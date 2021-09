Carlos de Gregorio: «Miles de personas se han vacunado esta semana tras oponerse en un primer momento»

Al frente de esta campaña de vacunación se encontraba un Carlos de Gregorio que ahora pone la vista en la llegada de las dosis contra el covid a los ciudadanos que no se vacunaron cuando les correspondía.

¿Qué valoración hace de la campaña de vacunación que se ha llevado a cabo en IFA?

En IFA estuvimos desde el 16 de abril hasta la llegada de septiembre en un espacio perfecto, ideal. Sus dimensiones nos han permitido asumir hasta 36.000 citados para vacunarse en una semana. Contábamos con capacidad física y condiciones de adaptabilidad que eran muy buenas. El récord de citas en un día lo fijamos en 6.200 personas. Vacunar a tanta gente ha sido un reto muy importante y lo hemos conseguido sacar adelante. Luego ha habido semanas en las que la afluencia ha sido menor, de entre 18.000 y 20.000 ciudadanos.

Y a nivel personal, ¿cómo describe la experiencia vivida?

Lo mejor ha sido que hemos contado con un equipo de profesionales de mucha categoría de los dos hospitales de Elche. Hemos trabajado coordinados y también quiero poner en valor la labor de los ayuntamientos de Elche y Santa Pola, las policías locales y Protección Civil. Ha sido un reto colectivo al que nunca nos habíamos enfrentado. Estamos muy contentos con el resultado. La mayor complicación venía por el gran volumen de personas citadas, no era fácil organizar ese flujo de personas, de hasta 400 en una sola hora.

La quinta ola está en clara regresión y la relajación de las restricciones se ha decidido basándose en las evidencias clínicas»

¿A qué otras dificultades han tenido que hacer frente en IFA?

A la tensión que hemos tenido que soportar. Pero, salvo en algún momento puntual, hemos solventado los problemas con rapidez. También teníamos dudas al principio sobre cómo se iban a aceptar las vacunas. Hemos estado trabajando en jornadas de mañana y tarde con noventa miembros de personal sanitario movilizados cada día. La enfermería ha desempeñado un papel primordial. Cuando pase un tiempo, nos sentiremos muy orgullosos de la labor que hemos realizado. Tenemos la sensación de haber hecho correctamente lo que se nos pedía y lo hemos solventado de manera satisfactoria.

¿En qué momento de la pandemia diría que afrontamos?

Hemos vivido una quinta ola que ha tensionado a Atención Primaria, porque es la punta de lanza en la atención del covid. Eso no se ha trasladado ni a las hospitalizaciones ni a las UCI. Ha sido diferente a lo que se vivió en enero y febrero gracias a la vacunación. Inmunizar a partir de los 12 años contribuye a que la presión sobre los hospitales no sea tan brutal como antes. Esta ola ha sido más dulce, menos agresiva. Ha habido mucho trabajo y se ha empleado una gran cantidad de recursos pero ha sido diferente.

Estos días se está produciendo el regreso a las aulas en los diferentes niveles educativos, ¿cómo cree que será el curso?

Gracias a la vacunación los adolescentes y preadolescentes ya tienen su primera dosis y, muchos de ellos, la segunda. Esta semana en Elche, por ejemplo, hemos seguido poniendo primeras y segundas dosis. Esto va a hacer que vivamos un inicio de curso diferente al anterior. Aún así, el pasado año escolar se pudo solventar con relativa normalidad. Todos somos conscientes de que este curso será todavía mejor.

Cuando pase un tiempo, estaremos muy orgullosos de la campaña de vacunación que hemos solventado y del deber cumplido»

Sanidad todavía está llamando a 150.000 mayores de 40 años que siguen sin vacunarse...

La vacuna es voluntaria y, por lo tanto, no puede imponerse. Siempre habrá un porcentaje de población sin inmunizar. Hay personas que no quieren hacerlo y otras que no han podido por cuestiones de índole médico, por haber pasado ya la enfermedad, por trabajo o por vacaciones. Ahora estamos en una fase de vacunación de puertas abiertas. Miles de personas se han vacunado esta semana tras oponerse en primer momento. En el caso de Elche, 1.150 ciudadanos lo hicieron entre el lunes y el miércoles en las instalaciones que hemos habilitado en El Toscar.

¿Cómo ve las nuevas medidas aprobadas esta semana sobre el toque de queda o la ampliación del ocio nocturno?

La Comunidad Valenciana está siendo muy comedida en el proceso de desescalada. Esto nos ha llevado a que el porcentaje de positivos sea mucho menor. Tampoco podemos relajarnos. Hay que seguir pensado que el virus está ahí y que hay que protegerse en las situaciones sociales conflictivas. La quinta ola está en franca regresión y por eso Sanidad ha tomado estas decisiones, basadas en la evidencia clínica. Vamos por buen camino.