El Consell y la UA identifican las zonas rojas de terremotos en la provincia: la Vega Baja y el límite con Valencia

El conseller de Urbanismo, Arcadi España y José Delgado, responsable de la Unidad Sísmica de la Universidad de Alicante, presentaron este jueves en el Campus de San Vicente el mapa de actividad sísmica de la Comunidad Valenciana, que dibuja la probabilidad de que se produzca un terremoto en el periodo analizado, unos 475 años. El mapa deja claro que toda la Comunidad Valenciana es una zona de peligrosidad sísmica, pero la Vega Baja y la falla que existe entre los límites de las provincias de Alicante y Valencia son las áreas más peligrosas. Delgado subraya, no obstante, que «no debemos vivir obsesionados con el tema de que va a producirse un terremoto, aunque va a ocurrir. De hecho, todos los seísmos que se han producido este verano en la provincia de Alicante no son nada extraordinarios y no difieren mucho de la situación y número de otros años».