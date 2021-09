Mazón afirma que " ha llegado el momento de la Comunidad Valenciana" y que "el cambio es imparable"

Mazón aseguró que "ahora ya nos toca a esta tierra, no porque queramos ser más que los demás sino porque llevamos demasiado tiempo siendo menos que los demás", poniendo como ejemplo de ello "la financiación, que es clave para nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras infraestructuras y nuestros servicios sociales". El presidente regional del PP indicó que "después del ninguneo de todos los ministros del Gobierno Sánchez, de la bajada de brazos de la Generalitat y de este tripartito nacionalista que no nos defiende, es el momento de la Comunidad Valenciana". En este sentido, señaló que "nosotros sí que vamos a defender la financiación que necesitamos, sí que vamos a defender el sitio que nos corresponde y sí que ponemos delante nuestro territorio por encima de los intereses de partido, no como hacen los demás".

El líder de los populares en la Comunidad agregó que "una economía dormida y un empleo dormido es una comunidad dormida", y que una convivencia deteriorada es una comunidad que no tiene futuro". Por ello, afirmó que el PP "somos el futuro y lo asumimos con responsabilidad", y que "ya nos toca para impulsar nuestras infraestructuras, nuestra financiación, nuestra agua, nuestros bajos impuestos y nuestro corredor mediterráneo".

Mazón sostuvo que "se acaban los tiempos de dividir la Comunidad Valenciana en función de qué piensa o qué habla cada uno" y "empieza el tiempo de la unión, sin prejuicios ni complejos". El presidente popular indicó que en el partido son "conscientes del reto que tenemos por delante, con responsabilidad" y que "nos lo estamos tomando muy en serio" porque "sabemos lo que se juega nuestra tierra y si tenemos que cargar con el peso y la mochila de ser los únicos capaces de liderar el cambio que necesita esta tierra, lo asumimos desde ya". Además, en alusión a la convención nacional del PP que se cerrará en la plaza de toros de València el primer fin de semana de octubre, aseveró que “todo el PP de España quiere escribir el futuro de España desde la Comunidad Valenciana”.