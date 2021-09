Barcala y Llopis buscan los 125.000 € para las actividades extraescolares

Casi una semana después de anunciar que el Ayuntamiento de Alicante destinará 125.000 euros para actividades extraescolares en los colegios públicos de la ciudad tras renunciar a medio millón de euros de subvención de la Conselleria de Educación, el bipartito sigue intentando cuadrar las cuentas. Y es que esa partida económica, nada desdeñable, no estaba incluida en el presupuesto del área dirigida por la concejala Julia Llopis.

El portavoz municipal del equipo de gobierno, Antonio Manresa (Ciudadanos), confirmó que la edil y el alcalde, Luis Barcala, trabajan conjuntamente para intentar habilitar una partida presupuestaria que permita ofrecer actividades extraescolares a los alumnos de 3 a 18 años de los colegios públicos de Alicante, aunque serán solo una cuarta parte de las que se podrían organizar con los fondos autonómicos. «Están viendo como cuadrar esa cifra», señaló Manresa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes.

El jueves de la pasada semana, tras confirmar este diario que Alicante iba a ser el único gran municipios de la provincia que rechazará la subvención de la conselleria para el curso que ahora empieza, el bipartito anunció que destinaría 125.000 euros a las extraescolares, un presupuesto que además gestionarán las propias AMPA, tal y como reclamó previamente la FAPA Gabriel Miró, la más crítica con las políticas del Botànic. Un movimiento apresurado tras la polémica suscitada, con duras críticas de la oposición de izquierdas, que todavía no se ha visto cuadrado en el presupuesto municipal de Educación.

En respuesta a los movimientos en el equipo de gobierno para habilitar esos 125.000 euros para extraescolares, desde Unidas Podemos plantearon este martes que los fondos salgan «de los acuerdos del bipartito con Vox», ya que «según ha transmitido el ejecutivo, no sabe todavía de dónde van a sacar los 125.000 euros anunciados».

Según Unidas Podemos, esa decisión del bipartito es únicamente fruto «de la guerra contra el Botànic y, por supuesto, no había plan B, no había ninguna alternativa tras la política de tierra quemada que practica el alcalde de Alicante y la concejala de Educación».

Desde la coalición morada exigen al PP que «rectifique» y que «acepte desarrollar el programa de subvenciones que se ofrece desde el gobierno autonómico». Y no solo se quedaron ahí, sino que anunciaron por su parte que si «Barcala no cede» pretenden llevar al Pleno «la fórmula para poder dedicar a quienes peor lo están pasando las ayudas que su gobierno niega». La formación propone destinar a extraescolares los 250.000 euros acordados con Vox para un «supuesto servicio para orientar familias cuya utilidad desconocemos». Nada hacer pensar que el alcalde Barcala y la edil Llopis vayan a tocar esa partida incluida en el Presupuesto a cambio de que Vox no bloquease las cuentas para este año en Alicante.