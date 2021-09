Ribera defiende el recorte del trasvase pero asegura que a final de año llegará el mismo caudal de agua a la provincia

La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera, ha defendido en el Foro Alicante el recorte aplicado al trasvase Tajo-Segura, del que depende buena parte de la riqueza y el empleo que genera la agricultura y el turismo en la provincia.

La hoja de ruta 2022-2027 del Gobierno para la gestión Tajo-Segura tiene por filosofía racionalizar el envío de agua para adaptarse a los nuevos escenarios climáticos. Se prevén reducciones de las aportaciones en cabecera del Tajo -más allá del 40% tal y como viene registrándose en los últimos años- y eso es, en opinión de Teresa Ribera, determinante para mantener unos recortes de agua que han pasado de los 38 hectómetros cúbicos que la provincia recibió el pasado mes de julio a los de 14 de agosto y los 12 de este mes. Una decisión que la ministra ha justificado durante su conferencia en Casa Mediterráneo «por ser un punto consensuable entre todos» argumentando que el cambio climático puede reducir en el sureste español el 40% de la disponibilidad hídrica y, según la UE, el 40% de las masas de agua superficiales y el 45% de las subterráneas no están en buen estado. No obstante, la vicepresidenta ha asegurado que la aprobación de las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura no implicará un menor envío de agua a las cuencas receptoras. «Los estudios muestran que los volúmenes medios anuales a trasvasar son similares a los actuales, aunque los envíos se producirán de manera más estable a lo largo de todo el año. Por lo tanto puede que los volúmenes mensuales se reduzcan», ha puntualizado insistiendo en que España necesita un replanteamiento urgente y profundo de la planificación del agua.

«Este trasvase es una infraestructura esencial que vamos a mantener pero con una gestión adaptada al nuevo contexto. Para poder seguir atendiendo a los usos de abastecimiento y regadío en las cuencas receptoras y la cedente, la gestión del Tajo-Segura debe evolucionar para conseguir una mejor gestión sin picos que nos llevaban a situaciones extremas que hacen descender enormemente la cota en cabecera. Ahora se van a aplanar esos picos pero no se va a disminuir el agua trasvasada», ha subrayado antes de enumerar las medidas del Ejecutivo para suplir la preocupante falta de recursos hídricos que está sufriendo la provincia. Entre ellas definir un régimen de caudales ecológicos en la cuenca del Tajo, tal y como exige la sentencia del Tribunal Supremo y la Directiva Marco Europea, que se ajuste a una realidad climática con menos precipitaciones y a las necesidades de abastecimiento de la población en la llanura manchega; mejorar la eficiencia del uso y calidad de las aguas en la cuenca del Tajo a través de actuaciones en la depuración, saneamiento y modernización de regadíos; aumentar la capacidad de las desaladoras con un volumen adicional de hasta 80 hectómetros; introducir la energía solar para reducir costes y poner en marcha las conducciones que permitan llevar el agua desalada a los regadíos.

La subida del precio de la electricidad es el otro gran tema que la ministra ha abordado en el evento organizado por el Club INFORMACIÓN, la Universidad de Alicante, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y Baleària. Teresa Ribera ha aludido a una situación «enormemente turbulenta» -en España se ha vuelto a establecer otro récord histórico este jueves en el coste del megavatio/hora- que ha atribuido al desfase de una recuperación global mucho más rápida de lo prevista frente a la lentitud de la oferta de gas natural. «Nos preocupa pero es un problema coyuntural. En el fondo estamos hablando del siguiente ciclo de planificación 2022-2027 y no del precio de la electricidad de la semana que viene o de final de año. Pensamos en un promedio mucho más amplio y distanciado de esas fechas porque el conjunto de medidas aprobadas el martes por el Consejo de Ministros tiene, sobre todo, un marcado carácter coyuntural». Por eso considera necesario abordar otro tipo de medidas estructurales para paliar un problema que, al menos, comenzará a dar un respiro a los consumidores de forma proporcional en la factura de este mes. También ha aludido la ministra al estudio piloto en la provincia para luchar contra la desertificación y ha detallado las principales inversiones de su Ministerio. Entre ellas una partida de 90 millones para reactivar el trasvase del Júcar-Vinalopó con un parque fotovoltaico que permita abaratar el precio del agua; 48 millones para ampliar la desaladora de Torrevieja y 6 para mejorar la de Mutxamel; 11 millones para tratar las aguas residuales del Vinalopó; 5 millones para combinar la gestión de inundaciones con la restauración ambiental en Pilar de la Horadada así como el respaldo económico al Plan Vega Baja Renhace impulsado por la Generalitat Valenciana.

