David Vento: «Lo más adecuado es reunirse con los padres de forma presencial en los espacios abiertos»

¿Dónde pone el acento en este tercer curso de pandemia?

En el compromiso de la conselleria de reforzar las plantillas de profesorado y en mantener las medidas y precauciones. Con el trabajo realizado, por segundo año consecutivo vamos a ser la primera comunidad con todos los protocolos y docentes, garantizando la presencialidad del alumnado al cien por cien. Tras el éxito de la experiencia del curso pasado no tengo dudas de que docentes, alumnos y familias estarán a la altura.

¿Alguna aportación pedagógica entre tanta norma sanitaria?

Los nuevos protocolos permitían no poner más profesores y comunidades como Andalucía y Madrid han optado por eliminar los refuerzos de hasta 10.000 docentes del curso pasado. La conselleria sin embargo contrata más de 600 más, con 5.042 de plantilla extra para establecer medidas pedagógicas dentro de la autonomía de cada centro, como la codocencia, la enseñanza por ámbitos voluntaria en segundo de la ESO y nuevos equipos informáticos, portátiles y aulas burbuja en toda la Primaria que permiten mayor contacto entre los alumnos del grupo.

Los institutos consultados en la provincia no han recibido los portátiles prometidos en julio.

Se están repartiendo según llega el material. Yo ya los he visto en algún centro y se verán, llegarán.

¿Y el recorte de maestros?

Las aulas son las mismas que el curso pasado con casi 12.000 alumnos menos en la Comunidad por la natalidad, pero como las burbujas disminuyen los grupos en Primaria, se ha puesto el acento en la presencialidad en Secundaria, Bachillerato y FP al cien por cien. Se liberan docentes en Primaria y, al entrar especialistas hasta sexto, el tutor puede reforzar lo que cada centro estime oportuno.

También se deja en manos de los docentes la relación presencial o no con los padres. ¿Usted qué opina?

He sido director y considero que las reuniones presenciales son las más adecuadas, en espacios abiertos. La cuestiones telemáticas plantean dificultades a familias sin posibilidades y las presenciales establecen vínculos, además de solventar de mejor forma situaciones personales.

¿Están preparados colegios e institutos para la revolución digital que incluye progresivamente la nueva ley educativa?

Creo que sí. Los docentes han hecho una apuesta muy grande por su formación a través de los Cefire (Centro de formación del profesorado) y la pandemia ha hecho que mejoren mucho las capacidades. La mayoría del alumnado también tiene competencias digitales importantes y para paliar la brecha digital la conselleria apuesta por digitalizar las aulas, el año pasado tablets y este, portátiles.

¿Qué resultados hay de la enseñanza semipresencial del curso pasado en la ESO, día sí día no?

No hay datos, pero con la prueba externa de la EBAU (selectividad) no se han visto diferencias significativas entre centros que impartieron enseñanza presencial o semipresencial. En mi opinión el contacto directo es mucho mejor que la telemática para adolescentes y niños, porque falta maduración y el seguimiento es más complejo.

Los padres están muy preocupados por que se permita aprobar con suspensos.

Está demostrado que la repetición, en general, no es una buena medida pedagógica. Se ha recogido siempre como una medida extraordinaria, agotadas las demás, pero da la sensación de que a veces se abusa y hay poblaciones en las que la repetición en Secundaria es sistemática, sin resultados positivos. Somos de los países donde más se repite y eso provoca sensación de fracaso en el alumno, no es una medida que les vaya bien.

¿Por dónde van el grueso de las quejas que recibe?

Lo que más angustia a las familias es el acoso, se reciben quejas todo el curso pero los planes de convivencia han mejorado mucho las situaciones de conflicto.

¿Qué espera del plurilingüismo que estrenan los institutos y qué es lo que más le preocupa?

Que se cumpla, porque refuerza la lengua donde no se habla el valenciano y no pone en peligro el castellano. Y me preocupa en general que se imparta la docencia correctamente y que el alumno asimile competencias básicas par el día adía. Soy un entusiasta de que los profesores impartan distintas materias y se extienda la codocencia.