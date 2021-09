Septiembre en los centros de salud: 15 días de demora para una cita y hasta 50 pacientes por médico

Hasta quince días de espera acumulan médicos de distintos centros de salud de las ciudades de Alicante y Elche, según ha podido constatar este periódico. Y es que, pese a que ya se ha puesto punto y final a los dos meses álgidos del verano, médicos y enfermeros se reparten las vacaciones estivales entre julio y septiembre, por lo que estos días los centros de salud tienen a un tercio de sus plantillas de vacaciones.

Menos profesionales al frente de las consultas y mayor demanda asistencial. «Este año la situación es más grave porque es ahora cuando estamos tratando de recuperar todo lo que la pandemia ha dejado paralizado. Muchos pacientes, con el inicio de septiembre, están cogiendo cita para la analítica que quedó pendiente en los meses más duros de la pandemia o porque tienen problemas de salud que han ido aplazando por el mismo motivo», explica un sanitario de un centro de salud de la ciudad de Alicante.

Consultas

Así las cosas, estos días la media de asistencias por médico de familia roza las 50 consultas diarias, según señala María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y comunitaria. «Septiembre siempre h a sido un mes de mucho trabajo porque intentamos retomar el seguimiento de los pacientes crónicos después del verano: pedimos analíticas, revisamos tratamientos… Además, la gente vuelve de la playa y se acuerda de nosotros y pide más citas. Eso no cambia nada respecto a antes de la pandemia», explica Medina. El problema este año, añade esta profesional, «es que no nos hemos puesto al día y hay mucho retraso, con pacientes que hace dos años que no se han hecho revisiones». Todo con un tercio de la plantilla de vacaciones «y nadie para sustituirles, que es lo verdaderamente grave de la situación».

Debido a esta sobrecarga de trabajo, los centros de salud van estos días a destajo, tratando de cubrir la gran demanda de consultas y dejando al lado programas encaminados a la prevención de la enfermedad, que es el segundo gran cometido de la Atención Primaria. «Esto se parece cada vez más a los antiguos consultorios», lamentaba esta semana el profesional de la ciudad de Alicante antes citado.

Programas preventivos, como las consultas para evitar el tabaquismo, hace tiempo que no se imparten. Al ralentí van también las consultas de enfermería para controlar que los pacientes crónicos, con enfermedades como diabetes, hipertensión no se descompensen. «La Atención Primaria estaba en la UCI antes de la pandemia y ahora la han rematado» lamenta este profesional. Y en medio, los pacientes, cada vez más enfadados y los médicos y enfermeros, exhaustos tras año y medio de pandemia y falta de medios.

La Conselleria de Sanidad se escuda en la falta de médicos de familia para contratar, pero lo cierto es que se dejó «escapar» a buena parte de los facultativos con contrato covid. Cuando se les intentó captar con un contrato de verano, muchos se habían marchado a otras autonomías.