Los nuevos contenedores para residuos orgánicos, abiertos solo por la noche

El bipartito de Alicante, de PP y Cs, pretende aprovechar la implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica para «educar» a la ciudadanía en cuestión medioambiental. Con ese propósito, los 2.000 nuevos contenedores marrones que se prevé que lleguen a las calles de la capital alicantina a principios de 2022 tendrán un horario estricto. Y no será opcional, porque los recipientes, que estarán «informatizados», sólo se abrirán los días y a las horas que establezca la Concejalía de Limpieza, que dirige el popular Manuel Villar. «No estarán abiertos las 24 horas del día, como sucede ahora con los contenedores grises o los de recogida del papel y el plástico, sino que tendrán horario», señaló el edil, quien no concretó más, aunque sí confirmó que será durante la noche. Además, también se prevé que el depósito de la materia orgánica no se realiza a diario, sino, por ejemplo, en días alternos.