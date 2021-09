Los expertos esperan una nueva ola pero menos virulenta debido al avance de la vacunación

Pese a que a nivel epidemiológico, la tendencia de la incidencia acumulada sigue a la baja, todavía estamos lejos de tener una incidencia acumulada por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes, uno de los dos grandes indicadores que muestran el momento sanitario actual. Pese a la relajación de medidas «es fundamental seguir manteniendo el uso de la mascarilla, la higiene de manos y la distancia social, y además seguir con la vacunación, esas cuatro medidas han conseguido la eficacia para controlar al virus. Siempre tiene que haber un equilibrio entre la situación económica y social del país junto con la sanitaria y el mantenimiento de las medidas», incide el profesional.

Al ser consciente que una relajación de las medidas lleva a una mayor transmisibilidad de la enfermedad, pide «mantener esas cuatro premisas en el ámbito social, la parte más importante de la convivencia de las personas».

Con el retorno a las aulas, la incertidumbre recae ahora sobre los menores de doce años. ¿Deben vacunarse?¿Son vectores de contagio? Para el doctor Pablo Chico «el objetivo es que toda la población esté vacunada», y lo importante «es seguir trabajando para conseguir evidencias científicas que avalen la seguridad del paciente, y cuando los ensayos clínicos en grupos de menores de 12 años finalicen, poder seguir avanzando con la inmunización». Mientras tanto, al no estar vacunados son potencialmente transmisores de la enfermedad, «deben utilizar la mascarilla y las preceptivas medidas de higiene», añade.

Con la experiencia del pasado invierno, «el análisis de aquella situación fue un hito a nivel mundial, tanto en el hemisferio sur, donde la temporada de gripe es contraria, ellos la están terminando, y nosotros, en el hemisferio norte, la empezamos ahora. En la temporada pasada destacamos que la gripe fue prácticamente inexistente. En España tuvimos la cifra anecdótica de 15 casos en todo el país. Esto corrobora que si tenemos claro cual es el mecanismo de la enfermedad y actuamos sobre él, conseguimos controlar ese problema de salud. El uso de la mascarilla controla ese mecanismo de transmisión y ha permitido controlar la gripe que en temporadas anteriores suponía ingresos hospitalarios, mortalidad, enfermedad de la población, ahora prácticamente, es nula. «La mascarilla queda constatada que es primordial llevarla y muy efectiva», señala este médico del Servicio de Medicina Preventiva.

Sin cuarentena pero con mascarilla y distancia social

Los estudiantes que sean contacto estrecho de un positivo no tendrán que hacer cuarentena «con autoaislamiento domiciliario como estaba establecido antes, pero sí deben ser prudentes, cuidadosos con el uso de la mascarilla sobre todo en el ámbito social, no acudir a eventos donde haya mucha gente junta y ante la más mínima aparición de síntomas, deben acudir a su centro médico». Así lo expresa el doctor Pablo Chico, quien afirma que «siguiendo estas indicaciones que los sanitarios hemos estudiado en la población adulta, hemos visto que que la aplicación es adecuada y no supone ningún riesgo».