El PP carga las tintas contra Marzà por «catalanizar» aulas y no construir centros

Tanto el PSOE como Compromís, Puig como Marzà, nos mienten al intentar trasladar la sensación de normalidad. Ya lo hicieron el curso pasado pero no existe esa normalidad porque las medidas correctivas que le pidieron un centenar de directores que no recibían material contra el covid no llegaron y el curso ha comenzado con 600 vacantes sin cubrir, es una auténtica vergüenza esta falta de precisión», enfatizó la diputada.

Criticó duramente que el modo de comunicación de los responsables educativos sean cartas a los directores. «¿La normativa epistolar es de obligado cumplimiento?», se pregunta con sorna. Y calificó de «pitorreo» que la actualización de los protocolos sanitarios se hayan enviado con una semana de retraso desde que arrancó el curso. «¿Cuáles son sus prioridades?, porque para catalanizar a los niños son infalibles», insistió.

Recuperaciones

Gascó echa por tierra la política educativa del Consell que califica de «sectarista» y sobre la que añade que «todo lo que huele a gestión e infraestructuras no funciona. Nadie se preocupa de los alumnos o del apoyo pedagógico para compensar las horas de clase perdidas».

Al hilo de las intenciones de Educación de suprimir las recuperaciones de junio en Secundaria, Beatriz Gascó concluye que «nadie se preocupa por los alumnos, ahora se puede pasar de curso con suspenso, se van a quitar las recuperaciones en ESO y nadie habla de refuerzos. Hay falta de planificación, de gestión, falta de transparencia. Todas las decisiones de Educación se copian del modelo catalán pero desde el PP no les vamos a dejar que ese sea el futuro de la Comunidad».