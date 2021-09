Malos tiempos para casarse

Cientos de parejas vieron truncado su sueño de casarse en 2020. La pandemia paralizó todo, aplazó las uniones previstas y dio paso a un baile de fechas que para muchos alicantinos y empresas del sector todavía no ha terminado.

El inicio del confinamiento, el 14 de marzo de 2020, «nos dejó la tienda llena de cajas para abrir», explica Rosana García, una de las propietarias de Stylnovia, en Alcoy. «Teníamos trajes de novia, de comunión, de cóctel..., y todo se quedó ahí, sin tocar», lamenta. Como la gran mayoría, «pensamos que en quince días retomaríamos la normalidad», pero ya se sabe qué sucedió, el Estado de Alarma se alargo hasta final de primavera, las restricciones fueron en aumento y todo tipo de eventos quedaron cancelados.

Las parejas de la provincia que tenían previsto casarse empezaron a aplazar sus planes. El impacto en el sector de las bodas ha sido tal que en 2019 en Alicante se celebraron cerca de 5.000 enlaces matrimoniales, frente a los 1.389 de 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras ponen de manifiesto una caída de más del 70% de este tipo de eventos.

«El confinamiento empezó justo cuando arrancaba la temporada alta de bodas, bautizos y comuniones», recuerda Rafa Linares, de la floristería Rosa Mary, en Alcoy. «El día que decretaron el Estado de Alarma nos cogió con una boda preparada, centros de mesa, ramo, arreglos para coche..., todo listo y echado a perder», lamenta, al tiempo que insiste en que «se aplazaron o cancelaron el 90% de las bodas».

La relajación de las restricciones animó a algunas parejas a dar el paso, pero «la gran mayoría decidió aplazar», por lo que 2020 ha sido un año «muy duro» para el sector de las bodas, explica Sandra Nicolás, de la empresa organizadora de eventos Between us Wedding&Events. «La gente sigue teniendo mucho miedo por la incertidumbre de qué pasará. No se atreve a dar el paso por si aumentan las restricciones y por los contagios».

El año pasado «prácticamente no hicimos nada», pese a que «nos piden muchos presupuesto». En su caso trabajan en la provincia y en Italia y, asegura, «aquí hay más movimiento que allí. En Italia no hemos tenido ninguna boda todavía».

Desde junio, pese a estar inmersos en la quinta ola, muchas de las parejas que aplazaron sus planes de unión en 2020 han empezado a dar el paso. «El verano está siendo más activo» y de cara a final de año ya tenemos 10 bodas contratadas», explica el fotógrafo Rafa Marcos, de SomosMonos. Si la situación sanitaria mejora, «en 2022 tenemos gran parte de las bodas que se aplazaron el año pasado, incluso hay alguna para 2023, ya que hay parejas que han preferido esperar un poco más».

Los cambios de fecha están suponiendo un quebradero de cabeza para el sector, ya que «cuadrar una fecha con el restaurante, el fotógrafo, la floristería..., es complicado», insiste Rafa Marcos, quien además asegura que hay un baile constante de fechas, ya que «algunas parejas elegían un día y cuando faltaban dos o tres meses volvían a cambiarlo» bien por el incremento de restricciones o porque surgía otra ola de coronavirus o directamente «no estaban convencidos y tenían miedo de los contagios».

Y en medio de todo este caos, hay parejas que han optado por no casarse, otras que han dejado la relación, algunas han tenido hijos en este tiempo y han cambiado sus planes o prioridades y otras decidieron casarse y aplazar la celebración, como es el caso de Tania Jiménez. «Nosotros nos casábamos el 17 de abril de 2021 por lo civil y celebrábamos la boda el 24 de ese mismo mes». Tenían la fecha desde poco antes de empezar el confinamiento y esperaron hasta enero de 2021 para «preguntar por fechas alternativas», ya que en ese momento la provincia empezaba la tercera ola, la que más afectó a los municipios alicantinos, y «no teníamos claro que pudiéramos casarnos en la fecha prevista».

Ya en ese momento «decidimos posponer la celebración al 2 de octubre», pero para evitar tramitar de nuevo el expediente, «nos casamos oficialmente el 17 de abril en el Ayuntamiento de Alicante». Ahora, Sandra y su pareja confían en poder compartir con familiares y amigos un día tan especial y que las autoridades sanitarias no endurezcan las restricciones de aquí a octubre.

