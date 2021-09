Más civismo y limpieza, claves para erradicar las plagas en la Zona Norte de Alicante

La empresa adjudicataria del control de plagas en la l’Alacantí, Lokímica, lo tiene claro. Dos son los potenciales focos de proliferación de plagas de cucarachas, chinches y roedores en la Zona Norte, que denuncian sistemáticamente los vecinos, incluso con pancartas en sus edificios. La conclusión llega, según recoge un informe, tras una inspección en calles como Cronista Figueras Pacheco, Geógrafo Rey Pastor y Moncada. «Se encuentra basura fuera de los contenedores, excrementos y suciedad provocada, al parecer, por algunos de los vecinos de la zona. Esto supone un potencial foco de proliferación de plagas ya que se utiliza la basura como alimento de los roedores y favorece la aparición de cucarachas y otros insectos. Se recomienda se lleve una correcta gestión de basuras por parte de los vecinos, y limpieza en el barrio para evitar así la proliferación de estas plagas», recoge el informe de la empresa solicitado tras una publicación de este diario en la que los vecinos criticaban la existencia de plagas en barrios de la Zona Norte de la capital alicantina.

Según la adjudicataria, en el conjunto de la ciudad se realizan servicios de desratización y desinsectación del alcantarillado público con una periodicidad trimestral, es decir, cuatro veces al año. En el caso del barrio de Virgen del Remedio, en el entorno de Plaza de Orán, se actuó a principios de enero, abril y julio. La próxima actuación, según ese calendario, se prevé en un mes.

Para Unidas Podemos, el informe «avala la falta de limpieza y atención municipal en Zona Norte». El grupo municipal solicitó el escrito al que hizo referencia la concejala de Acción Social, Julia Llopis, en el último pleno municipal, celebrado a finales del mes de julio, además de a la actitud incívica de los vecinos. La coalición liderada por Xavier López «recrimina al alcalde, Luis Barcala, no haber tomado medidas en todo el verano para atajar las plagas de insectos que asolan viviendas de la Zona Norte y vuelve a exigir que se ofrezcan ayudas a quienes no pueden costearse desinfecciones». Para el portavoz municipal, Xavier López, «tanto Villar como Llopis han estado culpando al vecindario de las plagas que han sufrido, un ejercicio más de castigo que de gestores buscando soluciones». Según Unidas Podemos, «se demuestra una vez más no solo su absoluta insensibilidad y falta de empatía, sino también la manera de escurrir el bulto ante la situación que están viviendo personas con economías precarias, muy vulnerables socialmente». La coalición «exige de nuevo a Barcala que ponga los medios necesarios para garantizar la limpieza y la desinfección en toda la ciudad, sobre todo en los barrios más humildes y que haga del mantenimiento una política social que ayude a acortar brechas entre distritos». El informe insiste en los dos potenciales focos (actitud incívica y falta de más limpieza) para las aparición de plagas, ya «que se utiliza la basura como alimento de los roedores y favorece su aparición».