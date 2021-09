Alicante Gastronómica arranca el próximo viernes 24 de septiembre con la mayor oferta de experiencias gastronómicas del panorama nacional dirigida al gran público. Se trata del programa más potente y completo de la Feria que, en solo tres ediciones, se ha consolidado como la mayor feria experiencial de nuestro país.

Durante cuatro días el recinto de IFA acogerá un catálogo de actividades que incluye catas de grandes vinos, entre ellos los de las diferentes denominaciones de origen de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, región invitada y Capital Española de la Gastronomía 2021, así como de productos de calidad diferenciada que son la esencia de la tradición culinaria de nuestra tierra.

Degustaciones de las elaboraciones más reconocidas de algunos de los grandes chef con estrella Michelin de la provincia de Alicante; talleres y ponencias a cargo de los grandes referentes de la cocina nacional e internacional; concursos profesionales como el XIV Campeonato de España de Tortilla de Patatas, el de Mejor Sumiller de la Comunidad Valenciana, el I Premio Internacional de Cocina Profesional con Dátil de Elche, el I Campeonato Profesional de Marineras o los de Mejor Tartar de Atún Rojo y Mejor Steak Tartar o el de cortadores de jamón se celebrarán junto a certámenes amateurs como el de Mejor Arroz del Mediterráneo.

Además, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones como el ronqueo de un atún rojo del Mediterráneo o la elaboración de la pastilla de turrón más grande del mundo, dentro del homenaje José Enrique Garrigós, impulsor de la feria y gran defensor de la dieta mediterránea. Asimismo, los más pequeños tendrán su espacio con actividades dirigidas a apreciar el valor de la cocina y de los alimentos de nuestra tierra.

Todo ello en un espacio que duplica su superficie –dos pabellones- y el número de expositores, más de 250, un centenar más que en la anterior edición. Igualmente, ha ampliado el horario del fin de semana hasta la medianoche para ofrecer cenas y música en vivo.

En definitiva, Alicante Gastronómica ha preparado un completo programa de actividades que se simultanearán en los escenarios principales –Costa Blanca y Cocina Central- y otros más específicos como Saborea Costa Blanca, Gastronomía y Futuro; Héroes con Delantal; la salas de catas de la Escuela de Catas de Alicante, Alicante Gastronómica, el Túnel del Vino o el Drink Lab; el Laboratorio de los Sentidos; y el Espacio D-Gusta.

Dos escenarios principales y un Rincón de las Estrellas y los Soles

El certamen contará con dos escenarios principales, Costa Blanca y Cocina Central, en los que grandes chefs de la provincia, como Quique Dacosta (Grupo Quique Dacosta), Kiko Moya (L’Escaleta), José Manuel Miguel (Beat, Calpe), Susi Díaz (La Finca, Elche), Cristina Figueira (El Xato, La Nucía), María José San Román (Monastrell, Alicante), Ferdinando Bernardi, Nazario Cano (Odiseo, Murcia), Mari Carmen Vélez (La Sirena, Petrer), Miquel Ruiz (El Baret de Miquel, Denia), Dani Frías (L´Ereta), Aurora Torres (Lula), a los que se sumarán referentes de Murcia, región invitada, y cocineros relevantes del ámbito nacional e internacional como Carlos Gaytan (TZUCO, Chicago), Fran Martínez (Maralba, Almansa), Óscar Velasco (Santceloni), los Hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres Restaurant), Miguel Barrera (Cal Paradís, Vall d’Alba, Castellón), Aurelio Morales (Cebo, Madrid), Pablo González (Cabaña Buenavista), Tomá Écija y Cundi Sánchez (El Albero y La Maita), José Cremades (La Palera) o Juan Guillamón (Alma Mater) que ofrecerán ponencias y realizarán talleres y showcookings.

‘El Rincón de las Estrellas y los Soles’ está diseñado un espacio de encuentro entre las estrellas y el público, ubicado en la zona de restauración del pabellón 2 de IFA, donde se podrán degustar a precios asequibles las elaboraciones de Susi Díaz (La Finca, Elche, 1 estrella y 2 soles), Nou Manolín (2 soles) y Piripi (1 sol), Cristina Figueira (El Xato, La Nucía, 1 estrella), Ferdinando Bernardi (Casa Bernardi, Benissa), Joaquín Baeza (Baeza&Rufete, Alicante, 1 estrella), Pablo Montoro (Espacio Montoro, Alicante), Odón Martínez (El Granaino, Elche, 1 sol), además de las propuestas de Josep Palomares (Xiri, Monóvar), los salazones de Alma Marina y Estrella Levante.

