Barcala, sobre la limpieza: "Vamos a seguir avanzando, todavía no estamos satisfechos, quedan muchas cosas por hacer"

Barcala, a través de un comunicado, ha agradecido a los alicantinos el "reconocimiento al esfuerzo realizado los dos últimos años en mejorar la limpieza de la ciudad", además ha resaltado "el trabajo que está realizando la concejalía de Medio Ambiente, el servicio de Limpieza y Gestión de Residuos y la empresa concesionaria y trabajadores de la UTE Alicante para que la ciudad mejore y se sitúe entre las capitales turísticas con mejor imagen".

Según el regidor popular, “esta buena percepción de los ciudadanos de la mejora en la limpieza de la ciudad es fruto de una labor colectiva impulsada desde el gobierno municipal, pero que es posible sobre todo y gracias a la colaboración de los alicantinos y de cuantos nos visitan”. Barcala ha asegurado que no se "cansará de dar las gracias a los vecinos, a los comercios y locales de hostelería, restauración y ocio, así como a los turistas que nos visitan, por su ayuda para mantener mejor las calles y facilitar que Alicante luzca su mejor cara”.

Barcala ha dejado patente que el bipartito seguirá trabajando para mejorar el servicio: “Vamos a continuar con este trabajo y vamos a seguir avanzando, porque todavía no estamos satisfechos, quedan muchas cosas por hacer y tenemos que mejorar si cabe este porcentaje en la percepción de la limpieza y la mejora de la imagen de la ciudad”. El alcalde, por otro lado, ha aludido al nuevo contrato de la limpieza, que se prevé licitar a finales de este año para que se adjudique a finales de 2022. El servicio se encuentra actualmente prorrogado, pese al compromiso electoral de todas las fuerzas políticas de no hacerlo para renovar el contrato que se firmó en 2013: "Hemos realizado un gran esfuerzo de planificación y de preparación de los pliegos de las nuevas contratas con las que vamos a dar una salto cuantitativo y cualitativo muy importante para que Alicante tenga un servicio de limpieza a la altura de las mejores ciudades del mundo y vamos a hacerlo antes de acabar este mandato”.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, responsable del servicio de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, ha compartido el agradecimiento del alcalde a los alicantinos y ha defendido al respecto que “las mejoras introducidas están dando resultados positivos, pero queremos avanzar todavía más y vamos a sacar a licitación antes de terminar el año el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, para que pueda estar adjudicado y operativo en 2022, con el objetivo de seguir mejorando y alcanzar el nivel de limpieza que todos deseamos”. Según el edil, el bipartito ha trabajado "duramente estos dos años, además de en la mejora de la limpieza de la ciudad, en el desarrollo del Plan de Residuos de Alicante y el proyecto de gestión de la planta de tratamiento y del vertedero, además de en el proyecto para la creación de una red de ecoparques y puntos limpios móviles que de cobertura a toda la ciudad para poder establecer un nuevo ciclo en la limpieza y la gestión de los residuos que sitúe Alicante como referencia en esta materia”. Según el edil, el gobierno municipal tiene el objetivo de "que los nuevos contratos para la gestión de los residuos puedan estar en marcha también como el de la limpieza antes de terminar 2022, una vez completados los procesos de licitación y adjudicación, que vamos a iniciar de forma paralela antes de terminar este año”.

Desde la UTE que gestiona el servicio de la limpieza también se han querido sumar a la valoración de la encuesta. El gerente de la UTE, Alberto Gonzalo, ha asegurado que “la encuesta, elaborada por un instituto con largo recorrido en este tipo de estudios en el ámbito nacional, nos reafirma en el camino escogido desde hace años para conseguir una ciudad más limpia y sostenible”. El gerente de UTE Alicante, además, felicita “a todos los agentes implicados: la plantilla de UTE Alicante, los ciudadanos y el consistorio, porque que los alicantinos opinen que se están haciendo mejor las cosas nos llena de orgullo por el éxito compartido”. Por otro lado, añade que “las percepciones de los ciudadanos, siempre legítimas y dignas de atención, cuesta mucho tiempo y trabajo cambiarlas y afianzarlas” y afirma que “solo se puede hacer con planificación trabajo y excelencia”.

La encuesta del Observatorio de los Servicios Urbanos-OSUR ha entrevistado por teléfono a una muestra representativa de 600 mayores de 18 años y su análisis detallado concluye que ha mejorado el grado de satisfacción de los alicantinos en los diferentes aspectos ligados al servicio de limpieza viaria.

Valoración de la oposición

Por su parte, el concejal socialista Raúl Ruiz ha criticado el momento elegido para hacer la encuesta, justo en plena desescalada de la pandemia, por la reducción de la actividad y, por ejemplo, la suspensión de las Hogueras. "Nadie en su sano juicio preguntaría a la gente cómo ve las calles tras las restricciones. Absolutamente nadie. Alicante ha estado este tiempo sin hogueras, sin turismo, sin hostelería y sin nadie al volante con dos dedos de frente para entender que si la ciudad 'no se gasta, se ensucia menos' y por tanto el sondeo nunca puede ser objetivo. Pensar lo contrario es como evaluar cuánto mazapán comemos en mayo, bien distinto sería una valoración de los servicios sociales, que sí han sido mucho más exigidos en pandemia". Para el socialista, "el resultado del sondeo ni merece evaluación, pero el contexto elegido resulta verdaderamente bochornoso por sesgado y por el oportunismo obsceno con el que se ha llevado a cabo". "Debe ser Luis Barcala, y no un sondeo sin rigor, quien mire a los ojos a los alicantinos cuando les digan que los contenedores rodeados de basura que ven cada día son un espejismo; que no han retirado papeleras; o que los cientos de escombreras ilegales 'son los padres'", ha finalizado el concejal Ruiz.

En Unidas Podemos, el portavoz, Xavier López, ha mostrado sus "dudas acerca del informe por los interrogantes que arroja al no conocer el resultado de otros municipios y no disponer del estudio en su totalidad". "Es más que sospechoso que en pleno proceso para la licitación de la contrata de limpieza urbana, recogida y tratamiento de residuos se hagan públicos unos datos que benefician a las empresas que en estos momentos gestionan la UTE: Ferrovial, FCC y Enrique Ortiz. Nuestra posición es la de denunciar que la ciudad está objetivamente sucia, sustentándonos en la elaboración de otras investigaciones reconocidas por su transparencia y rigurosidad, como la de la OCU que advirtió el segundo puesto de Alicante en cuanto a suciedad a nivel estatal", señala López, quien añade: "También nos apoyamos en documentos municipales, como el informe de la empresa encargada de la erradicación de plagas que señalaba este mismo mes la responsabilidad la gestión de Villar en la limpieza de los barrios de la Zona Norte, que han sufrido la proliferación de ratas, cucarachas, chinches, pulgas, garrapatas desde hace semanas, ante la inacción de Barcala".

Desde Compromís, el portavoz municipal, Natxo Bellido, ha invitado a Barcala a huir de triunfalismos: "Tal y como están las calles de la ciudad, viendo su mantenimiento, suciedad y falta de baldeo que recogen diariamente las quejas de la ciudadanía, no sería prudente triunfalismos por parte de Barcala y su bipartito, que, además, han vuelto a llegar tarde a la licitación del servicio de limpieza y gestión de residuos lo que les ha llevado a prorrogar el servicio a la UTE de Ortiz a pesar del evidente fracaso de este servicio".