Superado lo peor de la pandemia, miles buscan una segunda residencia donde vivir mejor, en la playa». Hay otro eje de actividad inmobiliaria, el del foco industrial de Elche que tira de Santa Pola.

La tendencia positiva sigue al alza en el tercer trimestre. El Colegio de Arquitectos destaca el incremento de hasta el 20% en los visados expedidos por la entidad desde junio hasta ahora. «Es cierto que en este último trimestre hemos notado un incremento de los proyectos y en general de la actividad inmobiliaria. Falta por ver si se consolida el resto del año. La zona de costa es de nuevo la que está sirviendo de tirón. Coincide que se están terminando de urbanizar promociones, que salen al mercado y generan proyectos nuevos para pedir licencia», apunta Emilio Vicedo, presidente colegial.

«Se ha notado un incremento de la actividad inmobiliaria por los visados» Emilio Vicedo - Presidente del Colegio de Arquitectos

El representante de los arquitectos coincide con el del Colegio de Aparejadores en que el repunte se debe a la demanda de segunda residencia, acumulada por los meses de parón en 2020, de ahí las expectativas de que se pueda consolidar el ciclo económico, no solo con vivienda de nueva construcción sino también el mercado del alquiler.

El promotor Pablo Serna, consejero del grupo inmobiliario TM, uno de los mayores de la provincia, apunta otro factor: la complicación de los planes urbanísticos. Las exigencias de los ayuntamientos empujan a las promotoras a mover cuanto antes su obra nueva si disponen de licencia, mercado y financiación, bien de recursos propios o de la banca. Solo esta promotora tiene más de 900 viviendas con proyectos en curso en la provincia, el 55% en la Costa Blanca norte y el 45% en la sur. Serna habla también de recuperación, «no es un efecto champán. Llevamos varios meses seguidos de operaciones tras un fuerte parón. La demanda se contuvo, y ahora está saliendo de golpe pero con una intención, más que antes, de buscar sitios de buen clima todo el año, donde ejercer el teletrabajo. La gente ve la oportunidad de trabajar desde aquí como si estuvieran en Londres, pero en zonas más tranquilas, menos masificadas». Como ejemplo, citó una promoción en Busot con vistas al campo que les estaba costando mucho vender y ahora ya le están dando salida.

«La demanda de gente que quería casa en la Costa Blanca pasa de potencial a real» Jesualdo Ros - Secretario general de Provia

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia (Provia) confirma que, tras una época con dificultades para formalizar contratos de compraventa por las restricciones a causa del covid y la escasez de vuelos a muchos destinos, se ha producido una avalancha de demanda potencial de cliente belga, alemán o noruego que deseaba tener una vivienda en la costa de la provincia. Esta demanda retenida se ha convertido en real, «y notamos un incremento muy fuerte», coincide el secretario general de los promotores alicantinos, Jesualdo Ros.

Dado que el primer paso es el contrato de compraventa con la promotora y el siguiente las escrituras, afirma que en 2023 se dispararán los registros de venta de viviendas ligadas al turismo residencial en la Costa Blanca. «Esto con independencia de los problemas que tenemos porque otra cuestión es el futuro. La falta de agilidad en la tramitación de los procesos urbanísticos y los problemas con el agua pueden afectar al desarrollo del turismo residencial. No será de la noche a la mañana pero a medio y largo plazo ambas cuestiones pueden tener un impacto económico muy importante».

Clientes de Elche y Madrid se decantan por Santa Pola

Santa Pola es otro punto de la costa donde se está registrando un impulso de la construcción gracias en este caso a potenciales compradores de Elche y Madrid. Una situación de la que da fe el presidente del Colegio de Aparejadores, quien destaca el papel de la ciudad ilicitana al ser un núcleo industrial que incluso ha crecido en los últimos meses al no parar durante toda la pandemia. En el área metropolitana y de influencia de Elche el incremento con respecto al segundo trimestre de 2020 es del 222%, al pasar de 147 a 473 viviendas iniciadas.

El turismo residencial factura 2.000 millones al año

La compraventa de casas genera 224 millones en impuestos el primer semestre, un 44% más

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia) destaca el peso del turismo residencial, sector que, según sus datos, es el que más factura en la provincia, con más de 2.000 millones de euros anuales. «El hotelero no llega ni a la mitad, ni el calzado ni la agricultura. Todo eso se ha de pensar», destaca el secretario general de los promotores, Jesualdo Ros, quien insiste en que la pandemia ha facilitado nuevas oportunidades para este mercado gracias a la demanda potencial del teletrabajo que ahora se está convirtiendo en real. La moda además son los edificios altos por encima de las casas unifamiliares, que tienen salida también en el norte de la provincia, aunque mucha más en otras comunidades donde trabajan promotoras de Alicante como Baleares. Otro dato que da idea del peso que sigue teniendo la vivienda en la Costa Blanca y de la reactivación del mercado inmobiliario es el volumen económico generado en impuestos por la compraventa de casas, que ha crecido un 44% durante el primer semestre de 2021 en relación con el año anterior. En números, la recaudación por el impuesto de transmisiones, que grava la compraventa de inmuebles, asciende a 224 millones de euros en estos seis meses.