«Con el Tajo-Segura y desaladoras el agua llegará»

La vicepresidenta destaca que las medidas buscan asegurar «que la Huerta de Europa lo siga siendo»

La mayor parte de las preguntas que la ministra de Transición Ecológica recibió durante el desayuno-coloquio versaron sobre el trasvase del Tajo-Segura, el precio razonable del agua, las desaladoras y la amenaza que se cierne sobre la denominada «Huerta de Europa» por la sequía y el avance de la desertificación. Sobre esta última cuestión Teresa Ribera respondió que «hay que cuidar la Huerta de Europa y estamos tratando de asegurar que lo siga siendo». Sobre el trasvase apuntó que «se necesita un enfoque solidario y responsable entre la cuenca cedente y receptora para preparar al país ante un futuro de escasez hídrica, minimizar los daños derivados del deterioro ambiental y aprovechar al máximo las oportunidades que emerjan de la transición ecológica». Admitió la vicepresidenta que el consumo eléctrico y la emisión de CO2 y boro es un problema a solucionar en las desaladoras y afirmó por último, en respuesta al alcalde de Orihuela, que con reutilización, desalación y trasvase «el agua llegará» a toda la provincia.

El «ejemplo» de la naviera Baleària

El presidente de Baleària elevó durante el foro una interesante pregunta-reflexión a la ministra que trasciende de lo particular. «El ministerio aplica medidas al transporte terrestre y ferroviario para evitar las emisiones de CO2 en la lucha contra el cambio climático. Pero el modo marítimo es el gran olvidado. Nadie presta atención a una compañía naviera como Baleària que ha apostado por el gas natural licuado», expuso Adolfo Utor. La titular de Transición Ecológica ha reconocido que el caso de Baelària es especial. «Es un ejemplo de una apuesta por la transformación en favor del gas licuado desde hace años frente a otros combustibles más intensivos en gases de efecto invernadero». Por eso Ribera reconoció que «el siguiente desafío del Ministerio es hacer sostenible y llevadero el transporte marítimo». Mientras tanto el apoyo financiero con fondos públicos es una de las medidas apuntadas por la ministra.

«Hay que tocar la factura de la luz»

Ribera también respondió en el Foro Alicante a una decena de preguntas relacionadas con el precio de la luz. Anunció que «durante los próximos seis meses y medio aquellas plantas de generación que ahora interiorizan un beneficio extraordinario deberán aportar significativamente en función de las ganancias». Sobre el Decreto Ley aprobado el martes aclaró que se obliga a los comercializadores a destacar en la factura el nuevo impacto de reducción del precio en el epígrafe «Cargos». Respecto al plan de choque precisó que lo que aplica es la reducción de hasta un 96% los costes fijos del sistema, no los peajes de distribución pero sí los cargos, por lo que fundamentalmente se beneficiarán consumidores domésticos y pymes». Y sobre las medidas que contempla el Gobierno considera que «hay que cambiar el modo en el que producimos y en el que consumimos. Hay que tocar la factura y pensar en la fiscalidad y en el modo en el que los costes fijos que aparecen en nuestra factura pueden disminuir».