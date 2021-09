El PSOE denuncia que Barcala reforzará la limpieza en los colegios por los protocolos frente al covid a costa de reducirla en dependencias municipales

El portavoz municipal de los socialistas, Francesc Sanguino, considera que "no se puede tolerar que haya un remanente de más de 70 millones de euros y que el Ayuntamiento no haya previsto un contrato de refuerzo de limpieza para el inicio del curso escolar". A su juicio, "no solo no se ha garantizado el pago del contrato anterior durante diez meses repercutiendo sobre los trabajadores", sino que "ahora con el contrato caducado vigente lo que se hace es reorganizar las horas, dejando prácticamente sin servicio a las dependencias municipales".

Sanguino insiste en que, ahora mismo, "el covid puede estar tanto en un colegio como una zona deportiva u oficinas", y que "todas estas dependencias necesitan una limpieza correcta, aplicándose el protocolo covid". "No es posible que Barcala quiera que un empleado que tarda siete horas en realizar su trabajo lo realice en tres, porque técnicamente, es imposible”, añade.

El PSOE pone el foco en ejemplos como que el centro de mayores de San Gabriel, según denuncia el comité de empresa, se quedará "sin ninguna atención por la mañana". La concejal Llanos Cano incide, en este sentido, en que "no se puede vestir un santo para desvestir otro, porque el virus puede infectarte en cualquier espacio común, como despachos y dependencias municipales", y no únicamente en los colegios. "No se puede dejar expuestos al personal municipal y de oficinas por una negligente gestión de Barcala", apunta.

Los socialistas exigen una explicación al alcalde sobre la reorganización de un servicio que ellos han cuestionado constantemente. "No solo esta el contrato caducado, sino que lo se ha podido garantizar el pago durante 10 meses y para colmo ahora el refuerzo de los colegios se va a hacer a costa del resto de dependencias", insisten, a la vez que consideran que ante esta "nefasta gestión" es "hora de las dimisiones o ceses".