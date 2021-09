Aumenta un 10% la afluencia a los «vacunódromos» en el primer día sin cita previa

La vacunación sin cita ha arrancado este martes en los vacunódromos de la provincia de Alicante. En puntos de vacunación como el de Ciudad de la Luz, la afluencia ha sido masiva a lo largo de la mañana. En total había citadas 5.500 personas, y los responsables de este espacio estiman que a esta cantidad habrá que sumar en torno a un 10% de personas que han acudido sin cita, «por lo que la cifra al final de la jornada se acercará a las 6.000 que es el máximo que puede gestionar este punto de vacunación sin problemas», señala Marina Fuster, supervisora de Medicina Preventiva del Hospital General de Alicante. La gran afluencia provocó que durante toda la mañana se formasen largas colas en Ciudad de la Luz. Sin embargo, según destacaron varias personas que acudieron a vacunarse, estas colas eran muy fluidas y en media hora ya estaban sentados recibiendo la vacuna. en total, al sol había que pasar en torno a 15 minutos.

Los motivos que alegaba la gente para acudir a vacunarse sin cita eran muchos y variados. Problemas con las citas o con los datos personales que tenía Sanidad, gente que se ha dado algo más de tiempo para pensárselo por el miedo a la vacuna y también personas que no querían recibir Astrazeneca y que han esperado hasta el último momento para ver si podían ser vacunados con otro suero, por ejemplo con Pfizer, que es el que se está poniendo estos días en los «vacunódromos».

En el caso de Adrián Lamrani, de 19 años, los motivos eran otros. «En su momento no me pudieron vacunar porque estaba enfermo de covid. Al principio me dijeron que tendría que esperar seis meses para recibir la vacuna, pero luego este intervalo empezó a bajar hasta un mes. Cuando abrieron la opción de vacunarse sin cita no me lo pensé dos veces porque creo que es esencial estar vacunados todos para que esto pase». Rodolfo Gerardi, de 53 años, no conseguía que le llamaran para acudir a vacunarse, «por mucho que iba al centro de salud a preguntar qué pasaba». Ayer fue una de las personas que recibió su primera dosis en Ciudad de la Luz. Albertino Morais, por contra, tuvo problemas personales cuando le llegó la cita para la vacunación, así que decidió posponerla hasta este momento.

Calendario

En Ciudad de la Luz la vacunación sin cita se concentra en determinados días. Esta semana será el martes, el miércoles y en la mañana del jueves cuando de puede acudir libremente a vacunarse, junto a las personas que están recibiendo la segunda dosis de Pfizer. También se está vacunando esta semana con la primera dosis a muchas personas que se encontraban de vacaciones en agosto y bloquearon la cita para acomodársela mejor a su agenda. Además de este gran espacio de vacunación masiva, el resto de «vacunódromos» de la provincia también vacunan durante lo que queda del mes de septiembre a demanda. Todos, salvo IFA, que cerró sus puertas la pasada semana para destinar el espacio a la celebración de ferias. El resto de «vacunódromos» permanecerán abiertos hasta finales del mes de septiembre.