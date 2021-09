Javier Yanguas: «En esta pandemia se ha culpabilizado excesivamente a los mayores»

Los mensajes en pandemia apuntaban hacia «los mayores». Día tras día. Según Javier Yanguas, gerontólogo y Director científico del Programa de Mayores ‘La Caixa’, de un modo «excesivo». Todo lo que estaba pasando, con víctimas de esas edades, provocó miedo en muchas personas. Se refiere Yanguas, experto a nivel internacional en nuevos modelos de atención a personas mayores, que pasaron la pandemia solos en sus casas. También a los que cuidaron de otros. Y para mejorar la gestión, un año y medio después de la irrupción del coronavirus, Yanguas propone caminar hacia nuevos modelos de vejez, en los que el ser, tener un objetivo de vida, tenga mayor peso.

Se dice que los niños nos han dado muchas lecciones en esta pandemia. ¿Qué lecciones nos han dado los mayores?

Los mayores que se encuentran en una buena situación han demostrado una gran capacidad de resiliencia y de apoyo al resto de la población. Y los mayores muy mayores, o que no se encuentran tan bien, son los que han sufrido de manera importante. Hablo en este caso de los que pasaron la pandemia en sus casas.

¿Con presencia de pensamientos negativos igualmente?

Que hayan superado bien la pandemia o que hayan sido resilientes no significa que no se hayan sentido vulnerables o no hayan tenido pensamientos negativos o emociones negativas. De hecho, uno de cada tres mayores reconoce haberlos tenido. Varios estudios internacionales indican que la tristeza se ha multiplicado por tres, la depresión también; la ansiedad por cuatro, el estrés postraumático por cinco.

¿Qué han demostrado?

No es que la pandemia no tenga consecuencias. Es que teniendo consecuencias son capaces de gestionar esas consecuencias; esa es una de las grandes cosas que han demostrado las personas mayores. No es que no les afecte sino que cuando les afecta saben qué hacer con ello.

Se muestra descontento por el tratamiento del colectivo de «mayores» en la pandemia...

Me ha dolido el tratamiento que se ha hecho, sí. Esa idea de que todos los mayores son iguales, esa culpabilización excesiva por la edad... También en los mensajes lanzados de meter a todos los mayores en el mismo saco, cuando ellos han demostrado esa capacidad de resiliencia.

Los nuevos modelos de vejez deben centrarse en el ser y no tanto en el hacer. Hacer cosas pero con un objetivo de vida»

¿Qué le ha sorprendido?

Mucha gente mayor se ha puesto las pilas y se ha puesto a colaborar en el bien común: cuidar de hijos y nietos, llamar por teléfono... Preocuparse por la gente que estaba mal, colaborar, hacer la compra... La aportación al bien común que han intentado hacer me parece relevante.

¿Y los más frágiles?

Sí, claro. Hay esa otra realidad. Los mayores frágiles que viven solos en casa. Los que se cuidan unos a otros, por ejemplo, que cuidan de su pareja con alzhéimer . Entre los que vivían solos la soledad ha aumentado. Y entre esta gente hay quien se ha sentido abandonado. Hay quien se ha sentido decepcionado con sus hijos... Quiero decir, así como hay mayores que han superado muy bien esta crisis sanitaria también hay otra gente que ha sufrido mucho, con problemas de salud o también de recursos.

¿Esa soledad ha dejado cicatrices?

Indudablemente. Cicatrices distintas. Por ejemplo, los que pensaban que iban a recibir más apoyo. Algunas cicatrices tienen que ver con la sensación de que este año y medio que han perdido significa mucho para ellos porque no tienen mucho más tiempo de vida por delante. Todos hemos perdido. Pero hay algunos que tenemos la sensación de que podemos recuperarlo. Mucha gente mayor cree que no. Hay cicatrices que tienen que ver con la acumulación del sufrimiento emocional, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, los cuidadores de enfermos de alzhéimer, que han tenido que estar 24 horas, 7 días a la semana, cuidando. Y muchos mayores pasaron miedo pensando que era su fin.

Muchos mayores ayudaron a otras personas, colaboraron con el bien común y se preocuparon por los demás: hijos, nietos, vecinos...»

¿Qué aprendizaje podemos sacar?

Hay aprendizajes para todos. Creo que tenemos que aprender a vivir con la vulnerabilidad. En cuanto a los que trabajamos en envejecimiento, los modelos de vejez están muy centrados en el hacer. Ser un buen viejo o un buen mayor, vinculado al que hace ejercicio físico, al que hace muchas cosas... ¿Qué pasa cuando el hacer no es posible? Quizás debamos darnos cuenta de que los modelos de envejecimiento tienen que estar más centrados en el ser: tener un proyecto de vida personal, colaborar con el bien común. Tenemos que cambiar la mirada sobre el bienestar. Se suele vincular a disfrutar de la vida. Está bien disfrutar de la vida y descansar. Pero no solo eso. Creo que los nuevos modelos para entender la vejez deben unirse al bienestar de los demás.

Basa su teoría en «tener un proyecto de vida».

Es que muchas personas que han superado muy bien esta pandemia demostraron tener un alto sentido de la vida, proyectos acordes con sus valores... Me refiero a caminar hacia eso. Pasar del: hacer, hacer, hacer... llenando la agenda de cosas y actividades a algo más. Claro que hay que hacer cosas pero esas cosas tienen que tener un sentido. Y con ese sentido darle valor a la vida.

Así, se trata de mantener un proyecto vital hasta el final...

Claro. La vida es continuidad. El que era un triste de joven, lo es en el presente y lo será de mayor (bromea...). Quiero decir, es continuar con un objetivo vital.

Según la Organización Mundial de la Salud, la soledad no deseada es uno de los mayores riesgos para la salud. ¿Se ha podido constatar un deterioro cognitivo en muchas personas tras esta pandemia?

Sí. La última encuesta del CIS de salud mental en España ya habla de esto, del aumento de problemas de salud mental. Claro, claro que la soledad mata. De si algo hay bibliografía es de las consecuencias de la soledad en la salud. Lo que pasa es que esas consecuencias de la soledad en la salud no nos las hemos creído, ¿no? Sabemos que es así pero decidimos ignorarlas.