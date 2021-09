Unidas Podemos reivindica un área metropolitana "más amable" con las bicicletas

Por ello, representantes institucionales de Unidas Podemos-EUPV y Podem en la comarca de L’Alacantí, han coincidido en "reivindicar una movilidad sostenible y reclamar más y mejores inversiones para capilarizar los carriles bici en la trama metropolitana de la ciudad".

El portavoz municipal, Xavier López, defiende “que la semana de la movilidad sostenible a nivel europeo pasa absolutamente inadvertida en la comarca de l'Alacantí, especialmente en la capital, porque el gobierno de Barcala y el del Partido Popular no tiene en su agenda la transformación ecológica ni de esta ciudad, ni las conexiones con el resto de municipios que conforman el área metropolitana”. López contextualiza que “somos una trama urbana unida a Elche, con 750.000 habitantes, que tiene graves problemas de movilidad y cuenta con alternativas sostenibles escasas y poco eficientes”.

El portavoz municipal argumenta que “nosotros entendemos la movilidad como una política social, como una política que acorta brechas y facilita a las personas más vulnerables desplazarse entre los diferentes barrios y municipios”. López asegura que “vamos a seguir reivindicando una buena conexión ferroviaria con el resto del País Valenciano, así como la mejora de la conexión del cercanías hacia Murcia ampliación del tranvía y sobre todo una ciudad más amable, que facilite la movilidad y los paseos en bicicleta”.

El uso de la bicicleta como medio de transporte está cada vez "más extendido en la ciudadanía", todo y que, en Alicante, el equipo de gobierno "no pasa del postureo a las medidas efectivas”. López añade como “una muestra del desinterés es que la única subcomisión de la comisión de recuperación que no se ha convocado es la subcomisión de movilidad sostenible”. López reclama al concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, que “se comprometa con fomentar la movilidad sostenible y no se dedique a dar plazos para infraestructuras que nunca se cumplen, como pasa con la pasarela, tantas veces anunciada y postergada, de Aguamarga.