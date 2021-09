Los estudiantes llenan las aulas de la Universidad de Alicante y aplauden la vuelta a la presencialidad

«Los profesores están más atentos. Es la principal diferencia que he notado esta mañana en el aula. Cuando están online se desentienden más, te dicen que leas esto y lo otro. Con la enseñanza presencial también se está mentalmente más en clase que si es online, porque en casa te distraes más». Andrea Riquelme está más que contenta de poder ir a clase presencial por fin. Empezó en la Universidad de Alicante el año pasado y todo fue «muy raro». Apenas hizo «vida universitaria» cuando tampoco la había llegado a estrenar.

En un banco del patio de Derecho, tras la primera clase, se muestra convencida de que este año va a aprobar no solo las que le quedan de primer curso, sino segundo entero. «No hay color, viniendo a clase es mucho mejor. Estaba muy perdida, era un rollo, pero ahora estoy segura de que irá genial», afirma.

El volumen de alumnado en algunas de las aulas de Derecho, como también sucede en la Facultad de Educación, no permite mantener distancias covid, pero el alumnado está tranquilo con las medidas que se han tomado en el campus, así lo aseguran a preguntas de este diario.

El vicerrector de Infraestructuras, Salvador Ivorra, por su parte, «impresionado» por ver de nuevo el campus lleno de alumnos después de año y medio, destaca que las preguntas del alumnado a los voluntarios de protocolo covid que jalonan los espacios del campus se circunscriben a saber el aula que les corresponde o dónde está determinado servicio. «Se están situando y haciéndose fotos y selfies porque es extraordinario volver».

El control en el interior de los edificios es exhaustivo. «Se recomienda que no se queden en los pasillos, otra cosa es que salgan a los jardines, la UA es un espacio muy abierto y se es más permisivo, pero manteniendo distancias y mascarillas», destaca Ivorra.

Carlos Velázquez sale de clase en Ciencias del Deporte, en la Facultad de Educación. Coincide con la anterior alumna de Derecho en que «mola más» que el año pasado, porque «los profesores estaban mas pendientes de lo online, yo solo conocía a mi grupo de prácticas y era mucho peor». Admite que siga habiendo aforos en bibliotecas y salas comunes, al 75%, «hasta que no pare el covid lo entiendo, pero al menos podemos estar en la dinámica de lo que es una universidad en las clases», apunta aliviado.

El decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Raúl Ruiz, está de acuerdo en que «la universidad hay que vivirla y percibimos esas ganas en sentido pleno por estar, conocernos y vernos. Auguro un curso magnífico si vamos con cuidado», subraya.

Cree, no obstante, que el profesorado se adaptó bien a la docencia online el curso pasado, «pero es cierto que existieron ciertas carencias», admite, y estudiar, recalca, «es más que hincar codos, hay que interactuar, ver, conocer, necesitamos del grupo y de la mirada del otro», aporta como especialista sociólogo. Incluso como profesor, el decano de Económicas añade que hace falta el feedback del gesto del alumno, ya sea de ilusión o de tedio, para poder llegar a todos.

Enrique Gran destaca de hecho que para él, en segundo curso de Ciencias de la Educación y el Deporte, el primer día del curso 2021-22 en la UA se ha convertido en el primero que vive de verdad la experiencia universitaria. «De estar dos o tres en el aula, a que esté llena, el cambio es brutal y esperamos que siga así, la verdad. Prácticamente no conocía a nadie y apenas estudié el año pasado. Me faltaba motivación», confiesa.

Entre las medidas que adoptan los responsables del centro este curso en la UA figura renovar el aire de las aulas al término de cada clase, por lo que acaban unos minutos antes, aunque se mantengan las ventanas cruzadas abiertas y la mascarilla. En concreto, en la Escuela Politécnica mantienen los filtros Hepa también «y la prevención está garantizada», detalla el director, Virgilio Gilart.

Tampoco retiran el aula abierta creada el curso pasado en los soportales del edificio de la Politécnica IV, que el director del centro espera que siga dando servicio a cuantos quieran utilizarla como servicio de aula de estudio o biblioteca al aire libre. «Tenemos buen clima y recursos con los que se puede mejorar la calidad», explica.

Lucía Berenguer es una de las nuevas alumnas de esta Escuela Superior. Se dirige a su primera clase universitaria en Fundamentos de la Arquitectura tras superar la Selectividad. «Me han dicho que la carrera es difícil pero lo tengo asumido. Ir ahora por aquí sin conocidos me asusta de momento», confiesa, pero el covid, por contra, no le preocupa lo más mínimo, sabe que se toman medidas adecuadas. Lo que ya no le resulta tan adecuado es la enseñanza online. «Estudiar online sí que me resulta muy difícil, así que mejor todos en clase, sí», celebra.

En la misma línea, el decano de Filosofía y Letras, Jorge Olcina, muestra su «agradable sorpresa» ante la masiva presencia de alumnado el primer día del curso. «Destaco la afortunada vuelta a la docencia presencial y con los alumnos también en las aulas, porque es muy gratificante», subraya. Y en el caso concreto de carreras como la que imparte, de Geografía del Territorio, en las que las salidas de trabajo de campo tienen un peso importante, el responsable de Letras puntualiza su esperanza en «recuperar la normalidad» también en este aspecto «para que el aprendizaje de los alumnos sea lo más completo posible porque es contacto, participación , debate, y eso se obtiene en el aula», recalca.

Así lo considera Manuel Torrecilla también, que se ha acercado al campus desde la Facultad de Educación donde ha asistido a la primera clase de su primer día como universitario en el grado de Maestro de Infantil. «Se ve que vamos todos con mascarilla y aunque la clase no es tan grande se está bien, estamos algo mejor que en el instituto. Ya nos han comentado el calendario, las prácticas, y estoy ilusionado, a ver qué tal. Quiero seguir estudiando después Maestro de Primaria.

El sentir de los estudiantes en su primer día de curso tras año y medio de enseñanza online o dula en el mejor de los casos, lo resumía a media mañana su representante en el Consejo, Álvaro Asencio: «La UA hoy es una alegría, estamos todos contentísimos».