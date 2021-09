Los vacunódromos de Alicante cierran sus puertas: Dos millones de dosis y cientos de anécdotas

En los antiguos estudios de cine de Ciudad de la Luz ayer por la tarde se acercaban los últimos rezagados sin cita para recibir su dosis de la vacuna. Más de 300.000 personas han sido inmunizadas en este punto. «Nos llevamos el aprendizaje y el compañerismo. El haber participado en algo que repercute en toda la sociedad», señalan las enfermeras Annunciata Baeza y Lidia Iglesias. Sentimientos a los que Jone Montiel, coordinadora de este dispositivo, añade emocionada «el poderle poner un fin al sufrimiento de muchas personas».

La gratitud de la población ha vuelto a estos profesionales en forma de ramos de flores, cartas de agradecimiento e infinidad de mensajes personales, «que incluso escuchas en tu tiempo libre, por ejemplo comprando en la carnicería, y te llenan de una enorme satisfacción», sostiene la doctora Berta Zapata.

También ha habido tiempo para las anécdotas. Por ejemplo cuando una señora quiso entrar a vacunarse con su perro y no hubo manera de convencerla de lo contrario o cuando una persona, a la que aún no le tocaba la vacuna por franja de edad, trató de conseguir una dosis mostrando una carta de renuncia de un amigo que no quería vacunarse.

Hasta 120 personas por turno han trabajado en este espacio de vacunación. Gestionar este volumen de trabajadores, con sus turnos, guardias y libranzas, también ha sido un quebradero de cabeza para Inés Montiel, directora Médica de Atención Primaria en el Hospital General de Alicante. Eso y los constantes cambios en los protocolos impuestos por una pandemia de la que hemos ido aprendiendo día tras día. Montiel se queda con lo bueno. «He vivido esta campaña como la puerta de salida tras muchos meses gestionando la pandemia a lomos de las olas. Meses en los que parecía que no había salida».

En punto de vacunación masiva de San Vicente del Raspeig se han administrado casi 69.000 dosis, según los datos aportados por Fernando Riera, director de Enfermería de Atención Primaria en el departamento del Hospital General de Alicante y responsable de este punto de vacunación. También aquí han sido muchas las anécdotas. Desde un chico con síndrome de down que recibió la vacuna abrazando a todo el personal, a un niño de 8 años que consoló a su padre cuando le dio una crisis de ansiedad a la hora de recibir el pinchazo. También aquí el agradecimiento ha retornado en forma de helados, tabletas de chocolate, pasteles y golosinas. Trabajadores de este centro, como Pilar Domenech, Isabel Talavera o Fina Oliva han hecho de psicólogos para convencer a personas que tenían miedo a vacunarse y también han hecho encaje de bolillos para no tirar ninguna dosis de la vacuna, llamando a personas para que acudieran a vacunarse tras el cierre y esperando hasta una hora para aprovechar todos los viales descongelados.

Los pabellones de El Toscar y Lara González en Santa Pola han permanecido abiertos durante más de tres semanas para la vacunación tras el cierre de IFA. En los más de 20 días que han estado disponibles estos puntos, 2.289 personas han recibido la primera dosis de la vacuna. «Captar a estas personas supone una enorme satisfacción para nosotros, una vez que se habían cerrado los primeros rangos que estaban establecidos para la vacunación», manifiesta Carlos De Gregorio, responsable de vacunación en el departamento del Hospital General de Elche.

En el departamento de Alcoy se celebraron sendos actos de clausura de los centros de vacunación masiva que hasta ahora han estado funcionado en Alcoy e Ibi, con la presencia responsables sanitarios y de alcaldes de la zona. El director de Atención Primaria del departamento, Carlos Vilaplana, destacó en el acto de Ibi que más del 85% de la población del área mayor de 12 años tiene la pauta de vacunación completa, y agradeció «el esfuerzo de los grandes profesionales» que han estado llevando a cabo «un buen trabajo», así como a los ayuntamientos por colaborar en todo lo necesario.