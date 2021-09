Los regantes acusan a la ministra de decir «una cosa aquí y otra en Castilla-La Mancha»

Desde la Comunidad Riegos de Levante, su presidente, Javier Berenguer, aseguró que las palabras de Ribera le sonaron al «discurso de siempre». «He tenido la oportunidad de estar unos minutos con ella y con Ximo Puig y le he pedido que no sea un problema añadido al cambio climático. No hemos conseguido arrancarle ningún compromiso. Habrá que esperar a que se publiquen los planes definitivos del trasvase para ver si los perjudicados somos nosotros o la cuenca cedente», expuso sobre la intervención de Ribera en Casa Mediterráneo.

Para el presidente de Jóvenes Agricultores Asaja, José Vicente Andreu, las palabras de la ministra sonaron a «promesas vacías que no aportan nada nuevo». Andreu urge la puesta en marcha de «una mesa de diálogo y trabajo en la que se reúnan agricultores, comunidades de regantes y asociaciones a nivel nacional». «Por una parte dice que el trasvase es irrenunciable y por otra se lo está cargando. En agosto tuvo la oportunidad de darnos agua, porque los informes eran favorables, y no quiso. Y en septiembre ha ocurrido lo mismo», añadió.

Tampoco se mostró muy satisfecho con las manifestaciones de Ribera el presidente de la Sociedad Agraria San Enrique de Elche, Ángel Urbina: «No todo puede ser invertir en desaladoras porque son muy caras. Hay que mantener el Tajo-Segura como hasta la fecha y buscar recursos en otros ríos». Urbina sí que destaca como un aspecto positivo la previsión de invertir 90 millones en plantas fotovoltaicas, un proyecto avalado por la Politènica de València.

«La ministra sigue erre que erre. Nosotros le hemos preguntado si en Aranjuez se va a instalar una depuradora y no nos ha contestado. También le hemos preguntado si van a dejar morir la huerta de Europa. No paran de recortarnos y cada vez tenemos menos agua. Los agricultores somos empresarios y no sabemos si podemos invertir», lamentó el secretario comarcal de La Unió de Llauradors en la Vega Baja, Antonio Gutierréz.

Solo la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa acogió con satisfacción las palabras de la ministra, gracias al anunció de una inversión de 90 millones para instalar plantas solares que permitan reducir el coste del consumo eléctrico destinado a bombear los caudales del Júcar desde Cullera hasta el embalse La Cuesta de Villena.

Una sorpresa muy agradable para el Plan Vega Renhace

El director de la oficina del Plan Vega Renhace en Orihuela, el comisionado Antonio Alonso, se mostró «tremendamente sorprendido» de que la vicepresidenta Teresa Ribera «haya estado un buen rato, y puesto como ejemplo, al Plan Vega Renhace». Para Alonso, que la ministra para la Transición Ecológica dijera que es un «proyecto pionero» en cuanto a la resiliencia y a la transformación de un territorio y lo tenga en su agenda «es una gran satisfacción». También valoró las inversiones anunciadas en materia hídrica en la Vega Baja, «sobre todo para el regadío, tanto el tradicional como el del trasvase, porque ella no ha dicho que vaya a cerrar el Tajo-Segura, sino que hay que buscar otras fórmulas para complementarlo».