Renuncias que salen muy caras

A días del inicio del curso escolar, la Concejalía de Educación ha decidido renunciar a las subvenciones que concede la conselleria para actividades extraescolares. En la anterior convocatoria, la del pasado ejercicio, Alicante recibió casi medio millón de euros para organizar talleres educativos, culturales o deportivos, más que necesarios en estos tiempos pospandémicos. Otra cosa es que el Ayuntamiento de la capital no supiera cómo utilizar ese dinero. Ese es otro debate, y de calado. En Alicante, según ha avanzado la concejala Llopis, el resultado de las actividades que ofertó el Ayuntamiento con el dinero autonómico fue un auténtico fracaso, con una participación que llegó a rondar el 0,31%.

Con una cantidad económica similar y el mismo plazo de ejecución, Elche asegura que fue todo un éxito. De hecho, ya trabajan en el programa de actividades para el curso que ahora empieza. Y no sólo los ayuntamientos gobernados por la izquierda aplauden la iniciativa de la conselleria, aunque incluyan propuestas de mejora como adelantar la publicación de la convocatoria. También lo hacen gobiernos municipales nada dudosos como Orihuela o Torrevieja, e incluso Benidorm.

Aquí, por ahora, no hay nada, y el curso empieza el próximo miércoles. Sólo se conoce el anuncio precipitado de que el Ayuntamiento sacará una línea de ayudas de 125.000 euros para que sean las AMPA las que gestionen las actividades, es decir, una cuarta parte de lo que recibió el Ayuntamiento pasado curso de conselleria. Casualmente, la FAPA más crítica con el Botànic reclamó gestionar las actividades. Dicho y hecho. Esta subvención municipal, que no estaba prevista antes de que estallara la polémica -según el bipartito- se dio a conocer el mismo día en el que este diario desvelaba que todos los grandes municipios (los de más de 50.000 habitantes) de la provincia pedirán fondos autonómicos este próximo curso, ya mande la izquierda o la derecha. «El dinero nos viene muy bien», admitían al unísono. En la provincia, parece que el color político no interfiere a la hora de aceptar miles de euros para fomentar actividades para escolares. En Alicante, está visto que sí. En la capital de la Vega Baja, por ejemplo, el Ayuntamiento promueve el programa «El cole en el mar» para promover la práctica de deportes náuticos entre los escolares del municipio. ¿Cuántos niños de la Zona Norte, sin ir más lejos, podrían disfrutar del mar -al que en ocasiones no visitan en años- si el Ayuntamiento estuviera centrado en organizar actividades y no en alentar polémicas tan partidistas como estériles para los ciudadanos? Otros municipios impulsaron talleres de gestión de emociones para los menores, algo especialmente necesario como consecuencia de la pandemia de covid. Y ni qué decir tiene la importancia de impulsar actividades de índole cultural... ¡Será por alternativas!

Aunque Barcala cierra filas en público, se ha valorado un cambio de «carteras», pero nadie quiere asumir el legado de la edil Llopis

Esta polémica será protagonista del próximo pleno municipal. Los socialistas han pedido que la Corporación repruebe a Llopis. No lo conseguirán porque, de nuevo, Vox saldrá al rescate de la concejala más próxima a sus ideales. De hecho, en el Ayuntamiento, no son pocos los que la consideran la tercera edil de los ultras. Veremos a final de mes si el alcalde sale de nuevo en su defensa... Ya lo hizo en el anterior intento plenario, en julio de 2020, con motivo de la polémica por la gestión de los servicios sociales. También esta semana. De no hacerlo, habría tenido que llevar a cabo una reestructuración del gobierno. Por ahora, el único movimiento público supuso apartarla de la presidencia de la Junta de Distrito 2. Lo hizo después de que la edil, en plena pandemia (mayo de 2020), acusara de «ladrar» a vecinos de la Zona Norte implicados en las tareas de reparto de alimentos a los más necesitados por la crisis del covid. Esas imposibles relaciones entre las partes llevó al alcalde a degradar a la concejala, aunque mantuvo sus competencias.

El cambio de «carteras» fue algo que se llegó a valorar, y en varios momentos durante este mandato, pero voluntariamente nadie quiere asumir el legado de Llopis en Educación ni tampoco en Acción Social. Lógico. Desde las altas esferas reconocen una obviedad: a Llopis se le fichó para, en un momento de extrema necesidad por la igualdad de las encuestas electorales, tirar del voto de la concertada. Nadie pensó en ella para gestionar la escuela pública ni las políticas sociales. Y ahí está el resultado. Se sabe que ha habido gritos en despachos de Alcaldía, aunque se han quedado en nada, en simple postureo. También se dice que hay otros responsables en ese papel que Llopis tan bien interpreta, el de acicate del Consell. Algunos le han alentado en esa misión, otros muchos le han reído las gracias. El fruto, el visto en estos dos años: deficiente en la gestión, sobresaliente en esa vana confrontación política.

Con todo, la gestión de las extraescolares ha sido el último de esos muchos enfrentamientos con la conselleria que no han servido para nada más que hacer ruido mediático dentro de esa estrategia contra el Botànic. Como algún día, desde Génova, se decida cambiar de táctica, más de uno en el gobierno local se queda sin mucho que hacer. Mientras, Alicante renuncia a medio millón de euros para actividades escolares, cinco son los colegios que llevan hasta tres años a la espera de que se active su ampliación o la construcción de nuevos centros y tres son los colegios públicos que empezarán esta próxima semana las clases con amianto en sus instalaciones.

Ni dinero para extraescolares, ni Edificant ni retirada del fibrocemento. De eso, nada. Pero, en criticar a otros, a los mismos no tienen grandes problemas para ejecutar esos proyectos en el resto de la provincia, somos campeones de Europa.