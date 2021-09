Barcala, más "artista" que popular

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha firmado un decreto de adhesión del Ayuntamiento de Alicante a la concesión por el Ayuntamiento de Alcoy de la Medalla de Oro de la ciudad de Alcoy al artista Antoni Miró. De este decreto se dará cuenta durante el pleno ordinario del mes de septiembre, previsto para este jueves, que volverá a celebrarse de manera semipresencial tras aliviarse las restricciones por la mejora de la situación epidemiológica por la pandemia de covid.

El apoyo de Barcala, quien siempre ha presumido de su pasión por el arte y sobre todo por la pintura, choca con la postura defendida por su partido en Alcoy. Los concejales populares en el Ayuntamiento alcoyano votaron en contra de la concesión de la Medalla de Oro, al igual que los representantes de Vox y Ciudadanos. Aunque la votación era secreta, resultó fácil imaginar cuáles fueron los 19 apoyos. De ellos, 18 corresponden a los concejales del PSOE, Compromís, Podem y Guanyar, que han participado en la elaboración de la ponencia. El voto a favor número 19 presumiblemente sea el del concejal no adscrito Marcos Martínez, ex de Cs, a tenor de su intervención en la sesión, en la que destacó los méritos artísticos y profesionales de Antoni Miró y consideró que negarle las distinciones por motivos ideológicos sería «discriminatorio». Por su parte, los seis votos en contra fueron, muy probablemente, los de los ediles del PP, Cs y Vox, que ya habían expresado previamente su rechazo.

El portavoz del PP en Alcoy, Quique Ruiz, defendió ante el pleno su rechazo a la distinción, ya expresada también anteriormente. Según dijo, el pleno reproducía «esa fractura social que representa todo aquello que Toni Miró ha reivindicado desde su obra», y acusó al alcalde de «no buscar la unanimidad que requiere algo de estas características». En cuanto se conoció la propuesta del alcalde de concederle la distinción a Miró, el portavoz popular fue el primero en pronunciarse, mostrando el rechazo de su grupo a que se «conceda la máxima distinción a quien defiende la independencia de Cataluña y reivindica los Països Catalans». Según el popular, «con la situación política actual, esta decisión no contribuye al consenso y a la concordia; ahora no toca este tipo de posicionamientos por parte del Ayuntamiento de Alcoy».

Las otras tres formaciones de izquierda de la ciudad alcoyana mostraron, en cambio, un apoyo absoluto al homenaje, también durante el pleno. La portavoz de Guanyar Alcoi, Sandra Obiol, defendió que se conozcan «los beneficios colectivos de un artista que ha hecho también una apuesta social» y que entiende su obra «como una herramienta para despertar conciencias y despertar a su ciudad». «Los que recibimos el honor somos los alcoyanos, que tenemos el privilegio de que Antoni Miró lo sea», añadió. Mientras, el portavoz de Podem incidió en «los méritos artísticos» de Miró, «al margen de polémicas estériles». También el líder de Compromís, Màrius Ivorra, recordó que el artista es «hijo de un Alcoy fabril, marcado por la oscuridad de los días álgidos del franquismo», y que su arte tiene un «fuerte compromiso social».