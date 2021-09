Sin multa para la concejala del PSOE que recurrió dos veces un contrato municipal en Alicante

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc), dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha rechazado sancionar a la concejala socialista Llanos Cano por interponer por segunda vez un recurso contra el pliego del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante. Así, el tribunal rechaza la petición realizada por la Junta de Gobierno, que solicitaba 1.000 euros de multa al ver "mala fe" en la actitud de la edil. "Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58 de la LCSP", según la resolución del tribunal, en la que además se inadmite el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la edil contra el anuncio de licitación y el pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato relativo al “Servicio de limpieza de centros escolares y dependencias municipales”.

A mediados de junio, el bipartito de Alicante solicitó al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que impusiera una multa de 1.000 euros a la concejala socialista Llanos Cano por «mala fe» y «temeridad» al interponer por segunda vez un recurso contra el pliego del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el importe de la multa podría ser de entre 1.000 y 30.000 euros, «determinándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores, así como del cálculo de los beneficios obtenidos». En el informe técnico municipal se subrayaba que, en el recurso la concejala Llanos Cano «solo emite opiniones, [...] que además adolecen de falta del rigor técnico y jurídico administrativo necesario para fundamentar un recurso de esta naturaleza». En el acuerdo de la Junta de Gobierno, el bipartito de PP y Ciudadanos también reclamaba al tribunal estatal que inadmita el recurso especial en materia de contratación contra el anuncio de licitación y el pliego presentado por la concejala socialista «por falta de legitimación». En ese caso, sí que ha conseguido el aval del tribunal.

Reacciones

Tras conocerse la resolución, en la que se rechaza multar a la edil, el portavoz socialista, Francesc Sanguino, indicó este martes que el PSOE ha hecho su "trabajo que no es otro que intentar por todos los medios que un pliego que no es bueno para la ciudadanía no vea la luz". "Sin embargo, Barcala intenta bloquear cualquier tipo de oposición en esta escalada antidemocrática en la que ha sumido a este Ayuntamiento. Esperemos que el alcalde, esta vez, pida disculpas públicamente por haberse comportado como un pendenciero con una representante de la ciudadanía”, ha añadido Sanguino. Por su parte, la concejala Llanos Cano recuerda que en su recurso exponía que el pliego recurrido era "idéntico al que ya se tuvo que retirar por el equipo de gobierno, un pliego más caro, con menos horas de servicios, sin mejora de la maquinaria, sin mejora del proceso de penalidades y sanciones en caso de incumplimiento, sin contemplar el control informático presencial del personal esencial para el correcto seguimiento como se dictaminó en la comisión de investigación", sobre el cumplimiento del contrato.

Al respecto también se ha pronunciado la Ejecutiva socialista, que ha querido afear este martes el comportamiento de Luis Barcala tras la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de no multar a la concejala Llanos Cano por interponer el PSOE un recurso contra el pliego del contrato de la limpieza de colegios. El secretario general del PSPV-PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha indicado que es intolerable “la actitud de Barcala". "Intentar amedrentar, presionar y bloquear la acción política de nuestra edil, amenazándola con sanciones económicas, tiene el recorrido que ha tenido, es decir, ninguno, porque no se sostiene ante ningún tribunal. Nuestro deber es fiscalizar la gestión del ejecutivo municipal y lo único que hemos pretendido es que no saliera adelante un pliego que desde nuestro punto de vista no beneficia a la ciudadanía”, ha añadido Millana.