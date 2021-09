Las urgencias extrahospitalarias de la provincia abrirán dos horas más tarde

La Conselleria de Sanidad ha modificado el horario de apertura de los puntos de urgencias extra hospitalarias en las ciudades de Alicante y Elche. En estos centros se atienden pacientes con problemas de salud urgentes que no necesitan de una asistencia en los hospitales.

A partir de ahora, estos dispositivos abrirán dos horas más tarde, a las 17 horas en lugar de a las 15 horas como lo venían haciendo hasta el momento. De esta manera, estos dispositivos sanitarios recuperan el horario que tenían antes de la pandemia. La medida está siendo criticada por sindicatos y por médicos de familia, que lamentan la sobrecarga de trabajo que van a sufrir a partir de ahora los centros de salud sin el apoyo de los profesionales de estos dispositivos.

«Esas dos horas son de mucho trabajo en los centros de salud, con pacientes que no tienen otra hora para venir a la consulta y muchos desplazamientos a los domicilios», sostiene un facultativo de la ciudad de Alicante. Critica este profesional que este recorte de dos horas se va a traducir, por tanto, «en más demoras para los pacientes de la tarde y en ausencias de los profesionales que deben ausentarse de su puesto de trabajo para acudir a las casas de los enfermos».

A juicio de este profesional, las urgencias extra hospitalarias deberían funcionar en el mismo horario que los centros de salud, para absorber al elevado número de pacientes que a diario acuden sin cita para ser atendidos por el médico de familia y para atender las urgencias que se producen en los domicilios de pacientes que no se pueden desplazar hasta el centro de salud.

El Sindicato Médico también ha puesto el grito en el cielo por esta modificación en el horario de funcionamiento de las urgencias extra hospitalarias. «Con este gesto, la Conselleria de Sanidad deja clara su intención de volver en Atención Primaria a la situación de sobrecarga y saturación previa a la pandemia, como si esta ya estuviera resuelta, y como si no hubiera un sinfín de pacientes pendientes de normalizar sus controles y seguimientos».

Visto lo visto, señalan desde esta formación, «la conselleria no tiene en absoluto la intención de adecuar los recursos de Atención Primaria a la nueva situación, tal y como la consellera ha anunciado en numerosas ocasiones, dando por hecho, que la sistemática de trabajo en condiciones de saturación, sobrecarga y falta de recursos va a ser la norma que vuelva a imponerse en esta nueva etapa, como si durante estos casi dos años de pandemia no hubiera pasado nada y como si los centros de salud no estuvieran desbordados y con los profesionales agotados».