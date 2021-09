El Consell deja en el aire si los alumnos ya vacunados harán cuarentena por contacto estrecho

Preguntada Educación y Sanidad por esta circunstancia, inicialmente se remitieron al protocolo vigente del año pasado, que no contemplaba la vacunación, elemento que ya ha sido implementado en otras comunidades en las que no se tendrá que guardar cuarentena si el alumno está inmunizado. Y al repreguntar este medio por esta circunstancia, desde las consellerias aclararon que de cualquier forma se está trabajando en una actualización que se espera dar a conocer este lunes.

Desde la Conselleria de Educación explicaron finalmente que la decisión es «exclusivamente sanitaria y compete a la Conselleria de Sanidad, que está trabajando en estos momentos en la actualización del Protocolo de Gestión de Casos COVID-19 en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana de cara al curso 2021-2022». Además, ponen de manifiesto que «en los próximos días» recibirán el protocolo y lo harán llegar a los centros educativos valencianos, además de publicarlo en el portal de la Generalitat Valenciana aulasegura.es «para que lo conozcan todas las familias».

Baleares, Cataluña, Castilla y León o Madrid ya han anunciado que no será necesario el confinamiento con la pauta completa

Así las cosas, y puestos en contacto con la Conselleria de Sanidad, el departamento que dirige Ana Barceló puso de manifiesto que «actualmente están en estudio esas posibles modificaciones en la ponencia de alertas epidemiológicas del Ministerio. En breve se resolverán y serán de aplicación a los protocolos ya existentes».

No es de extrañar que hoy, lunes 6 de septiembre, muchos progenitores, docentes, centros educativos y asociaciones pidan a ambas consellerias respuestas sobre qué determinación se llevará a cabo cuando algún escolar tenga que guardar aislamiento o no : si deben hacerlo los alumnos que se encuentren en el pupitre de al lado, delante y detrás, bien la clase entera o solo los alumnos que no estén vacunados.

Una cuestión que ya tiene respuesta en otras comunidades autónomas como Baleares o Cataluña, donde los vacunados que sean contactos estrechos de contagiados no tendrán que guardar cuarentena.

Desde Atención Primaria reiteran a este diario «la falta de coordinación entre ambas consellerias en las fechas en las que nos encontramos, a primeros de septiembre. Los sanitarios pensábamos que el día 1 de septiembre, los protocolos ya estarían actualizados en función de los datos epidemiológicos ya que se está en constante coordinación con Salud Pública». Asimismo, fuentes sanitarias manifiestan que «somos nosotros, los centros de salud junto con Salud Pública quienes gestionamos los positivos de cada municipio». Es, en resumen, «una falta de previsión al inicio del curso escolar con la experiencia que llevamos tras un año y medio de pandemia».

Anuncios en otras comunidades

Los alumnos que sí saben si tendrán o no que guardar cuarentena son los de las Islas Baleares. El homólogo de Marzà en el archipiélago, Martí March, hizo este anuncio el pasado martes 31 de agosto. Allí, los estudiantes vacunados que sean contacto estrecho de un positivo no deberán guardar cuarentena.

Este anuncio, hecho público diez días antes de comenzar el curso, «busca incentivar la máxima presencialidad en las aulas. Tal como informó el Diario de Mallorca -del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN-, el titular de Educación hizo hincapié en que esta medida podría ser una buena alternativa para fomentar la vacunación entre los alumnos.

Sin mascarilla en el recreo

Otra de las autonomías que ya ha establecido el protocolo para este curso 2021-2022 es Cataluña. Allí, los alumnos mayores de 12 años que hayan sido contacto estrecho de un positivo y estén vacunados con la pauta completa no tendrán que hacer cuarentena. Una medida anunciada el 30 de agosto. Mientras que la mascarilla será obligatoria en las aulas, si en los patios hay un solo grupo de convivencia, los alumnos no estarán obligados a portarlas.

Otra de las comunidades donde los estudiantes de los institutos que lleven administrada la pauta completa de inmunización o hayan pasado el coronavirus hace seis meses, no deberán guardar confinamiento si son contacto estrecho de un positivo, es Madrid, quien hizo el anuncio el viernes. Los escolares castellanoleoneses que porten las dos dosis inoculadas tampoco deberán guardar aislamiento por contacto estrecho.

Una incertidumbre que podría aclararse hoy en la Comunidad Valenciana durante la presentación del nuevo curso por parte de Educación.