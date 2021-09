La oposición carga contra el bipartito por triplicar el precio de los cursos de natación

El portavoz socialista, Francesc Sanguino, ha arremetido contra el gobierno que liderado Luis Barcala, recordando también la reciente decisión de rechazar medio millón de euros de la subvención de la Conselleria de Educación para las actividades extraescolares: "Barcala está paulativamente expropiando a los vecinos de Alicante su propia ciudad. Es inadmisible la decisión del alcalde de aumentar desproporcionadamente el precio de las piscinas municipales. Nos encontramos ante un alcalde que de manera paulatina está implantando sus políticas neoliberales, castigando a las familias más vulnerables, abandonando a los barrios más desfavorecidos y fomentando un elitismo que agranda la brecha económica y social entre la ciudadanía”.

Al respecto, la concejala socialista Lara López ha declarado que este Ayuntamiento empezó “cargándose el proyecto de natación que estaba dirigido a todos los niños y niñas y era coordinado por varios colegios de la ciudad". "Consistía en que en el horario de mañanas los pequeños se iban de visita a la piscina de Vía Parque y allí ejercían una hora de natación, impartiéndoles las clases básicas para poderse defender en el medio acuático. Y ahora, para beneficiar no sabemos a quién, en plena crisis económica que sufren muchas familias como consecuencia de la pandemia, se les ocurre triplicar el precio de las escuelas municipales acuáticas excluyendo así a miles de familias que no pueden permitirse pagar un euro más”, según la socialista, quien se pregunta: "¿Qué va a provocar esta desafortunada decisión? Que muchas familias no puedan llevar a sus hijos e hijas a aprender a nadar. Parece mentira que una ciudad costera como Alicante, el señor Barcala permita y fomente que hayan pequeños y pequeñas que no puedan aprender a nadar”.

Por su parte, el portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, también ha criticado el incremento del importe de un año a otro: "La subida de precios de los cursos municipales, con la excusa que estos no compitan con los que ofertan empresas privadas es el paradigma de la desvergüenza, la prueba más evidente que el gobierno de Barcala desconoce la función y el objetivo de los servicios públicos como herramienta para combatir la desigualdad de oportunidades y facilitar el acceso universal a servicios que de otra manera solo se podrían pagar los privilegiados".

Por último, el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha criticado la "constante fijación de Ciudadanos por abandonar la gestión pública en las áreas que gestiona en el bipartito de derechas". Como denuncia el portavoz municipal, Natxo Bellido, “la irrelevancia de Ciudadanos en el gobierno municipal solo se ve alterada por sus decisiones de externalizar la gestión municipal, lo estamos viendo en el Castillo de Santa Bárbara, en las escuelas deportivas municipales, o ahora con la insólita decisión de triplicar los precios públicos de las piscinas municipales, una subida disparatada y lesiva para los intereses de la ciudadanía alicantina, y más una actividad necesaria para muchos por recomendación médica, una decisión que exigimos desde Compromís que se paralice de forma inmediata, porque es aberrante desde la óptica del interés público”.

En los cursos para mayores y discapacitados ya figuran unas bonificaciones para residentes en Alicante de las que nada se saben para el resto de actividades, según la información oficial de Deportes.