El Gobierno culmina este mes el trasvase de todo el caudal pendiente del Tajo

El Gobierno culminará este mes el envío de todo el agua pendiente de trasvasar con el envío de un total de 25 hm3, correspondientes a los trasvases de agosto y septiembre, que ya han estado lastrados por el cambio de las normas de explotación y el descenso de la reserva de agua. El 1 de octubre, comienza el nuevo año hidrológico, y la provincia entrará en una situación en la que ya no habrá excusa para que el Gobierno envíe menos agua de la autorizada por los técnicos para poder llegar a los 350 hm3 anuales comprometidos por la ministra Teresa Ribera.

Los regantes temen que en los próximos seis meses y dado que el Gobierno ha aumentado la derivada antitrasvasista, sea casi imposible que lleguen los 120 hm3 que tocará por ley (hasta 20 hm3 por mes a criterio de la ministra), lo que hará imposible que el Gobierno pueda transferir lo 350 hm³ a los que se comprometió pese a cambiar las normas de explotación, para, en palabras de la propia presidenta, lograr un reparto más equitativo del agua del Tajo durante los 12 meses del año.

Modificación de las reglas de explotación, cambio en el nivel de la reserva y de este mes tarifas mas caras. El Ministerio para la Transición Ecológica, ajeno a toda la polémica abierta por el primer recorte al trasvase Tajo-Segura con la modificación de las reglas de explotación (hasta 60 hm³ menos al año) ha puesto también en marcha las nuevas tarifas que cobra a los agricultores por el agua del Tajo, que han sufrido un incremento del 14% en relación a las que estaban vigentes desde 2017.

El agua para riego (7,5 hm³) se paga a razón de 0,134 euros el metro cúbico, por los 0,117 que se pagaban hasta julio. Es decir, un incremento de 1,62 céntimos de metro cubico, lo que encarece la cuenta en 128.000 euros este mismo mes. Con las tarifas antiguas los regantes hubieran pagado por el envío de este mes 877.000 euros, que pasan a ser 1.005.000 euros. Al margen de esto, en la revisión de las tarifas no se toca el denominado «tasazo» (canon que se paga circule o no circule agua por las tubería) de 2,5 millones de euros al año en Alicante.

«El verano ha sido trágico para el trasvase con la modificación de las reglas de explotación, el incremento casi un 14% del precio del agua y aumento del 50% de la luz en el campo para el uso de embalses, abonadoras, goteo. Los elementos vitales en la agricultura del siglo XXl, como agua y electricidad nos llevan a la ruina», advierte Ángel Urbina, presidente de la Sociedad Agraria de Transformación San Enrique y regante del trasvase.

«Lo peor del aumento de las tarifas es que no han tocado la normas del tasazo, es decir que nos cobrarán la conservación aunque no llegue agua. Esta tarifa al hacerla fija por los derechos de cada regante cuesta digerir. Hay que vincularlo al precio del agua. No cuesta nada y es más lógico. Por circunstancia un regante de hortalizas no riega un año, su agua lo riegan otros, pero él tiene que pagar y eso no es justo».

Ribera rechaza los desembalses para turbinar agua

La ministra Teresa Ribera subrayó ayer que el desembalse que se ha producido este verano en pantanos de varias cuencas españolas, entre ellas la del Tajo, «es una barbaridad» porque «el agua no es un recurso económico para turbinar», por lo que «no es razonable» que se turbine el 70% de un embalse en seis semanas. La reserva de agua en España está ahora mismo al 50%.