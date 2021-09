El Ayuntamiento de Alicante retrasa al lunes el refuerzo de la limpieza covid en Primaria

«Es tan necesario que deberíamos contar con esto incluso sin pandemia», indican los directores. «En centros con más de 400 niños es fundamental», insisten. La limpieza extra consiste en repasar pomos de las puertas, aulas, material, baños y un largo etcétera durante toda la mañana escolar, lo que por otra parte repercute para mejorar el servicio de limpieza habitual y diario que se lleva a cabo por las tardes, cuando ya no están los alumnos.

A consecuencia de este retraso, maestros y directores deberán proveerse de rollos de papel y desinfectante para ir repasando los espacios comunes después de su uso para evitar contagios indeseados.

Desde el Ayuntamiento indican a preguntas de este diario que las razones de esta demora son de tipo «organizativo». Que se había «estipulado» de esta forma desde un principio porque entienden que el curso escolar arranca de forma escalonada, y teniendo en cuenta que la limpieza general de los colegios está al día y en perfecto estado.

Por este motivo no tienen previsto dotar del servicio extraordinario de limpieza covid en los colegios hasta el lunes de la próxima semana. El concejal de Infraestructuras, José Ramón González, detalla que este servicio extra se va a financiar con los «remanentes» de la reducción del servicio de limpieza de dependencias municipales, ya que se ha limitado el uso de instalaciones por la pandemia. «Con el servicio que no se está prestando dentro del servicio de limpieza de dependencias municipales se realizará la limpieza extraordinaria de los colegios».

El curso pasado el Ayuntamiento pagó alrededor de 224.000 euros al mes para la limpieza covid en colegios. El bipartito descartó incluirlo en el pliego del nuevo contrato al considerar que era una cuestión «puntual» por la pandemia, y que dejará de prestarse cuando la incidencia del virus decaiga. De esta cantidad, que durante todo el curso rondó los 2,2 millones de euros, 1,6 millones se emplearon en las medidas extra de limpieza decretadas por la Conselleria de Sanidad en el protocolo, y más de 350.000 euros en aplicar un tratamiento de desinfección por nebulización dos veces al mes en todos los colegios para incrementar esa seguridad, aunque no lo exige la Generalitat.

Prefabricadas

Las aulas prefabricadas, por otra parte, se mantienen un curso más en los colegios La Cañada, íntegramente La Almadraba, además de los barracones del IES Cabo de la Huerta y del comedor en el colegio Juan Bautista Llorca. Todas estas actuaciones están pendientes del Plan Edificant demorado desde el Ayuntamiento, a excepción del colegio de la playa para cuya construcción ha cedido recientemente los terrenos a la Conselleria de Educación.

En el IES Virgen del Remedio, por otra parte, más de un centenar de alumnos retrasará las prácticas del ciclo de Alimentación y Repostería hasta contar con un espacio que sustituya al edificio sobre el que se está realizando un estudio geotécnico para valorar su reforma integral o no. En el arranque del curso no pueden disponer de los Salones ofrecidos por Juan XXIII y el Ayuntamiento no ha aportado otra solución.