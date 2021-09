Oro en las olimpiadas internacionales para un estudiante de Alicante

La reciente plata en la Olimpiada Nacional de Geología debió parecerle poco y se integró en el equipo que compitió en la internacional de Ciencias de la Tierra, tanto en esta modalidad como en la individual ha logrado el oro. Daniel Navarro, tras concluir el Bachillerato en el IES San Blas de Alicante, acaba de matricularse para incorporarse en la carrera de Geología en la Universidad de Alicante y, tras la experiencia que le han dado estas pruebas, sabe que quiere dedicarse a investigar después de acabar «cuanto antes» la carrera.

«La olimpiada nacional es como un examen de conocimientos y la internacional, aparte de darte la oportunidad de hacer un estudio científico, también haces un tes usando webs para sacar datos y contestar a preguntas. No es un examen de conocimientos sino sobre lo que se hace en la vida laboral en todas las ciencias». Cuestiones realistas y prácticas a partir de las que ha usado en web satélites y sismógrafos para elaborar un estudio.

Con alumnos de Italia, Estonia y República Checa elaboró una investigación sobre «el secuestro del carbón, relacionado con el medio ambiente. Se trataba de buscar la información en internet» explica con suma sencillez, como si de una película se tratara.

Y con los cuatro mejores estudiantes de España en la especialidad crearon el equipo nacional, que con una investigación sobre el efecto del cambio climático en el lago de Bañola, en Girona, también se ha alzado con el primer puesto. «Consistía en medir, diez años después del ultimo estudio en la zona, el agua subterránea que entraba y salía del lago. Contactamos con empresas que suministraban agua al pueblo de la lado y comparamos estudios. Ahora el caudal que entra al lago es mucho menor y también determinamos el proceso de karstificación», que explica que es la infiltración.

Concienciado de que los resultados obtenidos tienen que ver con «lo que hacemos todos en conjunto», espera ampliar sus estudios porque «esta ciencia estudia muchas más cosas que el cambio climático».

Dice con gran pasión que le haría muy feliz de poder investigar en la universidad o en una empresa privada y defiende el trabajo en equipo» por supuesto, además me lo pasé muy bien». Aunque también admite que la situación pandémica lo complica todo. «Por supuesto que afecta a los estudios, a pesar de que a mí me haya ido bien. He tenido la suerte de ir todos los días a clase pero la mascarilla incordia y socializas menos, lo pasas mucho peor», confiesa.

A sus 18 años tiene muy claro que la clave de su éxito está en que ha tenido «un profesorado muy bueno. Importa que un buen profesor imparta las asignaturas, y he tenido suerte de que en una de esas asignaturas he tenido cierto éxito nacional e internacional. La mayoría se lo debo a la profesora Nuria Sahagún. El trabajo de la olimpiada ha sido duro, pero yo no estudio demasiado», confiesa.