Los sabores de la Costa Blanca

También relevante es el escenario, Saborea Costa Blanca, un espacio propio de la Diputación de Alicante dedicado a los ‘sabores’ más característicos de Costa Blanca, en el que los municipios de la provincia ofrecerán demostraciones y degustaciones, así como presentaciones de las experiencias gastroturísticas que desarrollan dentro de su oferta a las personas que los visitan cada año.

Una de las citas más atractivas de las que acogerá Saborea Costa Blanca es una demostración de un ronqueo de atún rojo del Mediterráneo que realizará en directo Nicolás y Valero/Ricardo Fuentes despiezando un ejemplar de cerca de 300 kg.

Por otro lado, las instituciones, ayuntamientos y asociaciones de hosteleros de la provincia de Alicante contarán con programas propios en sus stands, completando así la experiencia de los visitantes. Es el caso del stand de la marca turística de Turisme Comunitat Valenciana, L’exquisit Mediterrani, que contará con cerca de 40 actividades propias, las programadas por Molt de Gust, el Ayuntamiento de Alicante que realizará un homenaje al arroz con una degustación multitudinaria dentro de la programación de ‘Alicante, Ciudad del Arroz’ o el Ayuntamiento de Elche que dispondrá una presencia potente para poner en valor los platos y productos que distinguen su cocina.

En estos espacios se podrá asistir a catas o maridajes, así como a talleres infantiles. Los más pequeños podrán conocer la gran diversidad de productos de calidad diferenciada de la Comunidad Valenciana, y también contarán con un lugar para jugar y divertirse aprendiendo sobre gastronomía en los stands como los de Carmencita, Tescoma, Mercalicante, Visit Elche, Molt de Gust, Región de Murcia o la Asociación de Panaderos.

El vino, protagonista con el mayor panel de catas del Mediterráneo

Alicante Gastronómica dispondrá de 4 salas de cata, dos de ellas exclusivas para cata de vinos, en las que a lo largo de los cuatro días de la Feria se darán cita figuras de renombre nacional e internacional como Custodio López Zamarra o Ferran Centelles, referentes de la sumillería de España; José Moro, Juantxo Asenjo, Álvaro Domecq, Isaac Muga, Pepe Mendoza, Felipe Gutiérrez de la Vega, Rafael Poveda o David Doñate.

La Feria será también el marco del XI Concurso Mejor Sumiller de la Comunidad Valenciana, que organiza la Federación de Asociaciones de Sumilleres de la Comunidad Valenciana (FASCV). La cita será el lunes 27. Además de las catas organizadas por la Escuela de Catas de Alicante y por Proava.

Del mismo modo, el certamen acogerá el 1er Concurso de Vinos del Mediterráneo ‘Alicante Gastronómica’, el mayor evento de estas características de la región mediterránea dado que reunirá un panel de 24 expertos de máximo nivel de la Comunidad Valenciana y Murcia, así como catadores nacionales de prestigio, que decidirán el mejor vino de entre las referencias aportadas por bodegas amparadas en las DO Alicante, Valencia, Utiel-Requena, Yecla, Jumilla, Bullas y la IGP Vinos de Castellón.

Asimismo, el Túnel del Vino permitirá al público descubrir más de 100 referencias de las mejores bodegas de la Comunidad Valenciana y Murcia. Junto a este espacio, otras dos salas ofrecerán catas de productos como aceites, cervezas artesanas, espirituosos, cava, moscatel y cócteles, además de quesos, horchata, turrón, café, zumos, salazones o helados.

XIV Campeonato de España de Tortilla de Patatas

Una de las principales novedades de la Feria será la celebración, como plato fuerte de la primera jornada, del XIV Campeonato de España de Tortilla de Patatas. Trofeo Tescoma, recuperando así un evento de talla nacional creado por Rafael García Santos, que supo llevar a la cúspide de nuestra cocina este popular plato en el Congreso Lo Mejor de la Gastronomía.

