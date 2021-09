Compromís acusa a Barcala de torpedear las políticas educativas en Alicante con fines partidistas

El grupo municipal de Compromís ha cargado esta mañana contra el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), por el "bloqueo" a las políticas educativas, en alusión a la renuncia al medio millón de euros para las actividades extraescolares, el bloqueo a la retirada del fibrocemento en tres colegios en los que viven conserjes y al Plan Edificant.

En una comparecencia pública convocada a las puertas del Ayuntamiento de Alicante, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentado que el Plan Edificant esté "funcionando" en toda la Comunidad, salvo en la ciudad de Alicante, donde sólo se ha realizado una actuación puntual en un centro educativo. Actualmente, hay colegios que llevan esperando tres años que el Ayuntamiento lance la contratación de la redacción de los proyectos, tanto de reforma como de construcción (El Somni y la Cañada del Fenollar). "¿Qué tiene de especial Alicante? ¿Por qué ya está funcionando el Edificant en todo el País Valenciá, quitado la ciudad de Alicante? ¿Y las extraescolares? Las subvenciones de la conselleria se están aprovechando en ayuntamientos de todo signo político, también del Partido Popular, como en Torrevieja o Benidorm y aquí no funciona", ha criticado Bellido, quien ha reprochado el doble discurso del gobierno local: "¿Cómo es posible que pidamos siempre inversiones para Alicante y que cuando nos dan subvenciones no las aprovechemos?

Respecto a fibrocemento, ha calificado de "absolutamente indecente e inmoral las mentiras del señor alcalde". Para Bellido, "Barcala es el responsable de cargar contra la educación pública, de bloquear la acción del Botànic para luego decir que no se ha hecho nada en estos años, para eso está dispuesto a sacrificar que se retire el fibrocemento de escuelas de la ciudad, que no se renuncie a dinero para las extraescolares y a bloquear el Edificant". Se trata, según Bellido, no solo de un "bloqueo partidista, sino de un bloqueo absolutamente inaceptable, que es terrible para el ciudadano". Según el portavoz de Compromís, el bipartito no hace más que "poner palos a las ruedas a todo aquello que tiene que ver con la educación pública".

Por su parte, el concejal Rafael Mas ha asegurado que esas políticas del bipartito afectan al "60% de la comunidad educativa alicantina, es decir, a los colegios públicos". Para Mas, "la señora Julia Llopis y el señor Barcala ejercen la política con herramientas cínicas y basadas en la mentira", con el fin de "empobrecer la educación pública para desviar alumnado de la pública a la privada y por lo tanto atacar a la igualdad de oportunidades". Según el edil, "el sectarismo, señora Julia Llopis, es más que evidente, todo el mundo lo conoce", desde las "Juntas de Distrito, todas las asociaciones de vecinos, las AMPA...". Para el edil, Llopis sólo ha conseguido división: "De la pública contra la privada, de padres y madres contra padres y madres, de la escuela pública contra la concertada...". Para la coalición, sin embargo, el responsable es el alcalde: "Que sigue sosteniendo esta persona que es ultra".