Noel, con 30 años y en la calle: «Te intentan robar y buscar problemas»

Sus cosas se reparten en dos alturas. En una de ellas tiene una mesa, varias sillas y otros utensilios. Los ha cogido todos de la basura. Algunos los usa en su día a día y otros los coge rotos, los arregla y los vende. En el segundo nivel, un poco más bajo, tiene una tienda de campaña para dormir.

Hace un tiempo, tras formarse como tatuador, comenzó a montar un estudio de tatuajes con otro socio. La cosa no funcionó por problemas con su compañero y el proyecto se congeló. Según explica, él quedó con una deuda de 1.000 euros que hoy ya se ha multiplicado hasta los 5.000. Poco después, tras un problema familiar, tuvo que abandonar el domicilio en el que vivía con su madre.

«La cosa está muy difícil. La gente está un poco loca. Te intentan robar, te intentan golpear, buscarte un problema de la nada... Esto es un caos», cuenta Noel.

No pide dinero, sobrevive de lo que las organizaciones y, sobre todo y destaca, la ayuda de varias personas que van hasta donde está instalado diciéndole que han cocinado un poco más para él, otros que le dan «uno o dos euros» o clientes que aún ahora le buscan para que les corte el pelo, como antes hacía en su habitación. Justo ayer por la tarde estaba en casa de uno de ellos.

«No tengo problemas con la Policía Local. Solo me han pedido alguna vez que lo tenga recogido, y como aquí el que limpia soy yo... El Ayuntamiento ya ni viene a limpiar», apunta Noel.

Se rodea de una nevera, a la que de tanto en tanto le coloca una bolsa de hielos, y, hasta hace no mucho, también de un hornillo -«Me lo han robado, estoy buscando otro»-. «Hay que darle a la cabeza, si no estás muerto», apunta.

Preguntado por su futuro, asegura, un tanto emocionado, que tiene muchas cosas en mente. «Mi idea es irme de España», cuenta. Su compañera más fiel es su perra, a la que no se admite, como al resto de animales, en el Centro de Atención Integral para personas sin hogar.

Denuncian una agresión con insultos racistas en Altozano

Una de las personas que pasan el día en el entorno del Rico Pérez denunciaba ayer una agresión sufrida durante la noche del viernes, al grito de «moro» y «negro», según el testimonio del afectado. Este incidente le ha dejado un ojo morado, una grapa en la cabeza, el hombro dolorido y rasguños en el brazo.

Siempre según el testimonio de Keishal, que actualmente cuenta con una habitación en un piso compartido con otras seis personas y un perro, un hombre se acercó a él, que se encontraba en unas escaleras de Altozano, y le propinó una paliza acusándole de haber mirado previamente a su hija.

«Llegó de repente y me pegó una patada que me tiró por las escaleras», cuenta Keishal. «Decía que había mirado a su hija», añade.

«El hombro no lo puedo mover», apunta Keishal al tiempo que enseña una grapa en el lado derecho de la cabeza y el ojo izquierdo hinchado. Tiene 39 años. «El tipo me decía: ‘has mirado a mi hija’, y yo no había mirado a nadie». Después le siguió pegando y le propinó varios puñetazos, según cuenta, al grito de «moro» y «negro».

La Policía Nacional intervino en el incidente, en el que este mestizo asegura que el agresor, tras el suceso, se dio a la fuga a pie. Keishal está actualmente pasando por un problema de adicción al alcohol y ayer por la mañana, en estado de embriaguez, no había asistido aún a interponer la denuncia en comisaría. Este hombre se dedica a la música y ha colaborado en los últimos años con artistas reconocidos, como Morodo.