El campeonato tendrá un jurado de máximo nivel encabezado por el propio crítico donostiarra y compuesto por figuras de la talla de Quique Dacosta (3 estrellas Michelin), Fran Martínez de ‘Maralba’ (2 estrellas Michelin), Kiko Moya (2 estrellas Michelin), Paco Torreblanca, José Gómez ‘Joselito’, Pepa Fernández (RNE) y José Ribagorda (T5). Los participantes, un total de 10 de distintos puntos de España, que han sido previamente seleccionados por el jurado, dispondrán de una hora para elaborar sus tortillas delante del jurado.

Concursos profesionales

Alicante Gastronómica 2021 será escenario de cuatro concursos profesionales en los que las promesas y referentes de la cocina de la provincia de Alicante y de la Región de Murcia competirán por realizar las mejores elaboraciones a base de un producto tan singular como es el Dátil de Elche, una tapa que es seña de identidad de Murcia como las marineras, y platos como el steak tartar y el tartar de atún rojo del Mediterráneo.

El I Campeonato Profesional de Marineras será el sábado 25 a las 18 horas. Mientras, el I Premio Internacional de Cocina Profesional con Dátil de Elche y los concursos Mejor Tartar de Atún Rojo del Mediterráneo de la provincia de Alicante 2021 y Mejor Steak Tartar de la provincia de Alicante 2021 se celebrarán durante la jornada profesional del lunes 27 de septiembre a las 10 horas, 12.30 horas y 16 horas respectivamente. Además, también tendrá lugar, el sábado por la mañana, el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón.

Concurso Mejor Arroz del Mediterráneo

El domingo 26 se celebrará la final del concurso Mejor Arroz del Mediterráneo, en la que participarán los finalistas amateurs de las rondas clasificatorias realizadas en los centros Carrefour de las provincias de Alicante y Murcia, y en las instalaciones de la Universidad de Alicante y del Mercado Central y que contará con los hermanos Torres y Susi Díaz como presidentes del jurado.

Como aperitivo, el sábado 25 se celebrará la final infantil del Concurso Mejor Arroz del Mediterráneo, en el que los más pequeños tendrán que someterse a la valoración de un jurado presidido por Susi Díaz.

Conciertos de Siempre Así y la Liverpool Band

En el marco de Alicante Gastronómica se han programado también conciertos a cargo del grupo Siempre Así, cuya implicación y apoyo al sector quedó patente en la jornada ‘Para volver a volver’ (compra de entradas en https://www.enterticket.es/eventos/concierto-siempre-asi-alicante-gastronomica-21-395161 ) y de la Liverpool Band, que realizará un tributo a The Beatles (https://www.enterticket.es/eventos/concierto-liverpool-band-tributo-a-beatles-alicante-gast-344754 ).

El concierto de la Liverpool Band será el viernes 24 a las 21.30 horas, mientras que Siempre Así actuará el sábado 25 también a las 21.30 horas. Ese también será el día de la presentación del festival Gastro-Cinema Alicante.

El valor del dulce

El lunes 27 será el día dedicado a los profesionales, ya que se llevarán a cabo diferentes sesiones formativas, como por ejemplo “El valor del dulce by Paco Torreblanca”, donde se harán ponencias magistrales de la mano de pasteleros de gran nivel como David Pallás (Soy Cacao), Amanda Laporte (“Estilista Repostera”. Canal Cocina), Betina Montagne (Maestra Pastelera, panadera y repostera), Stephani Vastel (Pastelera-Repostera-Formadora), Jacob y Sergio Torreblanca (maestros pastelero y chocolatero), Fran Castell (Confitería el Castell, Elche), Daniel Álvarez (Dalua, Elche), Andrés Mármol (La Gloria, Murcia) y Ginés G. Nicolás (Odiseo, Murcia). El objetivo de la jornada es prestigiar el dulce como elemento central y protagonista dentro de la oferta gastronómica de la Comunidad Valenciana y de España.

