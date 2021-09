Marzà acusa a Barcala de perjudicar a los escolares al renunciar a 500.000 € para extraescolares en Alicante

En concreto, sobre la polémica renuncia a las ayudas para las extraescolares para este curso, Marzà lamentó la decisión del bipartito, que tras rechazar medio millón de euros de la conselleria ha anunciado una subvención de apenas 125.000 euros: «Son más necesarios ahora que nunca, los recursos están. Tenemos una situación de pandemia muy difícil y queremos acompañar al alumnado no solamente en las aulas. El Ayuntamiento ha decidido no utilizar esos 500.000 euros. Es evidente que están haciendo partidismo, la mala política que nadie quiere para poner a los niños por medio». Así se pronunció el conseller en una entrevista en Àpunt con motivo del inicio del curso escolar, en la que también abordó los otros asuntos que enfrentan al gobierno local que lidera Barcala con la conselleria. Sobre el parón que sufre el Plan Edificant en Alicante, donde sólo se ha realizado una escalera en un centro durante estos años, el conseller volvió a arremeter contra un Ayuntamiento que acaba de solicitar un informe a Intervención de la Generalitat para intentar desbloquear el Plan Edificant, que ha generado sorpresa entre el funcionariado por no ser nada habitual. «En Alicante no se están haciendo las obras que tienen adjudicadas, la Generalitat ya tenemos los recursos asignados. E igual que el resto de municipios, Alicante podría estar haciendo los centros educativos, y no los están haciendo», añadió el conseller.

Actualmente, en Alicante, cinco son los centros que están a la espera, tras superar los trámites: las ampliaciones del Juan Bautista Llorca y de La Florida y la rehabilitación integral del CEE Santo Ángel, junto a la construcción de El Somni y la Cañada del Fenollar. Marzà, al ser preguntado por el bloqueo del Edificant, también recordó la controversia por la paralización de la retirada del fibrocemento en tres colegios (Azorín, El Tossal y Emilio Varela): «Curiosamente, teníamos la adjudicación para la eliminación del fibrocemento en colegios de Alicante pero no han encontrado ninguna solución para los conserjes municipales, que son del Ayuntamiento, y no se ha podido comenzar la obra este verano. Creo que, lamentablemente, el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por fuerzas de derechas, está haciendo partidismo, buscan la confrontación y lo pagan los niños y niñas. Estamos trabajando con ellos, aunque se nota que tienen una falta de voluntad para resolver los problemas de la educación publica en Alicante».

Municipal

Por su lado, desde Unidas Podemos señalaron este miércoles a la concejal de Educación, Julia Llopis, como «responsable de que centros como el Centro de Educación Especial El Somni, entre otros, inicien el curso, un año más, en instalaciones precarias por el boicot de la concejala al Plan Edificant», además de insistir en el «escándalo» de las extraescolares. «Es desesperante que haya cogido como rehén al alumnado de la pública para intentar arañar titulares en contra del Botànic», señaló el portavoz municipal, Xavier López. Las críticas también se produjeron desde Compromís. El concejal Rafael Mas lamentó el rechazo a las ayudas para las extraescolares, junto a los retrasos en el Plan Edificant y la retirada del amianto: «El alcalde ataca a la educación pública y a la igualdad de oportunidades».

