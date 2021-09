Un estreno a "medio gas" de la Gala de Turismo de Alicante

Casi un año después de la fecha prevista se celebrará la primera edición de la Gala de Turismo de Alicante. Será la "I Noche del Turismo de Alicante", el próximo 29 de septiembre, en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), para conmemorar el Día Mundial del Turismo. En el transcurso del evento, se realizará una entrega de galardones a "proyectos, empresas o asociaciones, cuya aportación turística al sector turístico de Alicante ha sido determinante para su desarrollo, consolidación y futuro". Los premios se distribuyen en cinco categorías: Sostenibilidad, accesibilidad e innovación, Mejor proyecto turístico, Premio Solidario, Trayectoria turística y Compromiso con el destino. "Del mismo modo, en el transcurso de la I Noche del Turismo de Alicante se otorgarán sendos reconocimientos bajo el título 'Embajador' y 'Embajadora' de Alicante", según el Patronato de Turismo.

La gala contará además con una conferencia de Luis Galindo, experto en Recursos Humanos, en la que se abordarán temas "como el optimismo inteligente, el liderazgo maduro, la inteligencia emocional, el positivismo, la superación personal y la motivación". El objetivo principal de esta conferencia es, según el patronato, "fomentar las capacidades de las personas para extraer su mayor potencial". Asimismo, habrá actuación musical de la orquesta del Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA Simfònica.

Según la edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, el deseo del bipartito es que este evento, fijado ya para el 29 de septiembre, "se convierta en un acto de reconocimiento al sector y que sea un punto de encuentro y el pistoletazo de salida de la recuperación económica que debemos afrontar en los próximos meses”.

Hace justo un año, el Patronato municipal de Turismo, dirigido por la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), empezó a trabajar en la organización de la primera Gala del Turismo «Ciudad de Alicante». El evento se preveía celebrar el 29 de octubre en el Auditorio Provincial de la Diputación (ADDA), aunque finalmente se aplazó por el empeoramiento de la situación pandémica. Según figuraba en el pliego de prescripciones técnicas publicado recientemente, el Patronato municipal de Turismo tenía previsto un "coffee break" para hasta 200 personas y tres conferencias en vivo de expertos a nivel nacional e internacional en asuntos de «comunicación y marketing, turismo o tecnología digital», entre otros asuntos. También estaba prevista una mesa redonda bajo el lema «Recuperación del turismo en la ciudad de Alicante». Se incluía, igualmente, un vino en honor para un máximo de 300 invitados.

Desde el Patronato de Turismo han explicado que la actual situación no permite celebrar "coffee break" y también ha confirmado que no habrá mesa redonda. "Se ha limitado a un acto de por la tarde", han añadido, mientras que no han concretado al cifra máxima de asistentes. Desde la Diputación, propietaria del ADDA, aseguran que con las actuales restricciones, en la sala principal del auditorio, no pueden acceder más de 600 personas.