También será de interés la jornada profesional ‘Sala&Management’, en la que se tratarán grandes temas de la sala, de forma práctica y visual, con el objetivo de mejorar el trabajo de sala en los restaurantes y apostar por la formación. La jornada se articulará en torno a tres mesas redondas: La sala tiene nombre de mujer, con figuras como Marián Martínez (Cenador de Amos, 3*); El futuro de la sala, con personalidades como Juan Moll (Grupo Robuchon, 32 * Michelin); y La nueva era de los eventos, donde estará presente, entre otros, Lourdes Muñoz (Grupo Dani García).

Homenaje a José Enrique Garrigós, Lucio Blázquez y José Manuel Varó

Durante la feria también habrá lugar para el recuerdo y los reconocimientos. Se homenajeará al restaurador madrileño, y alicantino de adopción, Lucio Blázquez (Casa Lucio), al chef José Manuel Varó, el primero en conseguir una Estrella Michelin en Alicante, y a título póstumo, al turronero José Enrique Garrigós, impulsor de la Feria y defensor a ultranza de la ‘Dieta Mediterránea’, en cuyo honor se realizará la pastilla de turrón de Xixona más grande del mundo, de 35 metros.

Son tres figuras sin las cuales no se puede entender el camino recorrido para prestigiar la materia prima con que se elaboran las creaciones de nuestra cocina y por elevar nuestra gastronomía a la categoría de referencia internacional.

Alicantinos por el mundo

Por otro lado, varios cocineros y sumilleres nacidos en la provincia de Alicante nos contarán cómo se vive la experiencia de triunfar “fuera de casa”, cómo ha sido su trayectoria para llegar hasta dónde están y cómo ven la terreta desde lejos.

Charlaremos con Ignacio Martínez García, chef ejecutivo del hotel Canopy by Hilton de Madrid pero ha trabajado durante 12 años en el grupo Barceló (Asia Gardens, Asturias, Baleares, Italia, Madrid); Alberto Durá, que ha sido jefe de cocina de Angle (Barcelona, 2 estrellas Michelin y 2 Soles Repsol) y ahora acaba de aterrizar en Altea para coger las riendas del restaurante del Club Náutico Marina Greenwich; Nacho Doménech, pastelero alicantino que está realizando un stage en Noma (Copenhage, 3 estrellas Michelin y restaurante número 2 del mundo en el ranking The World’s 50 Best Restaurants); y Carlos Cuenca, que tras varios años en Orobianco (Calpe, 1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol) y ser elegido Promesa de la Sala Valenciana 2020, ahora es Sumiller en Azurmendi (3 estrellas Michelin, 3 Soles Repsol y restaurante número 14 del mundo en el ranking The World’s 50 Best Restaurants).

Cocina de aprovechamiento con los #HéroesConDelantal de Alicante Gastronómica Solidaria

Los Héroes con Delantal de Alicante Gastronómica Solidaria (AGS) mostrarán el potencial de la cocina de aprovechamiento, una forma de entender la gastronomía de manera responsable y solidaria con quienes menos recursos tienen, y que la Feria quiere reconocer otorgándole un peso específico propio a través del stand de AGS.

El stand Héroes con Delantal reconocerá la labor desinteresada de más de 1.300 #HéroesConDelantal y más de 640 #empresasconalma –donantes de alimentos y medios materiales- que en los momentos más duros del confinamiento llegaron a servir 3.500 menús diarios. Este espacio acogerá showcookings de cocina de aprovechamiento y otras actividades de divulgación del proyecto solidario a cargo de algunos de los voluntarios que durante el último año han pasado por las cocinas de los CdT de Alicante, Benidorm, Elche y Torrevieja, así como por las actuales cocinas ubicadas en Ciudad de la Luz.

Asimismo, acogerá un homenaje a título póstumo a la dueña del restaurante La Caña, de Daya Vieja, Ildefonsa Martínez Rodes, gran cocinera y #HeroínaConDelantal que durante el confinamiento elaboró y donó más de 2.000 pelotas de cocido para menús solidarios. Para ello se realizará una degustación de caldo con pelotas en su memoria.

Alicante Gastronómica 2021 cuenta con el patrocinio de la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, está organizada por la Cámara de Alicante e IFA, y la colaboración de Carrefour, Tescoma, Carmencita, Cepsa, Neolith, Estrella Levante y Coca Cola.