Renfe mantiene suprimidos un 25% de trenes regionales desde hace 18 meses

A partir de hoy se recuperan dos de los servicios suprimidos en la Comunidad hace año y medio, un tren por sentido entre Castelló de la Plana y Vinaròs, que también conectan de forma directa con València. Desde Renfe confirman, no obstante, que no se trata del principio de la restitución de los servicios previos a la pandemia en todas las líneas, sino de un paso puntual más, igual que antes se hizo con dos circulaciones -una por sentido- entre València y Alicante y entre la capital autonómica y Alcoy. Es más, con la reimplantación de los citados trenes entre Castelló y Vinaròs, esta línea se equipara a las demás en proporción de trayectos ofertados.

Fuentes de Renfe insisten en que circulan en torno a un 75% de los trenes previos a la pandemia en todas las líneas, un porcentaje alto frente a otras zonas del país. Y si bien esto es objetivamente cierto, la ausencia de algunos trayectos existentes hasta marzo de 2020 puede condicionar mucho la falta de uso del servicio ferroviario, especialmente en aquellos recorridos en los que la frecuencia diaria de circulaciones ya era de por sí baja. Y la operadora pública se escuda desde un principio, precisamente, en la demanda para ir o no reponiendo trenes.

El ejemplo más claro es la línea de Alcoy, donde hasta hace año y medio circulaban cuatro trenes por sentido cada día y ahora son tres, uno de ellos reestablecido en diciembre; efectivamente, es un 75% del servicio anterior al inicio de la crisis sanitaria, pero la ausencia de ese cuarto tren se nota mucho.

El principal sindicato de maquinistas afirma que los trayectos eliminados no se reponen por falta de personal y de trenes

En estos momentos es imposible ir de Alcoy a València en tren después de las 15.18 horas, salvo los domingos, y tampoco es posible regresar desde la capital autonómica más allá de las 17.14. Ese último servicio del día, que salía de València pasadas las 20.00, tenía bastante uso.

Entre Alicante y Villena, como ya ha venido publicando este periódico a lo largo de los últimos meses, el recorte de servicios se nota en la capital del Alto Vinalopó y Elda, al pasar de diez trayectos por sentido a ocho, pero más aún en Novelda y Sax. Allí no todos los trenes tienen parada y la oferta se ha reducido a seis por sentido, lo que puede dar lugar a periodos de varias horas entre que pasa uno y el siguiente. Estas circunstancias pueden hacer difícil la recuperación de viajeros, pese a que la actividad y la movilidad social van remontando. El año pasado, la pandemia provocó la pérdida de más de la mitad de los usuarios en relación a 2019.

Si estos servicios de media distancia fueran oficialmente de cercanías, los horarios previos a la crisis sanitaria ya se habrían repuesto hace ya tiempo, al igual que ocurre, por ejemplo, entre Alicante y Murcia o entre València y Xàtiva. Cuando se implantaron nuevos trayectos de Alicante a Villena y de Castelló a Vinaròs, en 2018, se habló de manera oficiosa de «cercanías» y, en la práctica, ese es el servicio que prestan. Sin embargo, el matiz de la denominación, como se ha visto en este caso, puede ir mucho más allá de una simple cuestión comercial o de explotación. Desde diversos sectores se ha apelado a que estos trayectos, al igual que el de València a Alcoy, pasen a ser considerados cercanías, lo que además favorecería los enlaces con otros recorridos al integrar las tarifas en una misma red.

Hay, además, otro factor al que ha apuntado en estas últimas semanas el sindicato de maquinistas Semaf, que a mediados de agosto aseguró que si Renfe no ha repuesto aún todos los servicios suprimidos hace ya año y medio es porque no tiene material móvil ni personal suficiente para prestarlos. La organización baraja la convocatoria una huelga si no se reimplantan las circulaciones anuladas, y denuncia que Renfe incumple el plan de empleo recogido en el convenio y «está llevando el sistema al colapso».

Los recortes también siguen en larga distancia del Corredor Mediterráneo

La provincia continúa con dos Intercity a Barcelona frente a los cuatro que circulaban previamente

Los viajeros más perjudicados por este recorte de trenes que dura ya año y medio son los de media distancia porque a menudo se trata de recorridos que se hacen o hacían a diario, pero la eliminación de servicios también se mantiene en larga distancia. En lo que afecta a la provincia, entre Alicante y Barcelona circulan solamente dos Intercity, que son los únicos que paran en estaciones intermedias entre capitales. Antes de la pandemia había cuatro trayectos diarios de este tipo desde Alicante, y de ellos procedían de Murcia. Así, Elda y Villena tenían cuatro servicios diarios hasta la capital catalana, y tres Orihuela y Elche. Sin embargo, ahora solo circulan dos, con origen en Lorca y Cartagena. La ausencia más destacada es la del convoy que se dirigía hacia Barcelona a primera hora de la mañana y regresaba a media tarde. En Alicante no se deja sentir tanto este recorte porque la capital provincial cuenta con otros cuatro trenes Euromed de frecuencia diaria.