Pero, ¿qué otras dificultades han encontrado? Sandra explica que en su caso «el número de invitados no es un problema», porque «somos 150 y no hemos tenido que recortar». Además, asegura que «estamos tranquilos», ya que han elegido «una finca 100% abierta» y entre los protocolos «nos piden una PCR negativa a mí y a mi marido -se casaron en abril- y los invitados tienen que estar vacunados».

Entre los inconvenientes que están teniendo para organizar la boda es que «hasta ahora eran mesas de seis personas, ahora son de diez..., pero aun así es complicado montarlas». El hecho de tener que dividir tanto a la gente «también supone un incremento del gasto, ya que hay que preparar, por ejemplo, más arreglos de mesas».

Pero todos los quebraderos de cabeza se olvidan cuando recuerda anécdotas como la del día que se casaron en el Ayuntamiento. «Solo podían entrar diez personas, así que los amigos y algunos familiares se quedaron fuera». Pero las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en estos casos y «quienes no pudieron entrar siguieron la boda a través de videollamadas, así que los familiares que nos acompañaron estuvieron retransmitiendo la ceremonia y no la grabaron para nosotros», recuerda Sandra entre risas.

Los profesionales del sector de las bodas también están detectando un cambio de tendencia en los preparativos. «Antes las bodas se organizaban con mucho tiempo, en ocasiones más de un año, y ahora nos encontramos con parejas que deciden casarse en dos o tres meses», explica Beatriz Martínez, de Beatriz Carrión y Kecoa Novias, en Alicante. Además, a raíz de las limitaciones de aforo «cada vez las bodas son más reducidas, con una media de un centenar de invitados, o incluso menos», apunta Julia Llordà, del restaurante La Magrana de Elche, quien también matiza que «cada vez hay menos matrimonios de tarde. Desde el inicio de la pandemia la gran mayoría se celebran a mediodía».

Llordà también asegura que este verano ha empezado «poco a poco va remontando la cosa», y es que «en nuestro caso desde el 15 de mayo no hemos parado de celebrar evento y tenemos previstos hasta el 18 de diciembre».

Las medidas sanitarias están permitiendo que, pese a la caída registrada, «haya cierto movimiento» en el sector de las bodas, aunque la gerente de La Magrana reconoce que en determinados momentos «parecemos guardias», controlando que se cumplan los protocolos, «sobre todo a la hora del baile y la barra libre». En este último aspecto también coincide el fotógrafo Rafa Marcos, quien explica que «en ocasiones nos enfrentamos a situaciones incómodas», porque «hay gente que le cuesta respetar las normas».

Marcos, insiste, en los riesgos a los que se enfrentan, ya que en el caso de que se detectase una persona contagiada en un evento «tendríamos que cancelar la boda de la semana siguiente», con los problemas que ello ocasionaría a la otra pareja y al negocio, que perdería unas ganancias «muy necesarias» después de un año en el que «no hemos tenido ingresos».

Y en medio de todo este caos, las tiendas de novia siguen llenas de vestidos por recoger. Rosana García, de Stylnovia, denuncia la «falta de ayudas» y agradece a sus clientas que «pagasen sus trajes, aunque no se los llevasen», porque eso les ha permitido «aguantar». Beatriz Martínez, de Beatriz Carrión y Kecoa Novias, calcula que tendrá en el local una treintena de vestidos de 2020 y que esta situación «nos está obligando a liquidarlos a precios rebajadísimos. Tengo trajes a 300 euros».

Bodas ante notario

Desde abril de 2015, las parejas que lo desean pueden casarse ante notario, una opción de boda civil cada vez más demandada por su rapidez, cercanía y sencillez. En la Comunidad Valenciana, desde entonces, se han celebrado 2.840 matrimonios ante notario, de los cuales más de la mitad, 1.632, han tenido lugar en la provincia de Alicante. Además, desde el pasado 30 de abril, se puede tramitar el expediente en la propia notaría, un procedimiento que ya han solicitado 124 parejas en todo el territorio, 42 de ellas alicantinas, según los datos facilitados por el Colegio Notarial de Valencia.

En 2019, un total de 364 parejas se casaron ante notario en la provincia, una cifra que descendió como consecuencia del confinamiento, cuando las notarias solo realizaban trámites urgentes, hasta 274 en 2020. En lo que va de 2021, 176 parejas han contraído matrimonio también de esta forma, una opción que, todo apunta, seguirá creciendo en el futuro, máxime se prolonga en el tiempo la situación sanitaria y las restricciones.