Vox lleva ante el juzgado a dos concejales de Compromís y a uno de Unidas Podemos por un supuesto delito "contra los derechos fundamentales"

Según ha informado la formación a través de un comunicado, la denuncia contra los concejales Mas y López se basa en sendas intervenciones en el Pleno municipal del mes de julio, durante el debate de una declaración institucional registrada por el grupo valencianista donde, según Vox, "se relacionaba directamente al discurso de la ultraderecha en las instituciones, los medios de comunicación convencionales y en nuevas tecnologías con el aumento de crímenes contra mujeres, inmigrantes y personas LGTBI” y, en el caso de Natxo Bellido, según añaden en el comunicado, por "retuitear una publicación de las juventudes de Compromís donde se enlaza una noticia de una agresión a una persona homosexual y se añade la leyenda 'sí, esto es culpa de Vox'".

Según Ortolá, “tanto Compromís como Podemos se refieren continuamente a Vox como 'la ultraderecha' en notas de prensa, publicaciones en redes y en intervenciones en medios, así como en el propio Pleno, por lo que queda suficientemente demostrado que cuando afirman que 'el discurso de la ultraderecha provoca asesinatos y otros delitos contra mujeres, inmigrantes y homosexuales' se está señalando directamente con el dedo y acusándonos falsamente y a sabiendas de algo que condenamos pública y enérgicamente".

En el pleno de julio, según la denuncia, Ortolá recuerda que quiso que Mas aclarase si se refería a Vox pero "demostró una cobardía sin límites al tirar la piedra y esconder la mano, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados", según insiste. "En el caso de López -continúa- no me fue posible pedir aclaración puesto que el alcalde no nos dio el derecho que sí le otorga al resto de concejales cuando se les acusa de algo grave. Lo de Bellido es aún más claro, pues retuitea una acusación explícita a Vox de ser el culpable de la agresión a una persona por motivo de orientación sexual. Desde Vox Alicante hemos cumplido con el aviso que lanzó nuestro Portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, y hemos iniciado las acciones penales contra los concejales de ambas formaciones”.

Desde Vox señalan, según el comunicado, que no van a "tolerar que se atente contra la integridad de más de 8.000 alicantinos y de más de tres millones y medio de españoles que han confiado en la formación como la única alternativa real al socialcomunismo sanchista". "Desde la izquierda política y mediática se ha iniciado una carrera a contrarreloj para buscar la ilegalización de Vox y el único medio que tienen para intentar justificarlo es el de verter acusaciones manifiestamente falsas y delictivas y todo ello debido al pánico que tienen a la España silenciada que está harta de que les mientan en la cara y que sean los españoles de a pie los que paguen los lujos y traiciones a España por parte del Gobierno", añaden en el comunicado, en el que apuntan a que no se van a "callar" y anuncian que iniciarán todas aquellas acciones legales que sean necesarias contra partidos políticos, periodistas e individuos que relacionen a Vox con la violencia, más aún cuando es Vox el único partido que no puede dar mítines en libertad y que sufre la persecución de los escoltas y cachorros de Pablo Iglesias y de los separatistas y proetarras como ha ocurrido en las elecciones autonómicas de Madrid, Galicia, Cataluña y País Vasco. Vamos a defender a nuestros afiliados, simpatizantes y votantes empleando todos los métodos que sean oportunos”, afirma Ortolá.

Por último, según el comunicado, en el pleno de julio se vio "lo nerviosa que está una izquierda que es plenamente consciente de que ha engañado a todo su electorado y que ha incumplido todas y cada una de los promesas electorales". "Lo que seguimos sin entender es por qué Partido Popular y Ciudadanos votaron a favor esta declaración institucional vomitiva y con acusaciones tan graves contra Vox. Ya manifestamos en su momento y reiteramos hoy que pedimos a ambos partidos que se disculpen públicamente con los votantes de nuestro partido y que reconozcan que fue un error asumir como propio un relato criminal por parte de una izquierda sectaria que está en caída libre. El enemigo es la izquierda y sus complejos no pueden seguir dándoles alas cuando, como digo, están más cerca que nunca de perder el poder en España”, finaliza el comunicado de Vox.